Eine 21-jährige Autofahrerin aus Altomünster hat leichte Verletzungen und einen Schock erlitten, als sie am Mittwochmittag mit ihrem Mini in Dachau gegen einen Baum fuhr.

Dachau – Laut Polizei Dachau wollte die junge Frau von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Sudetenlandstraße abbiegen. Dabei kam sie regennasser Fahrbahn aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum im Grünstreifen. Am Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro, der Schaden am Baum wird mit 150 Euro beziffert.