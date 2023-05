Freistaat unterstützt zwei Dachauer Talente

Weil sie besonders begabt und engagiert sind, erhalten zwei Schüler des ITG Dachau ein Stipendium des Freistaats

Dachau – Pauline Weber und Erol Suhonjic vom Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau sind zwei von 30 Schülern bayernweit, die in das Programm „Talent im Land – Das Schülerstipendium für faire Bildungschancen“ , kurz: TiL, aufgenommen wurden.

2005 ins Leben gerufen, ist es das Anliegen des Programms, Jugendlichen, die sich durch „ihre soziale Herkunft oder ihren persönlichen Lebenslauf auf ihrem Weg zum (Fach-)Abitur besonderen Hürden stellen müssen“, beste Bildungschancen zu gewähren und damit Bildungsgerechtigkeit zu schaffen. Seit 2014 steht TiL auch Schülern ohne Migrationserfahrung offen.

Eine davon ist nun Pauline Weber aus Dachau. Die 15-Jährige, die einen Zwillingsbruder hat, hat im Alter von nur zweieinhalb Jahren ihren Vater verloren. „Wir schlagen uns seitdem zu dritt durch“, erzählt ihre Mutter Natascha Weber. Um für ihre Kinder nach dem Tod ihres Mannes da sein zu können, hat die Witwe ihre eine eigene berufliche Karriere hintangestellt und ihre ganze Energie in die Kinder gesteckt. Dabei versucht sie, ihre „Kinder zu fördern, wo es nur geht“. Allerdings seien diesem Wunsch „natürlich Grenzen gesetzt“, so die Alleinerziehende.

Damit Pauline „ihre Interessen und Hobbies ausleben kann“, entschloss sich die 15-Jährige nach eigenen Worten, sich bei TiL zu bewerben – und bekam prompt den Zuschlag. Durch die bis zum Abitur monatlich ausgezahlten 100 Euro – für Klassenfahrten gibt es gesonderte Zuschüsse – kann sich das Mädchen jetzt Tennis- und Saxophonunterricht leisten sowie einen Tanzkurs besuchen. Auch für Bücher oder Sportkleidung hat sie nun mehr Geld zur Verfügung.

Und sie muss es ausgeben! „Ich darf nicht sparen“, erklärt Pauline. Alle sechs Monate muss sie einen Bericht über alle Aktivitäten und Ausgaben abliefern. Doch bei TiL geht es laut Pauline um viel mehr: Hier lernt sie Gleichgesinnte kennen, die wie sie einen Notendurchschnitt von 1,0 haben, ehrgeizig und vielseitig interessiert sind. Pauline spielt in verschiedenen Orchestern, schreibt Artikel für den Jahresbericht, ist in verschiedenen AGs am ITG engagiert und vieles mehr. Bei TiL lernte sie Jugendliche „mit meinem Engagement und Niveau“ kennen. „Das Programm ist total inspirierend“, schwärmt die Zehntklässlerin, die sich mit den anderen Stipendiaten regelmäßig trifft und mittlerweile „super vernetzt“ ist.

Erol Suhonjic ist der zweite Schüler des ITG, der den Zuschlag für ein TiL-Stipendium bekommen hat. Der 18-jährige Dachauer ist 2018 mit seiner Familie aus Bosnien nach Deutschland gekommen. „Wir wollten hier eine bessere Zukunft“, erklärt Erol die Beweggründen seiner Eltern, die Heimat zu verlassen. Seine Mutter war während des Jugoslawienkrieges schon einmal in Deutschland, ging dann aber nach sechs Jahren wieder zurück nach Bosnien. Sie spricht wie ihr Mann perfekt Deutsch und beide arbeiten in Vollzeit. Erols ältere Schwester macht gerade eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin und sein Bruder besucht die Realschule.

Erol hat sich in Bosnien selbst Deutsch beigebracht. „Ich hab’s im Fernsehen gelernt“, erzählt er schmunzelnd. Da es in Bosnien kein Kinderfernsehen gibt, wie er sagt, hat er mittels deutschem Kinderkanal von klein auf die fremde Sprache verinnerlicht.

Für die 100 Euro im Monat kauft sich der Q11-Schüler vor allem Bücher. „Klassiker der Weltliteratur und Physikbücher“, so Erol. Denn Physik zu studieren, eventuell sogar im Ausland, ist sein großes Ziel. Deshalb will er sich noch dieses Jahr für ein weiteres Stipendium bewerben, um seinen Traum vom Auslandsstudium verwirklichen zu können.