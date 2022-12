Grundsteuer: Das sind die häufigsten Fehler

Die neue Grundsteuer macht Bürgern und Finanzämtern Kopfzerbrechen. © Patrick Pleul

Am 31. Januar 2023 endet endgültig die Frist, in der Eigentümer von Grundstücken und Betrieben der Land- und Forstwirtschaft eine Grundsteuererklärung beim Finanzamt abgeben müssen. Das Dachauer Amt warnt nun vor häufigen Fehlern.

Dachau – Wo es am häufigsten hakt, weiß das Finanzamt aus Erklärungen, die bereits abgegeben wurden. Kurioserweise benachteiligen sich die Grundsteuer-Zahler dabei oft selbst.

Bei Garagen

Bürger nennen häufig die Nutzfläche ihrer Garage vollständig, ohne den Freibetrag von 50 Quadratmetern zu berücksichtigen, so das Finanzamt. Nur in den seltensten Fällen aber wird dieser Freibetrag überschritten. In diesen Fällen ist nur die Fläche als Nutzfläche einzutragen, die den Freibetrag von 50 Quadratmetern übersteigt. Ist die Fläche aller Garagen insgesamt etwa nur 25 Quadratmeter groß, so sind Null Quadratmeter einzutragen. Stellplätze im Freien und Carports müssen generell nicht eingetragen werden.

Bei Nebengebäuden

Nebengebäude, die zu einer Wohneinheit gehören, werden oftmals vollständig angegeben, ohne dass der Freibetrag von 30 Quadratmetern berücksichtigt wird. Dabei werden untergeordnete Nebengebäude (Schuppen oder Gartenhaus) in der Nähe des dazugehörigen Wohnhauses oder der Wohnung nur angesetzt, wenn die Gebäudefläche größer als 30 Quadratmeter ist. Es ist nur die Fläche aller Nebengebäude zusammengenommen als Nutzfläche anzugeben, die den Freibetrag von 30 Quadratmetern übersteigt. Ansonsten gilt wieder: Null eintragen.

Bei Wohngebäuden

Bürger machen bei Gebäuden, die ausschließlich zu Wohnzwecken dienen, oftmals Angaben zur Nutzfläche, obwohl nur die Wohnfläche anzugeben ist. Die Berechnung der Wohnfläche eines ausschließlich zu Wohnzwecken genutzten Gebäudes richtet sich nach der Wohnflächenverordnung. Danach gehören Zubehörräume (Kellerräume, Waschküchen, Heizungsräume) nicht zur Wohnfläche. Anders ist es natürlich bei entsprechenden Einliegerwohnungen im Keller. Hier zählt die Fläche dieser Wohnung zur Wohnfläche.

Wald und Wiese

Bei Streuobstwiesen, Wiesen- und Waldflurstücken ist die Unterscheidung zwischen der Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (Grundstücke des Grundvermögens) entscheidend. Für die Grundsteuer A wird weiterhin ein Ertragswert gebildet, sodass die Einordnung im Regelfall günstiger sein dürfte. Die entsprechende Einordnung ist immer anhand des Einzelfalls zu prüfen. Sofern die Flächen nicht einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet werden können, unterliegen diese der Grundsteuer B. Das Wohngebäude mit Garten ist immer der Grundsteuer B zuzuordnen.

Was tun, wenn das Malheur schon passiert ist?

Wenn ein Fehler bei der Erklärung passiert, müssen die Betreffenden das Finanzamt darauf hinweisen und den korrekten Sachverhalt übermitteln. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten.

Noch keinen Bescheid bekommen: Falls die Grundsteuererklärung elektronisch über Elster abgegeben wurde, kann sie auch über Elster korrigiert und nochmals vollständig übermittelt werden. Dazu wird auf der Seite „Mein Elster“ unter dem Punkt „Meine Formulare“ unter der Registerkarte „übermittelte Formulare“ die abgegebene Grundsteuererklärung aufgeführt. Über den Punkt „Aktionen“ können die übermittelten Informationen in eine neue Erklärung übernommen, berichtigt und neu eingereicht werden.

Wenn die Erklärung in Papierform eingereicht wurde, ist die Grundsteuer einfach erneut in der korrigierten Fassung abzugeben.

Bereits einen Bescheid erhalten: Innerhalb der Einspruchsfrist kann gegen den Bescheid Einspruch mit Hinweis auf den Fehler eingelegt werden (elektronisch oder in Papierform), so das Brucker Finanzamt. Sind aus Sicht des Steuerpflichtigen mehrere Bescheide falsch, wären gegen alle Bescheide jeweils eigene Rechtsbehelfe einzulegen.

Wird der Fehler erst nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist an das Finanzamt übermittelt, werden Bescheide zumindest für die Zukunft angepasst. Wird der Fehler vor dem 1. Januar 2025 richtiggestellt, hat er keine Auswirkung auf die zu zahlende Grundsteuer.

dn