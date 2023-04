Frauen kritisieren Hygieneartikel-Antrag

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Auf den Toiletten für Damen sollen Monatshygiene-Artikel zur Verfügung gestellt werden (Symbolfoto) © Susanne Weiß

Die Grünen fordern seit geraumer Zeit, in den Damentoiletten Hygieneartikel zur Verfügung zu stellen. Ausgerechnet von Frauen kam im Kreisausschuss Kritik.

Dachau – Der Antrag der Grünen-Fraktion, auf den Damentoiletten der neun Landkreisschulen sowie der zwölf öffentlichen Gebäude des Landkreises Spender mit kostenlosen Monatshygieneartikeln aufzustellen (wir berichteten), kam in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses erneut aufs Tableau. „Gerade bei Schülerinnen haben wir das Problem, dass, wenn diese zum ersten Mal ihre Tage bekommen, sie durchaus ihre Probleme haben und sich aus Schamgefühlen dann ans Sekretariat wenden, um die Nothilfe in Anspruch zu nehmen“, erklärte Arthur Stein das Anliegen seiner Partei.

Ein „Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit“

Es handele sich um einen „Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit“, meinen die Grünen obendrein. Es handele sich um eine überflüssige Maßnahme, meinten ausgerechnet Frauen im Kreisausschuss.

„Es war noch nie ein Problem, dass eine Frau es nicht selber auf die Reihe kriegt, dass sie sich um ihren Körper kümmert und feststellt, wann sie was braucht. Ich verstehe nicht, dass man sich in unserer heutigen modernen Zeit über so ein Thema unterhalten muss“, meinte Elisabeth Glas (Freie Wähler Landkreis). Jede Frau müsse eigenverantwortlich handeln.

Die CSU-Kollegin Emmi Westermeier ergänzte, dass Binden und Tampons in Schulen okay seien, „aber alles andere sind erwachsene Personen. Hygieneartikel sind heute so klein, die kann ein jeder in der Tasche mitführen“. Zudem gebe es Menschen, die perverse Gedanken hegten. Die Hygienemittel könnten manipuliert werden, so Westermeier, die sagte: „Also ich würde nichts von den öffentlichen Mitteln nehmen.“

Vandalismus wird befürchtet

Die Landkreisverwaltung ging in ihrer Sitzungsvorlage zwar nicht von perversen Menschen aus, aber „leider gehört Vandalismus mittlerweile zum Schulalltag; gerade auch in den unbeobachteten Toilettenbereichen“, heißt es in dem Schreiben.

CSU-Fraktionschefin Stephanie Burgmaier hatte diesbezüglich eine kleine Geschichte parat. In der Odelzhauser Schule, die ihr Sohn besucht, gebe es auf den Toiletten kein Papier. „Es wird sehr viel Unfug getrieben. Die Schüler müssen zur Lehrkraft und um das Papier für den Toilettengang bitten“, so Burgmaier. Ein Unfug könnte also auch mit den Binden und Tampons getrieben werden.

Sage und schreibe 279 Damen- und Männer-Toiletten gibt es in den Schulen und Landkreisgebäuden. Die Anschaffungskosten für die Spender in Damentoiletten summieren sich laut Landkreisverwaltung auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Dazu kommen die Kosten für die Hygieneartikel, die zwar schwer schätzbar seien, aber jährlich noch einmal einen fünfstelligen Betrag ausmachen dürften.

Die Diskussion entschärfte Landrat Stefan Löwl, der sagte: „Mir war gar nicht bewusst, wie viele Toiletten wir haben“. Löwl wies darauf hin, dass es bereits Ende vergangenen Jahres einen Antrag im Jugendkreistag gab, dass in jeder Schule unter Landkreisträgerschaft der jeweiligen Schulfamilie ein Spender zu Verfügung gestellt wird. Macht bei neun Schulstandorten und der Tatsache, dass beim Josef-Effner-Gymnasium in zwei Gebäuden unterrichtet wird, insgesamt zehn Boxen. „Der Landkreis bezahlt die Binden und Tampons, die Schulfamilie wartet die Boxen und füllt sie auf. Aktuell sind fünf installiert“, so Löwl. Auf Nachfrage von Michael Stauch (AfD) nach den Kosten meinte Löwl, da es sich um einen Antrag unter 5000 Euro gehandelt habe, liege die Zuständigkeit bei ihm. Und er habe die Spender plus Hygienemittel genehmigt.

Der Landrat schlug nun vor, mit dem Personalrat und Mitarbeitern des Landratsamts zu sprechen. „Und wenn dort ein Bedarf besteht, soll es an den paar Spendern nicht scheitern“, so Löwl.

Die Grünen, die während der Sitzung bereits ihren Antrag dahingehend änderten, dass lediglich im Hauptgebäude des Landratsamts sowie im Gesundheitsamt Spender angebracht werden sollten, zogen am Ende ihr Begehr komplett zurück.

