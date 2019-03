Ein Haarschnitt für das Selbstwertgefühl

Schöne Haare sind für viele Menschen wichtig fürs Selbstwertgefühl. Wer jedoch am Existenzminimum lebt, kann sich den regelmäßigen Friseurbesuch oft nicht mehr leisten. Ihnen hilft Petra Gabler.

Dachau – Ein wenig gebückt sitzt Angelika Mayr (62) auf dem Friseurstuhl, die zierliche Frau hat lockiges graues Haar, sie trägt pinke Ballerinas und ein braunes Kleid mit roten Blumen drauf und spricht mit leiser Stimme. Frisörin Yelda Dogan wirft ihr den schwarzen Umhang um, denn: Heute bekommt die Karlsfelderin wieder einen kostenlosen Haarschnitt von Petra Gabler (57), sie ist die Chefin des Salons „Petra’s Friseure“ in Dachau. Im Durchschnitt schneidet ihr Team fünf Senioren pro Monat die Haare, die Rentner leben am Existenzminimum und gehen zur Dachauer Tafel.

Angelika Mayr lebt von rund 1000 Euro Rente pro Monat: „Wenn ich Miete und Strom abziehe, bleiben mir rund 370 Euro pro Monat.“ Der einzige Luxus in ihrem Leben sei ihr Kater, den sie mit Essen verpflege. Sie erzählt: „Wenn man hinten und vorne mit dem Geld knappsen muss, dann wird’s mit dem Friseur schwierig.“ Im Urlaub war sie zuletzt vor 20 Jahren in Ungarn am Plattensee.

Vor rund 18 Jahren ging es finanziell bergab für Angelika Mayr: Sie kündigte ihren Job als Sekretärin bei einer Presseagentur: „Da hab ich schon gut verdient“, aber der Feiertags- und Schichtdienst wurde ihr zu viel. Damals wohnte sie in Oberroth und wollte sich mit Kosmetik-Verkauf selbstständig machen: „Aber in Oberroth kannst das vergessen.“ Nach dem Scheitern versuchte sie mit Ende 50 wieder eine Stelle als Sekretärin zu finden, aber landete nur in Aushilfsjobs: „Irgendwann bist du dann aus dem Beruf raus.“ Außerdem musste sie ihren krebskranken Vater und später auch ihre Mutter pflegen.

Von ihrer kleinen Rente kann sie kaum leben, deshalb geht sie seit rund fünf Jahren mittwochs zur Dachauer Tafel. Dort verteilt Tafel-Leiterin Edda Drittenpreis seit rund zehn Jahren die Friseur-Gutscheine, allerdings nur an Senioren. Denn in der Vergangenheit hätten jüngere Kunden die Gutscheine für lau verscherbelt, erzählt sie. Profitieren sollen aber bedürftige Rentner, „die so wenig Geld haben, dass sie sich keinen Friseur leisten können.“

Aber manchmal sei die Scham groß: „Da sagen wir dann schon mal zu unseren Kunden, Sie könnten ja mal wieder zum Friseur gehen.“ Die Kosten für Waschen, Schneiden und Föhnen nimmt Petra Gabler auf ihre Kappe. Normal kostet das Paket 49 Euro in ihrem Salon. Wenn fünf Tafelgänger pro Woche kommen, dann sind das etwa 250 Euro, die sie spendet. Gabler sagt: „Ich freu mich, wenn ich damit etwas Gutes tun kann“; ihre Motivation: „Die Leute fühlen sich danach wieder besser und wertvoller.“ Ein Haarschnitt bedeute – vor allem für Frauen – weit mehr als Hygiene: Wer schöne Haare hat, bekommt auch mehr Selbstwertgefühl. Die Dankbarkeit der Tafelkunden sei riesig: „Manche kratzen da noch die letzten Cents aus ihrem Geldbeutel zusammen, um uns ein Trinkgeld zu geben und bedanken sich fünfmal“, aber: „Das erwarte ich natürlich überhaupt nicht.“

Und dann ist da natürlich noch das Strahlen in den Augen, das Gabler am meisten antreibt – wie bei Angelika Mayr. Etwa 45 Minuten hat ihr Friseurbesuch gedauert: Ihr Haar wurde einshampooniert, geschnitten, mit der Rundbürste geföhnt, und mit dem Glätteisen hat Petra Gabler wieder Schwung reingebracht. Sie hält den Handspiegel hinter Angelika Mayrs Hinterkopf, die schaut kess und lächelnd in den Spiegel und sagt: „Davor hab ich furchtbar ausgeschaut, wie ein kleiner Dackel“ und: „Hier fühlt man sich nicht wie ein Mensch dritter Wahl.“ Sie sitzt ein wenig aufrechter im Sessel.