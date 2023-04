Fundsachen-Versteigerung der Stadt: Kurioses, Nützliches, mehr oder weniger Wertvolles

Teilen

Unglaublich, was alles im Fundbüro landet: Manuela Bartkowski und Maximilian Tretschok zeigen eine Auswahl. © dn

Die Stadt Dachau versteigert am 22. April im Bauhof wieder Fundsachen und landwirtschaftliche Kleingeräte.

Dachau – „Wow, das ist doch noch gut, das kann ich gebrauchen“, das ist eine häufige Reaktion von Besuchern der jährlichen städtischen Versteigerung von Fundrädern, anderen Fundgegenständen sowie Garten- und landwirtschaftlichen Kleingeräten. In der Tat sind die allermeisten vom Fundbüro der Stadt Dachau zur Versteigerung angebotenen Räder und Gegenstände noch bestens in Schuss, und so lässt sich für die Bieter so manches Schnäppchen machen. Die diesjährige Versteigerung von Fundrädern und anderen Gegenständen findet am Samstag, 22. April, ab 9 Uhr im städtischen Bauhof in der Otto-Hahn-Straße 3 statt.

Zahlreiche Fahrräder kommen bei der Versteigerung der Stadt Dachau unter den Hammer

Wieder ist eine Menge zusammengekommen seit der letzten Versteigerung im Frühjahr 2022. So kommen wieder zahlreiche Fahrräder unter den Hammer. Diese sowie alle weiteren Gegenstände können vor Versteigerungsbeginn ab 8 Uhr in Augenschein genommen werden. „Ich wundere mich immer wieder, was die Leute alles verlieren und dann nicht im Fundbüro abholen“, staunt Beate Boll, Leiterin des Bürgerbüros. „Da sind teilweise hochwertigste und fast nagelneue Sachen dabei.“ In der Tat sind das Fundbüro und der Keller des Bürgerbüros voll mit den verschiedensten Gegenständen: Jacken und andere Kleidung, Schuhe, Uhren, Schmuck, Taucherflossen, Sonnenschirme, Regenschirme, DVDs und Stofftiere. Dazu gibt es auch Kuriositäten wie einen Koffer voller Vogelfutter.

Letzte Chance für die Verlierer

Am 22. April werden die hochwertigen und gut erhaltenen Gegenstände versteigert, der Rest wird zu günstigen Festpreisen verkauft. Wer sich nun erinnert fühlt, etwas verloren zu haben, dem sei geraten, sich beim Fundbüro zu melden: unter Telefon 0 81 31/7 52 76 oder E-Mail: fund@dachau.de.

Nach sechs Monaten gehören Fundsachen der Stadt

Allgemein gilt für Fundsachen eine sechsmonatige Aufbewahrungsfrist, während der die Eigentümer ihre Sachen im Fundbüro in den Räumen des Bürgerbüros an der Pfarrstraße 2 abholen können. Anschließend kann der Finder sein Recht auf Herausgabe geltend machen. Geschieht das nicht, was oft vorkommt, geht die Fundsache ins Eigentum der Stadt über.

Bürgerbüroleiterin Beate Boll ermuntert jeden, der etwas im Stadtgebiet verloren hat, ins Fundbüro zu kommen. „Egal wo in der Stadt etwas gefunden wird, es landet bei uns“. Denn auch alle Gegenstände, die beispielsweise in den Bädern, in der Kunsteisbahn, in den Bussen oder auf dem Volksfest gefunden werden, werden im Fundbüro gesammelt. Nun gehen die Fundsachen, die ins Eigentum der Stadt übergegangen sind, in die Versteigerung beziehungsweise in den Verkauf am 22. April.

Auch Bauhof-Geräte werden versteigert

Bei diesem Termin werden außerdem noch einige Garten- und landwirtschaftliche Kleingeräte der städtischen Abteilung Stadtgrün, Umwelt und Stadtbauhof versteigert. Für sämtliche Gegenstände gilt: Abgabe gegen Bezahlung wie gesehen. dn