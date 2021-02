Friseure in Not: „Es geht um Existenzen!“

Die Friseure sitzen seit acht Wochen im Lockdown fest. Sie fühlen sich ohnmächtig und weder von der Politik, noch der Gesellschaft wertgeschätzt, wie die Dachauer Friseurmeisterin Petra Steinberger sagt. Sie und ihre Kollegen in Dachau machen nun auf die dramatische Situation ihrer Branche aufmerksam.

Unverständnis und Ungleichbehandlung

Vielen Friseurbetrieben steht das Wasser bis zum Hals. Die Inhaber sind wütend und haben kein Verständnis für die Schließung ihrer Betriebe: „In ganz Deutschland gab es sieben nachgewiesene Infektionen bei bundesweit etwa 80 000 Friseurbetrieben“, wie Petra Steinberger, die mit ihrem Sohn Aaron Werthmann zwei Friseurgeschäfte in Dachau betreibt, vom Fachverband erfahren hat. Seit mehr als 30 Jahren ist die Friseurmeisterin im Geschäft, beschäftigt zehn Angestellte, davon drei Auszubildende. Sie hat ihr ganzes Herz, ihre ganze Leidenschaft in ihre Betriebe investiert, immer vorausschauend gewirtschaftet und auch in zusätzliche Hygienemaßnahmen investiert. Trotzdem herrscht Stillstand in der Branche, die in der Handwerkskammer organisiert ist. Während andere Berufe wie Elektriker, Schreiner oder Maurer weiterarbeiten dürfen, schauen die Friseure in die Röhre: Sie sind nicht systemrelevant. „Das war ein Schlag ins Gesicht, mir hat es den Boden unter den Füßen weggezogen“, erinnert sich Petra Steinberger an ihre Gefühlslage beim ersten Lockdown im vergangenen März.

Auch ihr Sohn Aaron Werthmann, der in der Dachauer Friseurinnung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, versteht die politischen Entscheidungen mittlerweile nicht mehr – bei allem Verständnis für die pandemiebedingten Maßnahmen. Derzeit gebe nicht mal ein Formular, um Überbrückungshilfen zu beantragen. Lediglich für die Auszubildenden, die das volle Lehrlingsgehalt erhalten, soll es bald eine finanzielle Unterstützung geben.

Ohne Unterstützung drohen Schließungen

Sandra Breiding, stellvertretende Obermeisterin der Friseurinnung Dachau, erklärt, dass bisher zwar noch kein Dachauer Innungsmitglied habe schließen müssen. Aber vereinzelt gebe es durchaus Betriebe in finanzieller Not, es gehe um Existenzen. Sie selbst darf in ihrer „Zweithaar-Praxis“ noch arbeiten. Allerdings nur, wenn Kunden mit Rezept zu ihr kämen, etwa nach einer Chemotherapie. Telefonisch dürfe sie auch beraten, wenn etwa die Zweihaare neu eingefärbt werden müssten. Auch an der Salontür mal ein Shampoo per „Click & Collect“ zu verkaufen, sei erlaubt. So habe sie derzeit wenigstens an zwei bis drei Tagen die Woche etwas zu tun. Davon aber können viele ihrer Kollegen nur träumen, wie sie zugibt.

Lehrlinge üben an Puppenköpfen

Auch die Ausbildung der Friseure liegt derzeit mehr oder weniger auf Eis. Lediglich an Puppenköpfen dürfen die Azubis üben. Der Berufsschulbetrieb läuft nur online.

Dank der „Trockenübung“ an der Puppe findet sich die 17-jährige Nadine Hirtreiter, die bei „Tamara Hair and Style“ im Theo 8 in Dachau im zweiten Lehrjahr kurz vor ihrer Zwischenprüfung steht, trotz allem ganz gut vorbereitet. Doch auch wenn ihre Chefin Tamara Chlistalla hilft, wo sie kann: Eine reguläre Prüfungsvorbereitung, und dabei vor allem die Arbeit mit den Kunden, sieht anders aus. „Ich fühle mich leer hier“, sagt Nadine.

Die Kommunikation mit Kunden fehlt

Auch Tamara Chlistalla fehlen ihre Kunden sehr. Ihr fehlt das Miteinander, die Kommunikation, das Trösten, das gemeinsame Lachen. Denn der Friseurberuf, so ist sie sicher, „ist weit mehr als reines Handwerk“. Auch ihre Kollegin Petra Steinberger sieht das so: „Wir trösten oft, hören zu, stärken unsere Kunden und geben ihnen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind.“ Friseurmeisterin Chlistalla beschäftigt neben den beiden Azubis auch eine Vollzeit- und zwei Teilzeitkräfte. „Ich liebe meine Mädels“, betont die Selbständige, für die ihr Geschäft wie eine zweite Familie ist. Entlassen musste sie zum Glück bislang niemanden, sie greift lieber auf ihre Rücklagen zurück.

Unlautere Anfragen zur Schwarzarbeit

Was die Friseure derzeit immer mehr zu hören bekommen, sind unmoralische Angebote. „Ich werde aufgrund meiner Werbung auf meinem Auto sogar auf dem Supermarktparkplatz angesprochen“, beschreibt Aaron Werthmann vom „Barber House Dachau“ in Etzenhausen die derzeitige Situation im Lockdown. Das heißt im Klartext: Trotz aller Verbote soll er Haare schneiden, was der 28-Jährige natürlich strikt ablehnt. So wie ihm ergeht es vielen Dachauer Kollegen derzeit. Wie viele Friseure die Angebote annehmen beziehungsweise wie viel Schwarzarbeit tatsächlich stattfindet, fragt sich auch seine Mutter Petra Steinberger. „Ich sehe Leute im Supermarkt mit frischen Frisuren, da muss was schwarz im Keller passiert sein“, vermutet die Friseurmeisterin aus Etzenhausen.

Kunden werden immer ungeduldiger

Kein Wunder: Auch die Nachrichten auf den Anrufbeantwortern werden immer mehr, die Kunden zunehmend ungeduldiger. Viele wollen für den Fall der Wiedereröffnung, die ja für den 15. Februar heiß ersehnt wird, schon seit Wochen Termine ausmachen, um die ersten in der Reihe zu sein. Da schrecken manche auch nicht davor zurück, mehrmals die Woche anzurufen, erzählen Steinberger, Werthmann und Breiding unisono. Der Großteil der Kundschaft sei allerdings zum Glück sehr geduldig und unterstützend. Und das helfe allen Friseuren, auch in diesen Zeiten durchzuhalten.

Einige geben ihren Kunden kostenlos Tipps per Videochat, damit diese sich wenigsten ein bisschen zuhause behelfen können. Sie versuchen einfach, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen, nach vorne zu schauen und ihren Optimismus nicht zu verlieren.

SIMONE WESTER