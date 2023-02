Autofahrerin fährt Fußgängerin an und flüchtet

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Eine 58-jährige Autofahrerin hat am Montag eine 85-jährige Fußgängerin angefahren und ist geflüchtet. Zeugen merkten sich das Kennzeichen, so konnte die flüchtige Autofahrerin ermittelt werden.

Dachau – Gegen 9.20 Uhr bog die VW-Fahrerin aus dem südlichen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm von einem Firmengelände in die Theodor-Heuss-Straße in Dachau in Richtung Karlsfeld ein. Dabei musste sie den dortigen Fuß-/Radweg zu überqueren.

Während des Einbiegens in die Theodor-Heuss-Straße touchierte sie mit ihrem Fahrzeug eine 85-jährige Fußgängerin aus Dachau, die auf dem Fußweg ging. Die Fußgängerin stürzte und geriet unter die Frontstoßstange des Pkw, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrzeugführerin hielt kurz an, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und ohne aus ihrem Fahrzeug auszusteigen.

Die 85-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich unmittelbar um die Verletzte kümmerten, konnten das Kennzeichen des VW ablesen und der Polizei mitteilen, sodass die flüchtige Fahrzeugführerin zeitnah ermittelt werden konnte. dn

