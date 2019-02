Dachau trauert um Karl Bonhoeffer 

Er hat sein Leben der Friedensarbeit gewidmet, stand sogar vor Gericht. Jetzt ist Karl Bonhoeffer im Alter von 88 Jahren verstorben.

Dachau – Als Karl Bonhoeffer 14 Jahre alt war, wurde sein Onkel Dietrich Bonhoeffer als Widerstandskämpfer von der Nazijustiz ermordet. Ganz im Sinne seines Onkels engagierte sich Karl Bonhoeffer stets für den Frieden. Auch der Dachauer Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit war er sehr verbunden. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Karl Bonhoeffer studierte Medizin und machte nach der Promotion 1954 rasch Karriere. Schließlich wirkte er als Professor und Direktor des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Universität Köln. Um 1980 begann er sein Engagement in der Friedensbewegung. In der Vereinigung „Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ (IPPNW) war er im Vorstand der Sektion für die Bundesrepublik Deutschland aktiv. Als Präsident organisierte er den 6. Weltkongress „Ärzte gegen den Atomkrieg“ in Köln 1986.

Seine Universitätsstelle gab er im Jahr 1987 auf, um sich ganz der Friedensarbeit widmen zu können. Nach seiner Beteiligung an der Sitzblockade der Zufahrt zu einer US-Militärbasis, in der Massenvernichtungswaffen vermutet wurden, wurde Bonhoeffer der Prozess gemacht. In seiner Verteidigungsrede berief er sich auf den friedensethischen Ansatz seines Onkels Dietrich.

In den vergangenen Jahrzehnten war der Lebensmittelpunkt von Karl Bonhoeffer im Raum München. Etwa zehn Jahre lebte er im Landkreis Dachau, zuletzt in München-Nymphenburg. Der Dachauer Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit war er sehr verbunden. Bis kurz vor seinem Tod unterstützte er den Einsatz seiner Freundin Rose Kraus, der Gründerin der Dachauer Arbeitskreises Asyl, für notleidende Roma in Rumänien. Öffentlich trat er in den letzten Jahren nur noch ganz selten auf.

Auf Einladung der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau führte Bonhoeffer mit Pfarrer Björn Mensing in der Evangelischen Akademie Tutzing 2015 ein Zeitzeugengespräch bei einer Tagung zum 70. Todestag seines Onkels Dietrich. Noch im Juni 2016 sprach er im ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Versöhnungskirche zum 75. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, ein Jahr später zum 76. Jahrestag auf Einladung des Fördervereins für Internationale Jugendbegegnung und Gedenkstättenarbeit in Dachau bei der Gedenkveranstaltung am Gedenkort Schießplatz Hebertshausen. Seine bewegende Rede schloss er mit dem Ausruf: „Krieg darf wirklich nie wieder sein!“

Karl Bonhoeffer wurde am 10. Januar 1931 in Frankfurt am Main als erstes Kind von Grete von Dohnanyi (1903-1992) und Karl-Friedrich Bonhoeffer (1899-1957) geboren und wuchs in Leipzig auf, wo sein Vater Chemieprofessor war. Bei Familienfesten in Berlin – sein Großvater war der berühmte Neurologe und Psychiater Prof. Dr. Karl Bonhoeffer (1868-1948) an der Charité – sah er regelmäßig seinen Onkel Dietrich Bonhoeffer. 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer verhaftet, wie auch Karls Onkel Hans von Dohnanyi und später seine Onkel Klaus Bonhoeffer und Rüdiger Schleicher. Alle waren im Widerstand im Umfeld des 20. Juli 1944 aktiv. Im Frühjahr 1945 hoffte Karl Bonhoeffer mit seiner Familie auf die Befreiung seiner Onkel durch die Alliierten. Doch die Todesnachricht erreichte sie erst Wochen nach deren Ermordung im April 1945. dn