VW Touran in Flammen: Kripo ermittelt

Ein VW Touran ist am Dienstagabend auf der Münchner Straße in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Dachau hatte das Feuer schnell gelöscht, doch die Ursache ist unklar, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.

Dachau – Polizei und Feuerwehr sind gegen 18 Uhr zu einem brennenden Pkw in der Münchner Straße in Dachau gerufen worden. Gegenüber einer Tankstelle war ein dort geparkten Pkw, ein VW Touran, in Brand geraten. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dachau hatten den in Flammen stehenden Pkw schnell abgelöscht. Ein Zaun und Büsche neben dem brennenden Auto gerieten ebenfalls in Brand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtete.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. Die Fahnder gehen von einem möglichen technischen Defekt am Fahrzeug aus. Konkrete Anhaltspunkte für eine Brandlegung haben sich laut Polizei nicht ergeben. dn

