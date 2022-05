Fusion der Maschinenringe Dachau und Bruck

Vorstand für die Übergangszeit: Michael Kari und Josef Brandmair (v.l.) auf Dachauer Seite und Gregor Grill und Thomas Karl aus Fürstenfeldbruck. © Ostermair

Der Maschinenring Dachau/München-Nord schließt sich mit den Nachbarn aus Fürstenfeldbruck zusammen.

Dachau - Die Fusion zum Maschinen- und Betriebshilfsring Amperland wurde einstimmig auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend beim Doll in Ried beschlossen. Alle der 52 anwesenden MR-Mitglieder haben für die „Ehe“ mit dem etwas kleineren Maschinenring Fürstenfeldbruck gestimmt.

Der Fusion der Maschinenringe muss jetzt nur noch Bruck zustimmen

Jetzt muss nächste Woche nur noch die Mitgliederversammlung in Bruck zustimmen. Der Dachauer MR-Vorsitzende Josef Brandmair atmete auf und freute sich über die Einstimmigkeit dieses Beschlusses im 60. Jahr des Bestehens dieser Einrichtung im Landkreis Dachau. Geschäftsführerin Katharina Huber, die unerwartet erkrankt war, hatte viel Engagement in die Verschmelzung gesteckt. Die Zahl der MR-Mitglieder in Dachau ist laut Brandmair gegenüber dem Vorjahr auf 905 Mitglieder leicht zurückgegangen.

Der Verrechnungswert des MR Dachau sei gegenüber 2020 von 4,35 auf 4,95 Millionen Euro gestiegen. Fürstenfeldbruck hat nur 628 Mitglieder und hatte 2021 eine Verrechnungswert von 2,9 Millionen Euro. Brandmair betonte, dass sich die Mitgift aus Bruck – 106 000 Euro – sehen lassen könne. Das Eigenkapital der Dachauer beträgt 277 000 Euro.

Entscheidend für die Verschmelzung sei, dass die landwirtschaftlichen Betriebe immer weniger werden, die Ansprüche an die Maschinenringe wachsen und eine Verschmelzung Kosteneinsparung und zugleich Erhöhung der Kompetenz und Leistungsfähigkeit bedeute.

Dachau und FFB sind sowieso schon stark verbunden

Dachau und Fürstenfeldbruck seien landwirtschaftlich ohnehin schon stark verbunden wegen des Amtes für Landwirtschaft, des Bauernverbands und der Landwirtschaftsschule. „Wir kennen uns“, versicherte Brandmair. Die Fusion soll rückwirkend ab 1. Januar 2022 gelten. Die Geschäftsstelle bleibe in der Newtonstraße in Dachau und werde um zwei Büros für die beiden Mitarbeiter aus Fürstenfeldbruck erweitert.

Zunächst gelten für das neue Gebilde Übergangsvorschriften, bevor im Frühjahr 2023 die turnusmäßigen Wahlen stattfinden. Im Zusammenhang mit der Verschmelzung wurden die beiden Vorsitzenden vom MR Fürstenfeldbruck, Gregor Grill aus Dürabuch und Thomas Karl aus Längenmoos, zu zwei weiteren Stellvertretern des zukünftigen MR Amperland gewählt – ebenfalls einstimmig. Grill betonte, dass die Verschmelzung aus den von Brandmair genannten Gründen alternativlos sei.

Vertreter der Politik, des Bauernstandes, Partnerunternehmen wie die Sparkasse und Kollegen von Maschinenringen aus Nachbarlandkreisen wohnten der Versammlung bei. Simon Sedlmair, der Kreisobmann des Dachauer Bauernverbandes, begrüßte die Verschmelzung: So stärke man die Landwirtschaft. „Die Verschmelzung ist der beste Weg, denn die Umweltauflagen für uns Bauern werden immer mehr“, sagte Sedlmair. Die moderne Landtechnik sei für einzelne Betriebe nicht mehr finanzierbar, daher brauche man einen starken Maschinenring.

