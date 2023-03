Führungen in der Dachauer Altstadt neu aufgestellt

Ein Rundgang mit Künstlern wird in Dachau angeboten: Im Falle von Capri machten dies Jutta Mannes und OB Florian Hartmann in der Neuen Galerie. © Miriam Kohr

Die Hauptsaison für Gäste-Führungen startet im Mai – mit einem neuen Angebot. Für Kunstinteressierte hat die Stadt einen besonderen Tipp bereit.

Dachau – Im Mai starten wieder die Gäste-Führungen durch die Dachauer Altstadt – mit neuem Konzept, wie die Stadt Dachau in einer Presseinformation mitteilte. Das bisherige Angebot der städtischen Tourist-Information wird nun neu aufgestellt.

Künftig gibt es vier thematische Schwerpunkte

Es gibt künftig vier thematische Schwerpunkte, die auch zu einem wiederholten Besuch in Dachau einladen:

■ Altstadt kurfürstlich

Markt Dachau und Sommersitz der Wittelsbacher

■ Altstadt zeitgeschichtlich Dachau und die NS-Zeit

■ Altstadt künstlerisch Auf den Spuren der Künstlerkolonie Dachau, mit Kurzbesuch Gemäldegalerie

■ Natürlich Dachau! Städtische Oasen rund um Hofgarten und Amper

Dazu gibt es erstmals eine größere Vielfalt an Terminen. Der bisherige Samstag um 11 Uhr wird ergänzt durch weitere Optionen von Freitag Nachmittag bis Sonntag. „Damit erreichen wir auch diejenigen, die am Samstag noch Erledigungen auf dem Plan haben oder selbst arbeiten müssen“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Und ebenfalls neu ist die gemeinsame Darstellung im Online-Bereich mit dem Angebot des Vereins Dachauer Gästeführer, sodass der Gast nun einen guten Überblick und eine große und gesamte Auswahl an Altstadt-Führungen in Dachau hat: www.dachau.de/tourismus/sehenswuerdigkeiten/fuehrungen.html#c15026

Als besonderen Tipp legt Oberbürgermeister Hartmann den Interessierten dieses Angebot nahe: einen Rundgang mit Besuch von Dachauer Künstlern in deren Ateliers, dazu Verköstigung im Schlosscafé Dachau, Künstlerweg und Künstlergespräch in der Galerie der KVD. Der nächste Termin dafür ist der 22. April. Es sind noch Restplätze verfügbar. Anmeldung in der Tourist-Information der Stadt Dachau, infobuero@dachau.de oder unter Telefon 0 81 31/7 52 86.

