Ein Büro, das nur Verlierer kennt

Von: Thomas Zimmerly

Besser gut aufpassen. Jedes Jahr werden rund 4000 Fundsachen auf dem Oktoberfest abgegeben. Allerdings wird nur ein Fünftel der Fundsachen abgeholt – das entspricht 800 Gegenständen. (Symbolbild) © imago stock&people

Ein wertvolles Schmuckstück, eine Insulinspritze, ein Messer, Kopfhörer oder Schlüssel. Beim Dachauer Volksfest haben die Besucher reichlich Gegenstände verloren. Die Heimatzeitung hat nun bei der Stadt Dachau nachgefragt, was das ganze Jahr über so alles im Fundbüro landet.

Dachau – Beate Boll, als Leiterin des Bürgerbüros der Stadt Dachau und mithin zuständig für das Fundbüro, ist einiges gewöhnt. Dennoch: „Es ist immer wieder erstaunlich, was so alles abgegeben wird“, so Boll. „Sachen, wo man denkt: wie kann man so etwas verlieren?“ Boll denkt dabei beispielsweise an Kinderwagen oder Unterwäsche, genauer Unterhosen oder BHs.

Kuriose Gegenstände, die im Fundbüro in Dachau landen

Zu den Standards hingegen gehören Brillen, Handys – zum Teil hochwertig – und Schlüssel. Immer wieder mal bringen ehrliche Bürger allerdings auch Bargeld ins Fundbüro, zum Teil handelt es sich um hohe Summen.

Boll erinnert sich an einen Fall, bei dem es mehrere tausend Euro waren. Die Bürgerbüroleiterin sagt auch, dass vom Bargeld wenig abgeholt wird, denn den Leuten komme es scheinbar nicht in den Sinn, dass das Geld abgegeben worden sein könnte.

Säckeweise verlorene Gegenstände

Schwer zu schleppen haben die Bediensteten der Stadtwerke Dachau. Aus den Bussen, dem Frei- und Hallenbad würden sie Monat für Monat säckeweise verlorene Gegenstände bringen, so Boll.

In den Bädern sammeln sie etwa haufenweise vergessene Schwimmkleidung – zum Teil hochwertig –, Handtücher oder sogar liegengelassene Liegen ein. „Und wir haben Hunderte Schwimmbrillen“ im Fundus, so Boll. Erst gestern seien „zwei neue Säcke aus dem Freibad gekommen sowie eine große bunte noch aufgeblasene Luftmatratze und zwei große bunte Schwimmboards“, so die Bürgerbüro-Leiterin.

Eine Reisekoffer voll mit Vogelfutter

„In den Bussen bleiben vorwiegend Taschen, Sportbeutel und Rucksäcke liegen, gelegentlich auch mal Schulranzen und Tablets.“

Vor einiger Zeit wurden in Abständen drei Reisekoffer gebracht. „Einer war komplett mit Vogelfutter gefüllt“, so Boll.

Die Mitarbeiter des Fundbüros versuchen dann, die Eigentümer der Sachen ausfindig zu machen. Boll: „Wir verständigen nach Möglichkeit den Eigentümer der Fundsache, wobei dieser den vermissten Gegenstand genau beschreiben und sich als Eigentümer identifizieren muss.“

Dennoch bleibt viel liegen. Aber da ist ja noch die jährliche Versteigerung von Fundgegenständen im städtischen Bauhof in der Otto-Hahn-Straße. An diesem Tag werden die hochwertigen und gut erhaltenen Gegenstände versteigert, der Rest wird zu günstigen Festpreisen verkauft. „Leider müssen wir bei Kleidungsstücken aber viel vernichten“, bedauert Boll.

Im Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches, in dem das Thema Fund geregelt ist, finden sich zwei wichtige Vorschriften. Paragraf 973 besagt, dass der Finder mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde das Eigentum an der Sache erwirbt.

Die Sache mit dem Finderlohn

Es sei denn, dass vorher ein Empfangsberechtigter dem Finder bekannt geworden ist oder sein Recht bei der zuständigen Behörde angemeldet hat. Laut Paragraf 971 steht dem Finder Finderlohn zu. Bei Sachen mit einem Wert bis zu 500 Euro fünf Prozent, bei höherwertigen Sachen drei Prozent und bei Tieren drei Prozent vom „Wert“. Bei ideellen Gegenständen hält sich der Gesetzgeber elegant heraus. Finder und Verlierer müssten sich schon selbst einigen.

In Sachen Finderlohn ist übrigens das Fundbüro der Stadt Dachau nicht der zuständige Ansprechpartner. „Das ist eine privatrechtliche Forderung gegen den Eigentümer“, so Boll.

Weitere Informationen Wer sich nun erinnert fühlt, etwas verloren zu haben, dem sei geraten, sich beim Fundbüro zu melden: unter Telefon

0 81 31/75-276, 75-261 oder E-Mail an fund@dachau.de.