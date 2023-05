Fehlende Zusagen vom Freistaat: Nichts passiert bei schon lang genehmigten Unterkünften im Landkreis Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Wann wird gebaut? Brach liegende Fläche an der Kufsteiner Straße. Dort sollen vier Holzhäuser für bis zu 186 Asylbewerber entstehen. Das kannst du eigentlich keinem Menschen mehr erklären. WLD-Geschäftsführer Stefan Reith über die fehlenden Finanzierungszusagen des Freistaats für die geplanten Wohnungen für Asylbewerber © habschied

Angesichts des anhaltenden Flüchtlingsstroms in den Landkreis wird die Suche der Behörden nach Unterkünften immer verzweifelter. Umso ärgerlicher ist es da, dass der Freistaat den schon seit langem geplanten und genehmigten Bau von Unterkünften in Dachau und Petershausen nicht auf den Weg bringt.

Dachau – Im November 2018 hatte der Dachauer Bau- und Planungsausschuss ein Bauprojekt auf dem Tisch, das der Oberbürgermeister Florian Hartmann mit den Worten ankündigte: „Das ist nur zur Kenntnis. Weil das genehmigt sich der Freistaat selber.“ Tatsächlich informierten die Münchner Ministerialen die Dachauer darüber, dass auf dem Eckgrundstück Schleißheimer und Theodor-Heuss-Straße, das früher als Parkplatz für Autoliv-Mitarbeiter genutzt wurde, ein Wohnkomplex mit 14 Wohnungen für anerkannte Asylbewerber entstehen werde. Finanziert würde die Anlage über das Sofortprogramm „Wohnungspakt Bayern“.

„Baurechtliche Vorgaben“ verhindern Wohnkomplex bei Autoliv-Parkplatz

Doch seitdem ist nichts geschehen. Kein Stein wurde auf der Fläche umgedreht. Warum? Auf entsprechende Nachfrage der Heimatzeitung berichtet Wolfgang Rupp, Sprecher der Regierung von Oberbayern, dass das Bauvorhaben Anfang 2020 „aufgrund baurechtlicher Vorgaben nicht weiterverfolgt“ würde. Um seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, würde der Freistaat als Grundstückseigentümer aber regelmäßig „vorsorgliche Rodungsarbeiten“ veranlassen.

Auch Asyl-Unterkunft an Kufsteiner Straße geht nicht voran

Während unzumutbarer Straßenlärm für den Baustopp an der Schleißheimer Straße noch einleuchtend erscheint, lässt sich die Situation an der Kufsteiner Straße nur noch schwer nachvollziehen. Dort hatte der Dachauer Bauausschuss am 17. Mai 2022 einen Bauantrag der Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Dachau (WLD) zur Errichtung von vier Holzhäusern mit insgesamt 32 Wohneinheiten für bis zu 186 Asylbewerber gebilligt.

Zusage vom Freistaat fehlt: „Ohne Mietvertrag können wir nicht loslegen“

Der Plan: Die WLD baut die Anlage, der Landkreis betreibt sie, und als Mieter fungiert der Staatsbetrieb Immobilien Freistaat Bayern. Nur wenige Tage nach Genehmigung des Bauantrags schickte die WLD ein entsprechendes Mietangebot nach München. „In der Sekunde, in dem das Mietangebot angenommen wird, fangen wir an zu bauen“, so WLD-Geschäftsführer Stefan Reith. Auf die Zusage aus München, die Bebauung des seit 2017 brach liegenden Geländes zu finanzieren, wartet er noch heute. Reith bittet um Verständnis, die Situation nicht kommentieren zu wollen. Eine Prognose, wann er endlich anfangen kann zu bauen, will er nicht mehr geben. Klar ist: „Ohne unterschriebenen Mietvertrag können wir nicht loslegen.“

Das kannst du eigentlich keinem Menschen mehr erklären.

Doch auch in Petershausen gibt es ein Projekt, das von der Gemeinde und dem Landkreis auf den Weg gebracht wurde und seit Monaten auf die Zusage aus München wartet. Reith zufolge sollten in Petershausen 16 Wohneinheiten für bis zu 100 Menschen entstehen. Vor allem die Erschließung des am Ortsrand gelegenen Grundstücks bereitete den Zuständigen in München bislang Kopfzerbrechen.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus rollt ein Bus mit Asylbewerbern in den Landkreis

Dabei drängt die Zeit. Weiter erreicht den Landkreis Dachau im Zwei-Wochen-Rhythmus ein voller Bus mit Asylbewerbern. Die Frage, wo und wie man in den kommenden Wochen diese Personen unter menschenwürdigen Bedingungen unterbringen soll, wird immer drängender. Die Turnhalle an der Steinstraße ist bald an ihrem Limit angelangt. Ein zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniertes Altenheim, zusätzliche Containeranlagen – unter anderem in Dachau, Röhrmoos und Altomünster – sowie im Notfall auch ein großes Zelt (siehe Kasten unten) sollen die schlimmste Unterkunftsnot lindern.

Ein Festzelt für den Notfall Wie mehrfach berichtet, hofft der Landkreis, die Flüchtlingsunterbringung in den kommenden Monaten vor allem über neue Containeranlagen lösen zu können. Doch aktuell ist es fraglich, ob die Container pünktlich geliefert werden. Für den Notfall soll daher ein großes Zelt als Unterkunft dienen. Landrat Stefan Löwl beschreibt diese Form der Unterbringung „weniger als Traglufthalle, sondern eher als Festzeltlösung“. Mögliche Standorte würden aktuell geprüft. Sicher sei: Das Zelt würde im Bedarfsfall nur über die Sommermonate, also von Juni bis September aufgestellt. Und es soll vorerst verhindern, dass nach der Turnhalle an der Steinstraße noch eine weitere Halle zur Flüchtlingsunterbringung herangezogen werden muss.

Wie es vor diesem Hintergrund, der ja bei weitem nicht nur den Landkreis Dachau betrifft, sein kann, dass fertig geplante Unterkünfte aufgrund fehlender Finanzierungszusage nicht gebaut werden können, das, so gibt WLD-Chef Reith achselzuckend zu, „kannst du eigentlich keinem Menschen mehr erklären“.

Zu hohe Standards, zu hohe Baupreise, zu hohe Kredite

Landrat Stefan Löwl ist ebenfalls resigniert. In seinen Augen gibt es drei Faktoren, die die Projekte bremsen. Zum einen: „Die Standards sind zu hoch!“ So hätte etwa die geplante Unterkunft an der Schleißheimer und Theodor-Heuss-Straße aufgrund ihrer Lage Lärmschutzvorschriften erfüllen müssen, die das Projekt für den Freistaat am Ende zu teuer gemacht hätten.

Zudem seien, zweitens, die Projekte an der Kuftsteiner Straße in Dachau und in Petershausen aufgrund der explodierenden Baupreise mittlerweile in Kostenhöhen geraten, bei denen der Landtag beziehungsweise dessen Haushaltsgremien zustimmen müssen.

Und schließlich, drittens, gelten seit Januar 2022 die sogenannten „Basel 3“-Vorschriften. Diese EU-weite bankenrechtliche Vorgabe verhindert, dass die Sparkasse der WLD günstige Baukredite gibt. Eine Möglichkeit, zu verhindern, dass die WLD teure Kredite auf dem Markt holen muss, wäre zwar, dass der Landkreis die kommunale Baufirma einfach als Generalunternehmer für den Bau der Unterkünfte beauftragt. Doch auch das ist laut Löwl nicht so einfach, denn: „Dass muss ja alles erst einmal ausgeschrieben werden!“

Während die Kommunen daher händeringend versuchten, unbürokratische Lösungen zu finden, würden gerade die übergeordneten Stellen weiter auf ihren komplizierten Verfahren bestehen - ungeachtet der Weltlage. Löwl nervt das: „Die machen das, als wäre schönster Friede. Als hätten wir keine Not.“