Friedhofskultur ändert sich

Von: Stefanie Zipfer

Die Stadt Dachau bietet derzeit neben der klassischen Erdbestattung auch sechs Möglichkeiten der Urnenbestattung auf ihren Friedhöfen an. © dpa

Die Stadt bietet bereits sechs Möglichkeiten der Urnenbestattung an.

Dachau – Immer weniger Menschen wollen nach ihrem Tod in einem Sarg begraben werden. Stattdessen geht der Trend seit Jahren eindeutig in Richtung Feuerbestattungen beziehungsweise der Beisetzung in einer Urne.

Die Stadt Dachau hat diese Entwicklung längst erkannt und bietet derzeit neben der klassischen Erdbestattung auch sechs Möglichkeiten der Urnenbestattung auf ihren Friedhöfen an. Diese sechs Möglichkeiten sind die Urnenmauer, Urnenstelen, Baumgräber, anonyme Bestattungen im Urnengemeinschaftsfeld sowie namentliche Bestattungen in der Urnengemeinschaftsanlage am Stadtfriedhof; außerdem gibt es natürlich auch die Möglichkeit, seine Urne in einer Wahlgrabstätte, also unter der Erde, begraben zu lassen. „Vor allem Baumbestattungen“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss, „waren zuletzt sehr nachgefragt. Gut, dass wir das eingeführt haben“. Auch die Stelen seien beliebt. Grundsätzlich, so der OB, sei er also schon der Meinung. „dass wir ein breites Spektrum anbieten“.

Dass er den städtischen Innovationsgeist in Sachen Tod und Sterben so loben musste, lag an einem Antrag der ÜB/FDP-Fraktion. Die hatte gebeten zu prüfen, ob es nicht auch die Möglichkeit einer Urnenbestattung in Röhren-Gräbern geben sollte? Dabei werden Röhren im Boden versenkt, um die Urnen darüber zu stapeln. Angeordnet werden diese Röhren oftmals um einen Baum; wie bei allen anderen Urnengrabformen ist auch hier der Pflegebedarf gering. FDP-Stadtrat Jürgen Seidl fand, angesichts der „zunehmenden Liberalisierung des Bestattungsmarkts, dass „einiges für die Röhrengräber“ spreche.

Anke Drexler (SPD) gab ihm recht, andererseits „spricht halt auch einiges dagegen“. Vor allem, dass die Metallröhren aus „nicht verrottbarem Material“ bestünden und damit wenig nachhaltig seien, störte sie. Nicht umsonst sei in der städtischen Friedhofssatzung das Ziel formuliert, dass Urnen verrotten und, im Fall der Baumbestattungen, eines Tages wieder „eins mit der Erde“ werden sollen.

Auch Florian Schiller (CSU) fand, dass man auf die vorhandenen Urnenbestattungsangebote setzen und diese langfristig ausbauen solle. Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) erklärte, dass die Stadt in Sachen Bestattung „nicht jeden Trend mitgehen“ solle. „Mit den Stelen und den Bäumen haben wir zwei wirklich schöne, moderne Möglichkeiten“, so Erhorn.

Am Ende wurde die Röhrengrab-Idee verworfen. Dass die Stadt aber weiterhin in die Schaffung von Urnengränern investiert und sich über das Erscheinungsbild ihrer Friedhöfe auch weiterhin Gedanken macht, das gab OB Hartmann deutlich zu verstehen. Immer mehr Gräber, nicht nur in Dachau, würden aufgelassen, dadurch entstünden freie Flächen. Diese geschmackvoll und allen Ansprüchen genügend zu nutzen, bedarf laut Stadtgärtnerei jedoch „einer längeren Planung“.

