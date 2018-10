Fondi und Dachau feiern emotionale Einweihung - bei einer Sache wird der Besuch ganz neidisch

Zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Fondi weilen derzeit fast alle Stadtratsmitglieder in Süditalien. Bei dem Besuch weihte Fondi Dachau einen Park.

Dachau/Fondi – Es gab ein Festesssen, einen Gottesdienst, eine Fotoausstellung. Aber der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Dachau und Fondi am Donnerstagnachmittag war die Einweihung des neuen Dachau-Parks in Fondi.

„Eine große Ehre“ nannte Oberbürgermeister Florian Hartmann die Widmung der Grünanlage nach seiner Stadt. Stadträtin Sabine Geißler lobte beeindruckt die „vielen ganz ganz netten Ideen“, die in dem Park verwirklicht worden seien. „Man sieht“, so Geißler, „dass das nicht nur eine Pflicht war, sondern dass die sich wirklich Gedanken gemacht haben!“

Mit der Park-Benennung und dem Rahmenprogramm revanchierten sich die Fondaner für die 20-Jahr-Festivitäten im vergangenen August in Dachau (wir berichteten). Und auch jetzt, beim Gegenbesuch, an dem neben dem OB auch fast der gesamte Stadtrat teilnahm, ging es wieder darum, die Freundschaft zu vertiefen und den europäischen Gedanken weiter mit Leben zu füllen. Bei der Eröffnung einer Fotoausstellung etwa, wo Dachauer Impressionen aus der Linse italienischer Fotografen gezeigt werden, musste Hartmann zugeben, „überraschende Blickwinkel und Motive“ bekommen zu haben. Dadurch habe er die Möglichkeit, „mit den Augen anderer die eigene Stadt kennenzulernen“.

Gewerbefläche in Fondi „etwas“ billiger

Was die Dachauer ebenfalls lernten: 70 Prozent allen Gemüses und Obstes, das heute auf italienischen Tischen serviert wird, stammt aus Fondi. Die Stadt hat von dem Erfolg aber nicht viel, da die Unternehmen zwar Gewerbesteuern zahlen müssen – dieses Geld fließt aber nach Rom und nicht in die Gemeindekasse. Neid kam dagegen auf, als die Fondanischen Gewerbetreibenden der Dachauer Delegation erklärten, dass der Quadratmeter Gewerbefläche dort nur 70 Euro koste. Zum Vergleich: In Dachau sind mindestens 300 Euro fällig!

Gänzlich umsonst bekamen die Bayern mit der Eröffnung des Dachau-Parks, der übrigens 6000 Quadratmeter groß ist und neben dem örtlichen Palazzo di Sport situiert ist, einen sogenannten Zwillingsbaum. Neben einem deutschen Ahorn soll in einigen Jahren ein italienischer Orangenbaum blühen. Die Bürgermeister Hartmann und sein Amtskollege Salvatore De Meo nahmen die Bepflanzung vor. Am Ende der symbolischen Zeremonie lagen sie sich in den Armen, die Stadträte beider Kommunen applaudierten gemeinsam. De Meo fand als erster der vielen Gerührten wieder Worte; süditalienisch-pathetisch sprach er von „grande emozione“!