Fridays for Future-Aktivist zu Sitzblockaden am Münchner Flughafen: „Nicht vereinbar mit unserem Ziel“

Von: Verena Möckl

Aktivisten blockieren eine Zufahrt zum Frachtterminal des Flughafens München. Lkw kamen nicht mehr durch. © Matthias Balk/dpa

Ein Dachauer Fridays for Future- Aktivist hat sich zu den Sitzblockaden der „letzten Generation“ am Münchner Flughafen geäußert.

Dachau – Acht Klimaaktivisten von „Aufstand der letzten Generation“ haben sich am Mittwoch auf Zufahrten des Münchner Flughafens festgeklebt. Fridays for Future (FFF) Dachau haben sichvon der Aktion distanziert. Im Interview erklärt Michael Staniszewski, 22, Aktivist der Fridays for Future Bewegung aus Dachau, warum.

Extreme Sitzblockade von „die Letzte Generation“: Fridays for Future-Aktivist äußert sich

Herr Staniszewski, wie stehen Sie zu der jüngsten Protestaktion „der letzten Generation“?

Ich kann die Aktivisten verstehen. Die Klimakrise eskaliert und wieder und wieder wird nicht auf die Wissenschaft gehört. Ich glaube, solche Aktionsformen sind ein Stück weit Verzweiflung.

Wir von Fridays for Future Dachau würden so eine extreme Protestform aber nicht wählen. Wir sind eine Schülerbewegung. Starker ziviler Ungehorsam ist nicht vereinbar mit unserem Ziel, eine möglichst breite inklusive Bewegung zu sein.

„Die letzte Generation“ fordert ein „Essen retten“-Gesetz und eine Agrarwende bis 2030. Sind solche extremen Sitzblockaden der richtige Weg, um diese Ziele zu erreichen?

Die Forderungen an sich sind in unserem Sinne. Mit den momentanen Mitteln könnten wir locker zehn Milliarden Menschen weltweit ernähren. Gleichzeitig werfen wir ein Drittel unserer Lebensmittel weg.

Ich denke aber nicht, dass wir durch Sitzblockaden die Forderungen durchsetzen können. Solche Aktionsformen helfen nicht dem demokratischen Diskurs, den wir brauchen – im Gegenteil. Die Menschen werden wütend, wenn Einzelne die Straßen blockieren. Das kann ich nachvollziehen. Wer steht schon gerne im Stau. Das ist nervig.

Den Aktivisten drohen nun Geldzahlungen in Höhe von bis zu 1500 Euro. Ist das berechtigt?

Eine Geldstrafe löst nicht die Problematik. Wenn man stark von einer Sache überzeugt ist, dann wird das die Meinung von einer Person nicht ändern. Der Diskurs ist wichtig, um eine Lösung zu finden. Ich persönlich erhoffe mir, dass die Regierung das Signal, das von solchen Protesten ausgeht, aufgreift und die Aktionen aufhören

Interview: Verena Möckl

