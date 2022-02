Wette 22: Feuerwehr-Aktion toppt alle Erwartungen

Von: Nikola Obermeier

Überzeugende Argumente: Mitglieder der Dachauer Feuerwehr stellten bei einem Infoabend ihre Arbeit vor. 14 Interessierte konnten sie dabei für ihr Ehrenamt begeistern. © Weimer & Paulus

Für OB Florian Hartmann schaut es schlecht aus. Die Wette mit der Dachauer Feuerwehr wird er haushoch verlieren. Dennschon der Start der Werbekampagne um neue Mitglieder war grandios.

Dachau – 14 Neue in sieben Tagen – dieser Schnitt kann sich sehen lassen. Nach dem Auftakt der Mitgliedergewinnungskampagne der Dachauer Feuerwehr haben sich zwölf Männer und zwei Frauen gemeldet, die interessiert daran sind, aktiven Dienst zu leisten.

Bei einem Infoabend am vergangenen Donnerstag wurden die Ersten schon eingekleidet, die Ausbildung beginnt nach Fasching. „Der Start ist uns gut gelungen“, sagt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Dachau.

Die Zuversicht bei der Feuerwehr, die Wette mit Oberbürgermeister Florian Hartmann zu gewinnen, ist groß – völlig zurecht. Wie berichtet, lautete die Wettfrage: Wetten, dass es die Feuerwehr Dachau nicht schafft, bis Ende des Jahres 22 neue Aktive zu finden?

Wette 22: Dachauer Feuerwehr sucht 22 Aktive - schon jetzt hat sie 14 Neue

Florian Hartmann bejaht diese Frage. Sollte der OB irren, droht ihm eine Stadtratssitzung in voller Feuerwehruniform oder Ähnliches. Die Wette wird, begleitet von einer Werbeagentur, das ganze Jahr über mit verschiedenen Aktionen beworben.

Wenn es so weitergeht wie in der vergangenen Woche, muss sich die Dachauer Wehr um ihr ehrenamtliches Personal keine Sorgen mehr machen. Dies war nämlich der Grund für die Kampagne. Um das System der 24-Stunden-Wachbereitschaft, bestehend aus hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften, dauerhaft aufrecht erhalten zu können, braucht die Dachauer Feuerwehr Ehrenamtliche, wie Florian Reiter, Vorstand des Feuerwehrvereins, erklärt hatte.

Wette 22 in Dachau: Grandioser Start der Werbeaktion der Dachauer Feuerwehr

Ein guter Anfang ist gemacht: Von den 14 Interessierten haben einige schon Vorerfahrung, „sie waren früher bei der Feuerwehr, sind nach Dachau gezogen und haben pausiert“, so Reichelt. Der größere Teil habe noch keine Feuerwehrerfahrung und sei durch die Aktion auf das Thema aufmerksam geworden.

Bei dem Infoabend vergangene Woche wurden den Neuen kurz erklärt, was auf sie zukommt. „Nach Fasching wollen wir mit der Ausbildung beginnen“, zweigeteilt. „Wir werden feststellen, was die Interessierten mit Vorerfahrung schon können, was sie Dachau-spezifisch wissen müssen, in welchem Bereich geübt werden muss“. Ziel sei, diese Gruppe mit Erfahrung schnell in den Einsatzdienst zu überführen. Die andere Gruppe erhält die gleiche Ausbildung „wie unser Nachwuchs“, allerdings verkürzt.

Normalerweise fangen Jugendliche mit 14 Jahren an, werden drei Jahre lang geschult, sodass sie mit 18 einsatzbereit sind. „Für die Quereinsteiger werden wir diese Ausbildung verkürzen, samstags Übungen anbieten, damit wir sie in einem Jahr in den aktiven Dienst stellen können“, so Reichelt.

Feuerwehraktion toppt alle Erwartungen - Wette 22 schon jetzt ein voller Erfolg

Wenn es so weitergeht, platzt die Feuerwehr am Ende des Jahres aus allen Nähten, was die Anzahl der aktiven Mitglieder angeht. „Aber jetzt zu denken, wir kriegen jede Woche 14 Neue dazu, wäre illusorisch“, so Reichelt. Er vermutet eher, dass der Zuwachs wellenartig verlaufen wird – je nach Aktion. Beim Maibaumaufstellen am 1. Mai oder beim Konzert von „La Brass Banda“ im August wolle die Feuerwehr natürlich die Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung forcieren, außerdem ist eine Aktionswoche geplant.

„Und außerdem müssen wir schauen, dass die alle bleiben – und wir tun alles, um es ihnen so angenehm wie möglich zu machen“, verspricht Wolfgang Reichelt. „Am Jahresende machen wir einen Schnitt.“ Kurze Pause. „Die 22 sollten wir aber locker toppen.“ Noch kürzere Pause. „Wir rechnen fest damit, dass wir die Wette gewinnen!“

