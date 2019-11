FW Dachau stellen sich für Kommunalwahl auf: Alte Hasen, junge Hüpfer

Die Freien Wähler Dachau (FW) haben kürzlich ihre Liste für die Stadtratswahl am 15. März aufgestellt. Der Wahlvorschlag wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen. Die Stadtratsliste wird von Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn angeführt.

Dachau – Erhorn betonte in seiner Rede, dass die Freien Wähler die „Liste der bürgerlichen Mitte“ seien. Als entscheidende Themen für die Stadtpolitik nannte er den gleichberechtigten und ideologiefreien Verkehrsausbau für Autos, ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger sowie solide Finanzen bei Stadtwerken und Stadt. „Wir sind keine Investitionsfeinde, sondern überlegen nur vorher, was wir uns leisten können“, erklärte Erhorn.

Markus Erhorn (30) will Bürgermeister werden

Der 30-Jährige bringt langjährige (seit 2004) politische und gesellschaftliche Erfahrung als Sprecher des Jugendrats und Vorsitzender der Initiative Juku mit und ist in Dachauer Traditionsvereinen aktiv. Fachlich will der gelernte Verwaltungswirt, der momentan im Immobilienmanagement der Landeshauptstadt München arbeitet, mit seiner Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung punkten.

Markus Erhorn führt den Wahlvorschlag an. Es folgen die Stadträte Robert Gasteiger und Dr. Edgar Forster sowie auf Platz vier Kreisrat Sebastian Leiß. Mit Gertrud Stock vom Kinderfestzug (Platz 5), Anthony Hohenegger (Platz 6), Unternehmer Horst Ernstorfer (Platz 7), Redakteurin Sandra Pilz (Platz 8), Wirtschaftsmathematiker Sebastian Kellerer (Platz 9) und Ingenieur und Pfarrgemeinderat Andreas Brüstle (Platz 10) folgen weitere bekannte Dachauer. Insgesamt stellen sich bei den Freien Wählern 16 Frauen und 24 Männer zur Wahl.

Freie Wähler kritisieren CSU-Haltung zur Städtepartnerschaft mit Léognan

Erfahrenster Bewerber ist Dr. Edgar Forster, der dem Stadtrat mit zwei Unterbrechungen seit 1972 angehört und die Freien Wähler vor 30 Jahren das erste Mal in den Stadtrat führte. Anja Koch, Jahrgang 2000, die gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin macht, ist die jüngste Kandidatin.

„Unsere Kandidaten bilden fast alle Alters- und Berufsgruppen sowie Stadtteile ab“, sagte Erhorn. Mit ihnen würde „wieder gesunder Menschenverstand in das Rathaus einziehen“.

Im Hinblick auf das „rot-grün-dunkelgrüne“ Wahlbündnis um den amtierenden Oberbürgermeister erklärte Erhorn, dass die Freien Wähler Dachau sich in keine Richtung verbiegen würden, auch nicht in Richtung der CSU, die mit ihrer Unterstützung für Radschnellwege und Seilbahn-Pläne einerseits „auf grün macht“, gleichzeitig jedoch wegweisende Entscheidungen wie die kürzlich geschlossene Partnerschaft zur französischen Stadt Léognan aus „purer Opposition heraus“ ablehne und somit nach ihrer Wahlpleite von 2014 ihre Rolle in der Stadtpolitik noch immer nicht gefunden habe.

Das sind die Kandidaten der FW Dachau

1. Markus Erhorn, 2. Robert Gasteiger, 3. Edgar Forster, 4. Sebastian Leiß, 5. Gertrud Stock, 6. Anthony Hohenegger, 7. Horst Ernstofer, 8. Sandra Pilz, 9. Sebastian Kellerer, 10. Andreas Brüstle, 11. Jasmin Bürkle, 12. Reinhard Tiefenbach, 13. Kathrin Einhellinger, 14. Florian Lichtenstern, 15. Josefa Böck, 16. Rudolf Bachmann, 17. Andrea Härtl, 18. Peter Riedl, 19. Michaela Etterer, 20. Hartmut Reinhart, 21. Anja Koch, 22.Stefan Thurner, 23. Tabea-Tatjana Meßner, 24. Gerhard Röfke, 25. Anja Szilard, 26. Alessandro Scardone, 27. Isabel Wagner, 28. Franz Xaver Polz, 29. Laila Brukle, 30. Markus Winnefeld, 31. Mirjam Engel, 32. Wolfgang Hüskes, 33. Petra Keller, 34. Günther Angermeier, 35. Winfried Einertshofer, 36. Antonia-Charlotte Reischl, 37. Andreas Waitzinger, 38. Stefanie Etterer, 39. Fabian Wedler, 40. Christian Polz. dn