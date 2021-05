Erstklassiges Percussionist-Konzert von Christian Benning

Christian Benning in seinem Element: Vom ersten Schlag an gewann er das Publikum für sich.

Konzertauftakt im Ludwig-Thoma Haus

von Verena Möckl schließen

Wild, gefühlvoll, fesselnd - zum Konzertauftakt in Dachau nahm der Percussionist Christian Benning die Zuschauer mit auf eine facettenreiche rhythmische Reise.

Dachau – Das Licht geht aus. Im Stockmann-Saal wird es mucksmäuschenstill. Gebannt richtet das Publikum seinen Blick auf die in Dunkelheit gehüllte Bühne. Sieben Monate ist es her, dass in Dachau das letzte Live-Konzert stattfand. Plötzlich geht das Licht an. Trommelklänge erfüllen den Raum. Der Scheinwerfer ist auf den Star des Abends gerichtet: Christian Benning.

Der 25-jährige Multipercussionist beherrscht sein Instrument wie kaum ein anderer. „Es ist das I-Tüpfelchen, das Benning heute den Auftakt macht“, freute sich Kulturamtsleiter Tobias Schneider. Weltweit tritt Benning als Solist auf. Nun ist er in seine Heimatstadt Dachau gekommen.

„Es fühlt sich unglaublich an, vor echten Leuten zu spielen“, so Benning. „Ich will euch ein besonderes Konzerterlebnis bieten.“ Das ist dem 25-Jährigen voll und ganz gelungen. Eineinhalb Stunden nahm er sein Publikum mit auf eine atemberaubende rhythmische Reise in die Welt der Trommeln und Mallets.

Einblicke in die Welt der Trommeln und Mallets

Benning eröffnete sein Konzert am Setup mit einem kraftvollen und schnellen Stück. Dass er auch sanfte und melodische Nummern beherrscht, zeigte Benning auf der Marimba. Über eine Leinwand konnte das Publikum Einblicke hinter das Instrument gewinnen. Denn die an der Decke installierte Kameras ermöglichten den Gästen das Geschehen aus der Perspektive des Musikers zu betrachten.

In der darauffolgendem Nummer stellte der mehrfach ausgezeichnete Musiker die Vielfalt einer einzigen Trommel mit einer unterhaltsamen Performance unter Beweis. Dann folgte wieder eine ruhigere Nummer. Sanft ließ er seine Sticks über das Vibraphon gleiten und erzeugte dabei sanfte, helle und meditative Klänge.

Playback mal anders

Besonders unterhaltsam war die darauffolgende Playback-Performance, bei der Benning seinen Zuschauern Einblicke in das Musiktheater gewährte. „Für mich ist es auch mal spannend zu imitieren, statt selber zu spielen.“, so Benning. Nachdem er seine spektakuläre pantomimische Darbietung beendet hatte, tobte der Saal mit Klatschen, Rufen und Pfiffen. Nostalgie erfüllte den Saal als Benning auf der Marimba „Yesterday“ von den Beatles spielte.

Laut, wild und temperamentvoll wurde es, als sich Benning erneut der kleinen Trommel widmete. Mit einem schwarz-weiß Film über eine Zugfahrt, der im Hintergrund lief, verlieh er dem Stück eine individuelle künstlerische Note. Besonders gefühlvoll wurde es beim vorletzten Stück, das Benning seinem verstorbenen Lehrer widmete. Am Ende des abwechslungsreichen und kurzweiligen Abends performte der 25-Jährige noch ein selbstkomponiertes Werk am Schlagzeug, wo, so Benning, „für mich alles begann“.

Nachdem der Percussionist seinen wirbelnden Tanz über die Trommeln beendet hatte, waren die 96 Zuschauer ganz außer sich. „Benning war einfach grandios“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann. Er sei stolz, dass so ein Weltstar aus Dachau komme. Auch Landrat Stefan Löwl konnte sich den Konzertauftakt mit dem Ausnahmetalent nicht entgehen lassen. „Es ist einfach etwas anderes, Konzerte live zu sehen. Ich habe es total genossen.“

Das Konzert war ausverkauft. Dabei wurde es sehr kurzfristig auf die Beine gestellt. Erst am Vatertag habe man beschlossen mit Benning zu eröffnen, so Schneider. Der Kulturamtsleiter zeigte sich rund um zufrieden, „dass alles so gut geklappt hat“.

Zusatzkonzert mit Christian Benning

Aufgrund der großen Nachfrage wird es am Sonntag, 30. Mai, ab 20 Uhr ein Zusatzkonzert mit Christian Benning im Thomahaus geben. Tickets können es ab heute über München-Ticket erworben werden.