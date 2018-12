Ein Zufluchtsort feiert 20-jähriges Bestehen

Es ist der letzte Zufluchtsort aus einem Leben voller Gewalt und Angst: Im Dachauer Frauenhaus der Arbeiterwohlfahrt finden Frauen und Kinder in Not in sicheres Zuhause auf Zeit. Jetzt hat die Einrichtung ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. Die Zeit vor der Gründung war hart.

Dachau – Es ist eine Institution, die heute noch genauso wichtig ist wie damals. „Der gefährlichste Ort für Frauen ist nicht unbedingt die Straße, sondern die häusliche Umgebung“, erklärte Gerdi Müller bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum. Sie ist eine der Frauen, die sich für die Gründung des Frauenhauses eingesetzt hatten.

Schon vor 30 Jahren hatte sie die Idee dazu gehabt – und stieß damals auf große Ablehnung. Doch: „Demokratie heißt, manchmal dicke Bretter zu bohren“, sagte sie. Also kämpfte sie – ganze zehn Jahre, bis sie endlich eine knappe Mehrheit für ihr Projekt gewinnen konnte. Wie umstritten das Vorhaben war und wie wenig Verständnis es für die Nöte der Frauen gab, verdeutlichen die Zitate von Lokalpolitikern, die Müller vortrug. Gewalt gegen Frauen sei ein „Großstadtproblem“, wenn Frauen „gescheit kochen würden, bräuchte es so ein Haus nicht“, und übrigens gäbe es im Landkreis „schon genug Negativeinrichtungen wie die Müllverbrennungsanlage“ argumentierten beispielsweise viele Kreisräte.

Heute zweifelt zwar niemand mehr die Wichtigkeit des Frauenhauses an. Doch noch immer hat die Einrichtung mit Problemen zu kämpfen. Dort finden bis zu fünf Frauen mit sechs Kindern eine Unterkunft, die auf ihrem Weg in ein neues Leben von fünf festen Mitarbeiterinnen sowie zahlreichen Ehrenamtlichen betreut werden. Rund um die Uhr gibt es eine telefonische Rufbereitschaft. Aber um allen Frauen in Not helfen zu können bräuchte das Team weitere Kapazitäten. Die Anzahl der Plätze hat sich seit der Gründung nicht erhöht, obwohl die Bevölkerung gewachsen ist. „Geht man von der heutigen Einwohnerzahl im Landkreis aus, bräuchte man rund 15 Plätze“, sagte Sozialpädagogin Birgit van Gunsteren. Sie weiß: „Die Probleme in den Familien sind heute noch genauso groß wie damals.“

Den typischen Fall gibt es im Frauenhaus nicht: Gewalt kommt in allen gesellschaftlichen Schichten vor. Die jüngsten Bewohnerinnen des Frauenhauses waren 18 Jahre alt, die ältesten über 70 Jahre. Manche bleiben nur wenige Tage dort, andere viele Monate. Und es gibt ein weiteres Problem: „Viele Frauen haben keine Chance auf dem freien Wohnungsmarkt“, so van Gunsteren. Bei Sozialwohnungen wiederum gäbe es oft eine Wartezeit von mehreren Jahren. Die Folgen können dramatisch sein: „Immer wieder gehen deswegen Frauen sogar zu ihren gewalttätigen Männer zurück.“

Zum Jubiläum hat das Frauenhausteam deshalb einen Wunsch: mehr Unterstützung von der Politik! Zu den Feierlichkeiten war auch Staatssekretärin Carolina Trautner vom bayerischen Familienministerium nach Dachau gekommen. Die CSU-Politikerin bekam einen Auftrag mit nach München: „Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Hilfe“, forderte van Gunsteren. Sie und ihre Mitstreiterinnen haben eine große Vision: „Lasst uns zusammen eine Welt schaffen, in der Frauen frei, selbstbewusst und ohne Gewalt leben können.“ Vor 20 Jahren wurde mit der Gründung des Dachauer Frauenhauses der erste Schritt hinein in so eine Welt zurückgelegt.