Spitzensportförderung wird nicht erhöht

Es gibt sehr erfolgreiche Sportler in Dachau, darunter Bundesligisten. Und deren Spielbetrieb ist teuer. Der Finanzausschuss des Dachauer Stadtrats will die Spitzensportförderung aber nicht erhöhen.

Dachau – Fünf Vereine kamen in den vergangenen Jahren in den Genuss der sogenannten Spitzensportförderung: Die Dachauer Billardsportler spielen in der Ersten Bundesliga, ebenso die Herren-30-Mannschaft des TC Dachau; die Volleyballer des ASV Dachau sind in der Dritten Bundesliga vertreten und die Turner sowie die Taekwondo-Kämpfer des TSV auf Turnieren in der ganzen Welt. Im städtischen Haushalt dafür eingeplant waren in den vergangenen Jahren stets 13 000 Euro. Allein: Die vom Haupt- und Finanzausschuss bewilligten Fördergelder überstiegen diesen Haushaltsansatz bei Weitem. So wurden im Jahr 2017 statt der eingeplanten 13 000 Euro 16 000 Euro an die Sportvereine ausbezahlt und im Jahr 2018 21 000 Euro. Für das Jahr 2019 nun drohte ein weiterer satter Anstieg: Insgesamt 29 000 Euro beantragten die Vereine im Rahmen der Spitzensportförderung. Die Billard-Freunde etwa wollten anstelle der im Jahr 2018 gezahlten 4000 Euro nun 8000 Euro; die Taekwondoka beantragten 10 000 Euro, nachdem sie im Vorjahr noch 6000 Euro bekommen hatten. Die ASV-Volleyballer meldeten einen gleichbleibenden Bedarf von 4000 Euro, ebenso die Tennisspieler; die TSV-Turner blieben ebenfalls bei 3000 Euro.

Während Sportreferent Günter Dietz (CSU) den Vereinen pauschal jeweils 1000 Euro mehr als im Vorjahr geben wollte und damit eine Sportförderung in Höhe von insgesamt 26 000 Euro vorschlug, wollte Anke Drexler (SPD) die „Wünsche der Vereine ernst nehmen“ und die beantragten Summen in toto zahlen. Oberbürgermeister Florian Hartmann aber mahnte Haushaltsdisziplin an. Angesichts der anstehenden Haushaltsverhandlungen kündigte er den Stadträten an, dass „die Gelder nicht mehr so locker sitzen wie in den vergangenen Jahren“. Die Stadträte müssten schauen, „wie wir mit unseren Zuschüssen umgehen“. Jürgen Seidl (FDP) konnte Hartmanns Standpunkt nachvollziehen: „Klar, Spitzensport kostet viel Geld und die Begehrlichkeiten wachsen.“ Aber andererseits seien die Sportler auch eine gute Werbung. Da müsse man sich die Frage stellen: „Was ist wichtiger?“ Am Ende war den Stadträten die Haushaltsdisziplin wichtiger. Einstimmig sprachen sie sich dafür aus, die Fördersumme vom Vorjahr von 21 000 Euro beizubehalten.

Dass der Wettkampfbetrieb der fünf Vereine darunter nicht leiden wird, stellte der zuständige Amtsleiter Markus Haberl heraus: Die Spitzensportförderung der Stadt sei reines „Sponsoring“ beziehungsweise ein „Zuckerl“. Ihren Turnierbetrieb könnten die Vereine daher auch ohne dieses Geld „stemmen“.