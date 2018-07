Fischtreppe macht Kraftwerk unwirtschaftlich

Die Planungen zur Neugestaltung des MD-Geländes laufen. Dabei zeigt sich: Bis die ersten Dachauer auf das Gelände ziehen, wird noch viel Wasser den Mühlbach hinabfließen. Apropos Mühlbach: Eine Fischtreppe droht nun, das ansonsten gute Verhältnis zwischen Stadt und Eigentümer zu trüben.

Dachau – „Einfach kann ja jeder“, scherzt Oberbürgermeister Florian Hartmann. Diese Art von Galgenhumor braucht er aber auch, um die zähen Fortschritte, Rückschritte und die vielen offenen Fragen in Bezug auf die Neugestaltung des früheren MD-Geländes noch mit Gelassenheit zu ertragen.

Neuestes Thema, das die Stadtverwaltung sowie den Eigentümer und mehrere Behörden beschäftigt: eine sogenannte Fischtreppe, die am geplanten Wasserkraftwerk am Mühlbach entstehen soll. Hintergrund der Angelegenheit ist, dass der Mühlbach in dem neuen Stadtquartier „erlebbar“ gemacht werden soll, wie es in der Sprache von Marketing-Fachleuten heißt. Dafür soll das Gewässer, das bereits zu Zeiten der Papierfabrik als Stromquelle genutzt wurde, oberirdisch zu einem neu zu bauenden Wasserkraftwerk geleitet werden.

Bislang war geplant, dass die Stadtwerke das kleine Kraftwerk betreiben sollen, da die Stadt – so lautet zumindest die rechtliche Einschätzung der Zuständigen im Rathaus – als Eigentümer der öffentlichen Grünflächen innerhalb des Baugebiets fungieren wird. Auch am Unterhalt des Gewässers hätten sich die Stadtwerke beteiligt.

Das Problem: Die zuständige Fachstelle am Landratsamt fordert nun, dass die „Durchgängigkeit des Mühlbachs für Fische“ in dem geplanten Kraftwerk gewährleistet werden müsse. Das bedeutet: Eine Fischtreppe, die laut Bauamt rund 400 000 bis 500 000 Euro kostet und den Fischen helfen soll, das Stauwehr zu überwinden, muss eingebaut werden. Der Betrieb eines Kraftwerks, so betonen nun die Stadtwerke, werde damit an dieser Stelle unwirtschaftlich.

Der aktuelle Eigentümer des Geländes und damit auch des Mühlbachs, die Isaria Dachau Entwicklungsgesellschaft (Isaria DEG), will sich allerdings an den Kosten für den Bau der Treppe nicht beteiligen. Das Argument ist nachvollziehbar: Das alte MD-Kraftwerk soll laut Sprecherin Victoria Gerber aufgegeben werden, der Bach in den Besitz der Stadt übergehen. Was also geht die Isaria DEG der Bach an, der ihr bald nicht mehr gehört? Und die Stadt beziehungsweise OB Hartmann fragen sich: „Wenn es damit kein Kraftwerk gibt, wofür brauchen wir dann eigentlich noch die Fischtreppe?“ Denn, das macht die Sache nun richtig absurd: Der Mühlbach ist laut Hartmann „ein technisches Gewässer, kein natürliches“. Fische würden vorwiegend die Amper beziehungsweise den Zufluss am Wasserkraftwerk nutzen; die Forderung der Naturschutzbehörde nach einer Fischtreppe sei für ihn daher „übertrieben und nicht nachvollziehbar“.

Die Klärung dieser Frage bedeute aktuell einen gewissen „Aufwand“, so der OB – und betont, dass das Verhältnis zum Eigentümer ansonsten „hervorragend“ sei. Man arbeite „zielorientiert und auf Augenhöhe“. Tatsächlich ist dies auch nötig, angesichts der vielen weiteren offenen Fragen, die es in den kommenden Jahren noch zu klären gibt.

Die schwerwiegendste Frage betrifft den Bau einer neuen Bahnunterführung an der Freisinger Straße; die Genehmigung hierfür erteilt das Eisenbahnbundesamt. Zehn Jahre, schätzt Hartmann, kann es dauern, bis das finale Okay im Rathaus eintreffen dürfte. Solange könne auch kein Bebauungsplan aufgestellt geschweige denn mit den Bauarbeiten begonnen werden. Eine Jahreszahl zu nennen, wann die ersten Dachauer auf dem MD-Gelände ihre neuen Wohnungen beziehen könnten, hält Hartmann daher für schwierig bis unmöglich: „Ich würde mich unglaubwürdig machen.“

Nichtsdestotrotz arbeitet die Stadt derzeit an einem Plan B, der es ermöglichen soll, zumindest in Teilbereichen des rund 17 Hektar großen Gesamtgeländes bauen zu können. Dies allerdings berge die Gefahr der „Rosinenpickerei“ seitens des Eigentümers. Denn: Die Isaria DEG könnte die schneller zu bebauenden Teile des Grundstücks versilbern und sich dann aus dem Megaprojekt zurückziehen. Die vollständige Entsorgung der Altlasten, die eigentlich Bedingung für den Kauf des Geländes war, könnte so umgangen werden.

Hier einen „gangbaren Weg zu finden“, sei aktuell die große Aufgabe von Stadt und Eigentümer, so Hartmann. Sollte es eine Einigung geben, werde diese dem Stadtrat vorgelegt. Der muss dann entscheiden, ob er sich für Tempo entscheidet oder das Festhalten am ursprünglichen Plan, das Gelände als Ganzes von der Altstadt her zu entwickeln. Am Ende, glaubt der OB, „ist es eine Risikoabwägung“.