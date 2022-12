Frau bricht in Klinik-Fitnessstudio zusammen: Arzt rettet ihr das Leben

Ich hatte eine ganze Fußballmannschaft von Schutzengeln. Und der Kapitän der Mannschaft heißt Dr. Ködel. Die gerettete Patientin

Während des Trainings im Amper-Vital, dem Fitnessstudio des Helios Amper-Klinikums in Dachau, hat eine 70-jährige Frau ein Hirnaneurysma erlitten. Chefarzt Dr. Wolfgang Ködel erkannte den Ernst der Lage sofort und rettete dem Studio-Gast damit das Leben.

Dachau – Rauf aufs Fahrrad, zehn Minuten aufwärmen, dann weiter mit den anderen Geräten im Raum. So hält sich eine 70-jährige Frau aus der Nähe von Dachau seit vielen Jahren im Amper-Vital fit. Bei einer Übungseinheit vor wenigen Wochen jedoch bekam die Frau nach etwa sieben Minuten extreme Kopfschmerzen. „Dafür gibt es überhaupt keinen Begriff. Der Schmerz war so brutal, so vernichtend, dass alles andere plötzlich weg war“, erinnert sich die 70-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Dass die Ursache für den Schmerz eine Hirnblutung ist, ahnt das langjährige Amper-Vital-Mitglied zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Ich bin runter vom Fahrrad und auf eine Bank, um durchzuatmen“, erinnert sie sich. Ein Trainer wird direkt auf die Frau aufmerksam und informiert Dr. Wolfgang Ködel, Leiter des Amper-Vital und Chefarzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin am Amper-Klinikum. Der Mediziner erkennt den Ernst der Lage sofort.

Schnelles Handeln und kurze Wege retten ihr das Leben

„In so einem Fall ist schnelles Handeln überlebenswichtig. Da zählt wirklich jede Minute“, erklärt Dr. Ködel. Er platziert die Patientin auf dem Boden und startet mit der Notversorgung. Währenddessen informiert der Trainer das Notfallteam des Klinikums. Die Patientin wird über die Notaufnahme zu einem CT-Scanner gebracht. Der Weg im Klinikum ist kurz, und die Diagnose steht innerhalb von Minuten fest: Die Frau leidet unter einem perforierten Aneurysma, einer lebensbedrohlichen Hirnblutung also. Zu diesem Zeitpunkt hat die Patientin ihr Bewusstsein bereits verloren. „Wir haben sie sofort in den OP gebracht“, so Dr. Ködel. „Prof. Thomas Westermaier, unser Chefarzt der Neurochirurgie, hat die Hirnblutung mithilfe des sogenannten Clipping-Verfahrens gestoppt“, erklärt er weiter. „Aufgrund der schnellen Reaktion und der kurzen Wege bei uns im Klinikum wurden bleibende Schäden zum Glück verhindert.“

„Meinem Mann sage ich jetzt immer: Ich hatte eine ganze Fußballmannschaft von Schutzengeln. Und der Kapitän der Mannschaft heißt Dr. Ködel.“

Nach der Not-Operation erholte sich die Patientin schnell, Defizite und Einschränkungen spürte sie keine. Ihr Glück begrriff sie aber erst nach und nach. „Meinem Mann sage ich jetzt immer: Ich hatte eine ganze Fußballmannschaft von Schutzengeln. Und der Kapitän der Mannschaft heißt Dr. Ködel.“

Patientin trainiert wieder

Wenige Wochen nach dem Vorfall begann die 70-Jährige sogar wieder mit dem Training im Amper-Vital. „Natürlich komme ich wieder hierher. Wenn ich nicht hier trainieren würde, gäb’s mich ja gar nicht mehr. Außerdem will ich doch fit in das neue Jahr starten“, sagt sie heute lächelnd und steigt zum aufwärmen auf das Fahrrad.

