Der ganze Charme der analogen Fotografie

Britta Holzapfl ist eine besondere Fotografin. Das ist schon an der Motivwahl zu erkennen, vor allem aber an der Farbgebung.

Dachau – Zur Fotografie fand Britta Holzapfl mit 16 und zum Kinderporträt mit 30 Jahren, als sie begann, die körperliche und seelische Entwicklung ihrer beiden Töchter und ihres Sohnes wieder und wieder in Bildern festzuhalten. „In ihrer ganzen Kindheit standen sie mit großer Geduld Modell, ohne zu klagen“, blickt die Fotokünstlerin aus Vaterstetten zurück. Holzapfl stellt seit gestern 75 Fotografien im Dachauer Wasserturm aus.

Die Intensität eines Blickes, eine scheinbar zufällig eingenommene Pose – derlei Situationen wecken das Interesse der Fotografin. „Unmittelbarkeit und Körpersprache waren dabei immer wichtige Kriterien“, sagt sie. Die Kinder (geboren 1988, 1991 und 1995) wuchsen zu Teenagern und jungen Erwachsenen heran. Als passionierte Spaziergängerin und Gartenbesitzerin begann Britta Holzapfl nun, ihren Blick verstärkt auf Landschaften und Blumen zu richten.

Sie nutzt stets ihre Nikon FE2 oder die Leica R6, analoge Spiegelreflexkameras aus den 1980er Jahren, die schon bei den Kinderporträts zum Einsatz gekommen waren. „Natürlich fotografiere ich auch digital mit dem Handy, wenn ich im Urlaub bin, doch für meine Kunstfotografie bleibe ich stets analog“, verspricht sie.

Viele ihrer Landschafts-Fotografien sind bei Wanderungen in der Region München und im Voralpenland entstanden. „Was ich sehe und wie ich es sehe, welchen Ausschnitt der Wirklichkeit, welche Perspektive und welchen Lichteinfall ich wähle, all dies trägt zur Bildsprache bei“, erklärt sie. Auch das Filmmaterial spielt eine große Rolle.

Britta Holzapfl fotografiert fast ausschließlich in Schwarzweiß. Dabei verwendet sie einen Film, der eine hohe Lichtempfindlichkeit hat, da sie meist spontan fotografiert – sei es die Landschaft oder ein Blumenporträt – bei dem sie mit dem Licht arbeiten muss, das ihr von der Natur vorgegeben wird.

Die starke Körnelung setzt sie bewusst als Stilmittel ein und erzeugt damit eine bestimmte Bildästhetik, die es im digitalen Zeitalter wiederzuentdecken gilt. „Ich stelle seit 30 Jahre aus, und es gab eine Zeit, wo ich mich mit meiner analogen Fotografie schwertat, weil die Digitalfotografie einen Hype auslöste“, erzählt sie. Mittlerweile sei die Analogfotografie aber wieder im Kommen, auch bei jungen Leuten, wie die Künstlerin seit etwa fünf Jahren beobachtet.

Die Negative bleiben von ihr in Zeiten von Photoshop ebenfalls völlig unbearbeitet und werden von Hand auf tiefmattes Barytpapier abgezogen. Zuletzt werden die meisten Fotografien blau, braun oder auch rot getont. „Die Tonung, im 19. Jahrhundert aufgekommen, und zu meiner Kinderzeit in den 1960er Jahren in Printmedien durchaus noch gebräuchlich, hat mich seit jeher fasziniert“, erklärt Britta Holzapfl. Besonders die Blautonung unterstreicht den meditativen Charakter der Bilder.

Die Ausstellung „Kinder Landschaften Blumen - Analoge Fotografien“ von Britta Holzapfl im Dachauer Wasserturm ist bis 12. Mai immer freitags, samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

MIRIAM KOHR