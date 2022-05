Landkreis Dachau voller Funklöcher - Das können die Gemeinden jetzt tun

Von: Stefanie Zipfer

In Karlsfeld ist die Versorgung gut (Funkmast an der Bayernwerkstraße). Mitunter formiert sich Widerstand © Habschied

Außer in Dachau und Karlsfeld gibt es in praktisch allen Gemeinden im Landkreis Funklöcher. Dies hat eine vom Landratsamt in Auftrag gegebene Studie herausgefunden. Die Gemeinden können etwas tun, aber Widerstand ist programmiert.

Dachau – Rund um das Feuerwehrhaus in Indersdorf sollte man keine allzu wichtigen Gespräche per Handy führen. Auch wenn man in der S-Bahn zwischen Bachern und Schwabhausen sitzt, muss man damit rechnen, häufig durch ein „piep, piep, piep“ seines Handys und einer abrupt endenden Verbindung in seinem Redefluss unterbrochen zu werden. Kleinberghofener und Gündinger haben ebenfalls nicht – um es höflich zu formulieren – die stabilsten aller Handynetze.

Mobilfunk im Landkreis Dachau: Überall Funkflöcher

Die Liste der Funklöcher im Landkreis ließe sich lange fortsetzen. Wobei das, was die geplagten Handynutzer bislang als bloßes Gefühl beschlichen hatte, nun auch amtlich vorliegt: In praktisch allen Gemeinden im Landkreis gibt es Probleme.

Laut einer zwischen März bis Juli 2021 erstellten Studie des Planungs- und Beratungsbüros IK-T aus Regensburg bestehen sogenannte 4G/LTE-Outdoor-Funklücken vor allem in den Gemeinden Altomünster, Pfaffenhofen, Indersdorf, Erdweg, Bergkirchen, Schwabhausen, Haimhausen, Röhrmoos, Petershausen und Weichs. Lediglich in der Stadt Dachau und Karlsfeld sind die Bürger „sehr gut mit Mobilfunk“ versorgt.

Mobilfunkfasten sind umstritten

In Auftrag gegeben hatte die Studie das Landratsamt, nachdem der Freistaat seine „Mobilfunkinitiative Bayern“ angekündigt hatte. Das Problem: Das bayerische Wirtschaftsministerium hatte bereits selbst eine Studie zur Netzabdeckung angefertigt; vielen Städten und Kommunen waren diese Ergebnisse aber laut Landratsamt allzu „optimistisch“. Anhand der von den Landkreisen selbst erhobenen Daten können die Gemeinden sich nun um Fördergelder zum Ausbau ihrer Mobilfunknetze bemühen.

Laut Sina Török, Sprecherin des Landratsamtes, liegen die Ergebnisse der IK-T-Untersuchung mittlerweile allen Rathäusern vor. Die Gemeinderäte müssten nun darüber diskutieren, wie sie mit der Situation umgingen. Das Problem ist nämlich: Mobilfunkmasten sind umstritten,

In Oberroth formierte sich Wiederstand gegen Mobilfunkmasten

Török zufolge gibt es 62 im ganzen Landkreis. Als beispielsweise vor knapp drei Jahren in Oberroth ein 36 Meter hoher Mast aufgestellt werden sollte, formierte sich massivster Widerstand. Am Ende entstand aus der Protestbewegung sogar eine politische Gruppierung, die bei der jüngsten Kommunalwahl mit vier Vertretern in den Gemeinderat einzog. Gemeinden, die also ihr Handynetz verbessern wollen, müssen sich laut Török auf „komplexe“ Verhandlungen mit ihren Bürgern einstellen.

Funklöcher im Landkreis Dachau

Daher will das Landratsamt helfen. Das Planungsbüro könnte nämlich, so Török, bei Bedarf und auf Basis sogenannter Line-of-sight-Berechnungen Standortvorschläge für neue Masten, die Lücken schließen sollen, machen. Im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens müssten die Netzbetreiber dafür lediglich den Kommunen einen „Suchkreis mitteilen, in dem der neue Mobilfunkstandort gebaut werden muss, damit dieser die Mobilfunklücke schließt.

Idealerweise decken sich LOS-Berechnungen und Suchkreis der Netzbetreiber“, erklärt Török. Einigt man sich auf einen Standort, können die Kommunen einen Fördersatz von 80 Prozent für den Bau eines Mobilfunkstandortes beantragen. Netzbetreiber können zudem Geld beantragen für die Ertüchtigung oder den Neubau von Masten des Behördenfunks BOS, um ihnen die Mitnutzung zu ermöglichen.

Gemeinden können Fördergelder beantragen

Während also die Kommunen für die „passive Infrastruktur“ zuständig seien, stellten die Netzbetreiben mit der „aktiven Infrastruktur“ die Verfügbarkeit des Handyempfangs sicher. Wichtig dabei: Laut Török könnten sich auch mehrere Mobilfunkbetreiber einen Mast teilen.

Das Problem, neue Standorte suchen und eventuell Diskussionen mit Bürgern führen zu müssen, hat man in der Stadt Dachau nicht. Da es weder im 2G-, noch im 4G-Netz Versorgungslücken gibt, ist für die Stadt bei dem Förderprogramm „nix zu holen“, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold dem Umwelt- und Verkehrsausschuss mitteilte. Frühestens wenn 5G der Mobilfunkstandard werde, könne die Große Kreisstadt Lücken möglicherweise geltend machen.

Landkreisversorgung liegt im Durchschnitt

Details, wie die anderen Gemeinden die Studienergebnisse handhaben, und wie die Zusammenarbeit mit dem Büro IK-T laufen soll, will das Landratsamt auf Nachfrage noch nicht verraten. Allerdings soll es am 11. Mai eine Pressekonferenz geben, bei der „Beteiligte aus dem Landratsamt, den Gemeinden und IK-T“ für weitere Fragen zur Verfügung stehen werden.

Grundsätzlich, so Landratsamtssprecherin Török, stehe der Landkreis Dachau im Vergleich zu seinen Nachbarlandkreisen zumindest nicht wesentlich schlechter dar: „In den von der IK-T ebenfalls gemessen Landkreisen Landsberg am Lech und Pfaffenhofen an der Ilm. ist die Mobilfunkversorgung ähnlich.“

