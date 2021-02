Claudia Simperl über ihren neuen Unverpackt-Laden in Dachau: Für ein Leben mit weniger Plastik

Dachau – Sie feiern gerade in allen großen Städten Eröffnung – wie berichtet bald auch in Markt Indersdorf: Unverpackt-Läden. Dass es aber in Dachau nach wie vor keine Möglichkeit gibt, ohne Plastik oder unnötige Verpackung einzukaufen, störte die Dachauerin Claudia Simperl. Mit ihrer Freundin Erika Eisenmann hat sich die 47-Jährige deshalb auf das Abenteuer eingelassen, ein Unverpackt-Geschäft zu eröffnen: das „Simpe’l“. Im Interview beantwortet die Lehrerin, wann und wo die Dachauer in den Genuss eines Unverpackt-Ladens kommen.

Sie sind eigentlich Lehrerin an der Montessori-Schule, wie kommt es, dass Sie nun einen Unverpackt-Laden in Dachau eröffnen?

Claudia Simperl: Die Entscheidungsfindung bestand aus vielen Puzzleteilen. Ich habe mich mit meiner Klasse bei einem Projekt zum Thema Plastik über mehrere Monate kritisch unter anderem mit Verpackungen auseinandergesetzt. Auch ich selbst habe dabei viel dazu gelernt. So hat mich das Thema sehr bewegt und viel beschäftigt. Im Zuge dessen war ich vor zwei Jahren in einem Kieler Unverpackt-Laden bei einem Workshop zur Ladengründung. Da kam zum ersten Mal der Gedanke: Da könnte man ja mehr machen. Dachau ist schließlich ziemlich groß und hat immer noch keinen Laden dieser Art.

Das war’s? Ein Workshop und Sie waren gefesselt?

Gefesselt ja, aber der endgültige Anstoß war die zufällige Begegnung mit einer Bekannten vor der Naturkostinsel in Dachau. Erika Eisenmann erzählte mir, dass sie nun 30 Jahre in ihrem Beruf als Arzthelferin tätig ist und nun gerne etwas anderes machen würde. Und völlig unabhängig von mir sagte sie dann: Wenn jemand einen Unverpackt-Laden aufmachen würde, wäre ich sofort mit dabei. Das war keine Woche, nachdem ich von Kiel daheim war. Das Treffen war ausschlaggebend. Alleine hätte ich mir eine Ladengründung nicht vorstellen können.

Die Motivation war also vorhanden und eine Geschäftspartnerin gefunden. Wie kamen Sie zu Räumlichkeiten?

Das ist das nächste wichtige Puzzle-Teil. Mein Mann Christian und mein Schwager führen das Busunternehmen Simperl. Die alten Garagen in der Steinkirchner Straße 1, wo früher die kleineren Busse geparkt wurden, mussten dringend renoviert werden. Zuletzt waren sie nur Abstellraum. Klar war, wir müssen sie bald sanieren, bevor etwas verloren geht. Der Gedanke in diesen alten Räumlichkeiten den Laden zu eröffnen, hat uns allen gefallen.

Im Frühjahr 2021 wollen Sie also den Laden eröffnen. Wie gewagt ist so ein Projekt in Corona-Zeiten?

Eigentlich wollten wir schon letztes Jahr im Herbst starten. Doch dann haben wir das Projekt erst mal auf Eis gelegt. Beim Busunternehmen wussten wir lange nicht, wie es weiter geht. Es durfte kein Bus mehr fahren, weder zur Schule noch in die Ferien. Alle Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. In dieser Zeit Kredite für den Umbau aufzunehmen, wäre sehr gewagt gewesen. Die Konsequenz war einfach, dass es jetzt etwas länger gedauert hat

Das klingt so, als würde nicht nur Erika Eisenmann hinter Ihnen stehen, sondern Ihre gesamte Familie.

Ja, der neue Laden ist ein Familienunternehmen. Jeder hilft mit. Auch jetzt beim Umbau machen wir viel selbst. Mein Mann richtet gerade eine alte Kaffeemaschine her. Im Moment sind wir in den letzten Zügen bei der Renovierung, dann geht’s ans Einrichten. Ende März oder Anfang April wollen wir eröffnen.

Der Name des Geschäfts „Simpe’l“ mit dem R als Apostroph war der auch eine Familienentscheidung?

Wir wollten alle etwas Einfaches und Schlichtes für den Namen. Da die Simperls eine alt eingesessene Familie sind, wollten wir einen Namen, der hierher gehört. Eine befreundete Schneiderin brachte uns schließlich auf die Idee, das R schweben zu lassen, um so geschickt aus Simperl Simpe’l zu machen.

Gab es bisher Rückmeldungen von Bekannten oder Dachauern?

Die sind durch die Bank positiv. Viele freuen sich und haben so einen Laden lang in Dachau ersehnt. Wir bekommen bereits viele Kooperationsanfragen oder neugierige Fragen, was es bei uns alles geben wird. Auch Oberbürgermeister Florian Hartmann hat sich schon gemeldet, er wäre, wie er sagte, gerne zur Eröffnung eingeladen, weil er ein paar Worte sagen möchte.

Wollen Sie unseren Lesern schon verraten, was es geben wird?

Es wird trockene Lebensmittel zum Abfüllen geben wie Nudeln, Getreide, Nüsse, Mehl, Gewürze und Müsli. Zudem bieten wir Hygiene- und Reinigungsmittel an. Auch frische Sachen wie Obst und Gemüse gibt es zu kaufen. Wir möchten außerdem eine kleine Auswahl an Backwaren und Käse da haben. Wir haben nicht den Anspruch, dass unsere Kunden ihren alltäglichen, kompletten Einkauf bei uns erledigen können. Doch für den gezielten Einkauf werden wir so gut wie alles da haben. Im Idealfall haben die Kunden ihre Gefäße und Taschen zum Einfüllen selbst dabei. Es wird aber auch im Geschäft eine Auswahl an Gefäßen geben.

Woher werden Sie Ihre Waren beziehen?

Wir sind gerade dabei, unsere Lieferanten in den einzelnen Sparten auszuwählen. Unser Untertitel lautet „regional und unverpackt“. Das bedeutet, wir legen sehr viel Wert auf die Regionalität unserer Waren und möchten damit die regionale Wirtschaft stärken. Wir geben uns auch Mühe, viel Bio einzukaufen. Haben wir aber die Wahl zwischen einer Bio-Süßkartoffel aus Spanien und einer konventionellen Süßkartoffel aus Bayern würden wir uns für letztere entscheiden.

Bio, unverpackt und auch noch regional – man kann es wohl einfach nicht perfekt machen?!

Darum geht es auch gar nicht. Es geht um kleine Schritte, um die kritische Auseinandersetzung. Beispielsweise kann sich jeder fragen, wo wird überall Plastik verwendet und wo ist es wirklich notwendig? Was gibt es für Alternativen? Viele denken auch, unverpackt wäre automatisch ein Verzicht. Doch das ist es nicht. Das wird man in unserem Laden erkennen. Das hilft vielleicht schrittweise in ein Leben mit weniger Plastik.

In Indersdorf eröffnet ebenfalls im Frühling ein Unverpackt-Laden. Gab es da Absprachen?

Tatsächlich sind Jessica Schilcher und wir völlig unabhängig voneinander unseren Weg gegangen. Doch mittlerweile haben wir uns getroffen und uns ausgetauscht. So wollen wir beispielsweise manche Warenbestellungen gemeinsam tätigen. Generell stößt man in der Unverpackt-Szene auf offene Ohren, alle sind sehr hilfsbereit. Wir sitzen sozusagen im selben Boot – wir wollen die Unverpackt-Idee unter Leute bringen.