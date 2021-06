Garten- und Literaturfans kommen auf ihre Kosten

Gute Laune trotz einiger Regenschauer: Die Teilnehmer lauschten an drei idyllischen Orten in Dachau den Lesungen der Buchautoren.

literarische Gartennachmittag des Obst- und Gartenbauvereins Dachau

Der literarische Gartennachmittag des Obst- und Gartenbauvereins Dachau und Umgebung hat die Teilnehmer an drei idyllische Orte in Dachau geführt.

Dachau – Die Lesung begann inmitten der Altstadt allerdings mit einem kurzen, heftigen Regenschauer. Danach eröffnete der Heimatforscher Reinhard Haiplik die Lesung mit deftigen Auszügen aus seinem Dialektbuch Hopfakirm und hielt dann mit Auszügen aus weiteren seiner Werke die Zuhörer in Atem, mit mystischen Geschichten, Mord und Totschlag in einem unheimlichen Wald, oder er nahm sie mit auf eine spannende Suche nach der Ilmquelle, als er aus „Die geheimnisvollen Plätze …“ las.

Bei Sonnenschein spazierten oder fuhren die Gartenfreunde weiter zum nächsten Garten. Ein wunderschöner Garten mit Teich, vielfältiger Bepflanzung und schönem Baumbestand. Hier regnete es so heftig, dass der Vortrag von Michael Hainz über Düfte im Garten sogar kurz unterbrochen werden musste. Wegen des herab prasselnden Regens war der Autor kaum zu verstehen. Zum Schluss lachte aber wieder die Sonne vom Himmel, und die Duftvielfalt konnte inmitten der blühenden Pracht erschnuppert – und Hainz wieder verstanden – werden.

Im dritten und letzten Garten, der wunderbar gestaltet an einen Urlaub in der Toskana erinnert, las der Dachauer Autor Florian Göttler aus zweien seiner Bücher vor – frische und erheiternde Geschichten. So lernten die Zuhörer vom findigen Protagonisten Ignaz Hallgruber aus „Der Friedhof der Dinge“, wie man sich „geschickt“ einer Rattenplage entledigen kann.

„Ein gelungener Auftakt ins Sommerprogramm des Obst- und Gartenbauvereins Dachau und Umgebung, das wegen Corona in diesem Jahr nur Veranstaltungen unter freiem Himmel vorgesehen hat“, so die Waltraud Anders, die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Dachau und Umgebung. dn