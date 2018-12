Alles Gute zu Weihnachten!

Geburtstag an Weihnachten: Ist das doppelter Grund zur Freude oder doch eher zu viel des Guten? Wir haben mit vier waschechten Christkindln gesprochen – und eine eindeutige Antwort erhalten.

Dachau – Exakt 0,3 Prozent der Deutschen haben am 24. Dezember Geburtstag. Statistisch gesehen kommen an Heiligabend damit im Schnitt weniger Kinder zur Welt als an den übrigen Tagen des Jahres. Sind sie deshalb etwas Besonderes?

„Nö“, findet Hendrik Spannhake aus Hilgertshausen, der heute neun Jahre alt wird. Für ihn ist es normal, dass am Vormittag Geburtstag und am Abend dann Weihnachten gefeiert wird, dass am Nachmittag die Wohnung umdekoriert wird, und vor allem: dass er an dem Tag doppelt so viele Geschenke bekommt wie sein älterer Bruder!

Klar, der Nachteil am Christkindl-Dasein ist natürlich, dass er am 24. Dezember keine Geburtstagsparty mit all seinen Freunden veranstalten kann. Einmal, berichtet Mama Nicole, habe die Familie beschlossen, am 24. Juni Hendriks viereinhalbten Geburtstag zu feiern. „Das war aber voll doof“, erinnert er sich. Auch bei seiner Mutter wollte dabei keine Kindergeburtstagsstimmung aufkommen: „Irgendwie war’s einfach nur ein Sommerfest.“ Seitdem darf Hendrik stets zwischen den Jahren eine kleine Nachfeier mit den Freunden veranstalten – sofern diese nicht in Skiurlaub sind.

Genauso läuft es auch bei Sarah Ostermair, die heute ihren 13. Geburtstag feiert. Bei der Oberrother Familie wird am 24. Dezember untertags Sarahs Geburtstag gefeiert – „bis der letzte Gast geht. Das kann dann auch schon mal 17 Uhr werden“, berichtet Mama Claudia. Um zumindest kulinarisch einen Kontrast zu schaffen, werden die Geburtstagsgäste mit Gegrilltem verwöhnt, bevor die Weihnachtsgesellschaft dann abends zu Plätzchen und Punsch übergeht.

Die Schwierigkeit, die der Geburtstag an Weihnachten mit sich bringt, ist laut beiden Müttern die Frage: „Was gewichtet man mehr?“ Im heutigen Konsumzeitalter sollen die Kinder ja nicht überschüttet werden mit Geschenken – gleichzeitig aber auch nicht weniger bekommen als die Geschwister.

Solche „Probleme“ kannte Johann Reitmair, der heute vor 80 Jahren in Karpfhofen zur Welt kam, nicht. „Bei uns gab’s keine Geschenke, weder zum Geburtstag, noch zu Weihnachten“, erinnert er sich. Der Vater im Krieg vermisst, war die Mutter damit beschäftigt, sich und die fünf Kinder über die Runden zu bringen. Sein erstes Geschenk, erinnert sich der 80-Jährige, habe er schließlich im Frühjahr 1945 bekommen: Amerikanische Soldaten schenkten dem Buben Schokolade, Kaugummis und sogar ein Holzspielzeug. „Ich hatte so a Freud’!“

Wesentlich wichtiger als materielle Geschenke sei daher ohnehin etwas ganz Anderes, findet der Rentner. Als begeisterter Bergwanderer, der auch im kommenden Jahr wieder nach Südtirol fahren will, wünscht er sich daher einfach nur: „Gesundheit. Und fit bleiben.“

Johann Stangl wuchs – genau wie Johann Reitmair – nicht im Überfluss auf. „G’habt hat koana was“, erinnert sich der Sulzemooser, der heute 66 Jahre alt wird. Aber die Nachkriegsjahre hätten auch etwas Gutes gehabt: „Es ist immer besser geworden, es ist bergauf gegangen.“ Und: „Wir haben uns über Geschenke noch richtig freuen können.“

Auch er wird heute doppelt feiern, weil er – genau wie Hendrik Spannhake, Sarah Ostermair und Johann Reitmair – Nachfeiern nicht mag. „Das ist nix, da ist einfach die Luft raus.“ Und ein Geburtstag am 24. Dezember mag vielleicht den Nachteil haben, dass der Jubeltag mit Weihnachten kollidiert; er hat aber den unbestreitbaren Vorteil, dass, so Stangl, „man unseren Geburtstag nie vergisst“.

Johann Reitmair und Johann Stangl sind in ihren Familien allerdings nicht die Einzigen, die an einem besonderen Tag geboren wurden. Reitmairs Ehefrau kam an Silvester zur Welt, was laut dem Ehemann dazu führt, dass „sie immer ein Feuerwerk zum Geburtstag kriegt“.

Und auch Johann Stangls Schwestern haben spezielle Geburtsdaten: die eine am 1. Januar, die andere am 29. Februar. Nur sein Bruder, erzählt Stangl. der „schlägt aus der Art. Der hat irgendwann im Juli“.