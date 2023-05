„Wer sich hinlegte, stand nie wieder auf“ - Gedenken an den Todesmarsch vor 78 Jahren in Dachau

Geschätzt 300 Teilnehmer kamen am Samstagabend zur Gedenkfeier an das von Hubertus von Pilgrimm geschaffene Todesmarschmahnmal – weit mehr als im vergangenen Jahr. © rds

300 Teilnehmer kamen zum Gedenken an den Todesmarsch vor 78 Jahren an das Mahnmal. Überlebender Abba Naor sprach die Festrede.

Dachau – Am Vorabend der großen Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 durch US-Truppen fand auch heuer das traditionelle Erinnern an den Todesmarsch der KZ-Häftlinge statt.

Dass wieder viele Teilnehmer – geschätzt etwa 300 – gekommen waren, freute Festredner Abba Naor aus Israel. „Ich war 17, als ich befreit wurde“, sagte der Überlebende Naor, der einst selbst auf den Todesmarsch gezwungen worden war. „Zufällig bin ich am Leben geblieben. Als es anfing, war ich ein junger Bursch. Jetzt bin ich 95. Jetzt ist es (fast) ein Abschied.“

Abba Naor erinnert an den Todesmarsch: hungrig, krank und unterkühlt tagelang unterwegs

Er erinnerte sich an den Todesmarsch: Die Häftlinge seien tagelang unterwegs gewesen, geschwächt durch Hunger und Krankheit, bekleidet nur mit dünner Häftlingskleidung und Holzschuhen. Das alles bei nasskaltem Wetter und Schneefall. „Ich sah eine alte Frau und bat sie um Brot. Sie zitterte vor Angst vor mir. Dabei hatte ich so doch nur um Brot gebeten. Aber sie gab mir Brot. Das werde ich ihr nie vergessen.“

Abba Naor fuhr fort: „Der Antisemitismus wird wieder ein Thema, auch in diesem Land. Was machen wir (Juden) falsch? Wir Menschen schauen doch alle gleich aus! Wer geboren wird, erhält eine Religion.“ Naor räumte ein, nicht gläubig zu sein. Er würde jedoch gläubig werden, wenn es für alle nur einen Gott gäbe. „Habe ich eine Chance?“ Und weiter: „Ich lebe ohne Hass“, beteuerte er trotz all der schlimmen Erlebnisse in seiner Jugend und der Ermordung seiner Familienangehörigen durch die Nationalsozialisten. „Weil es leichter ist! Das Wichtigste ist das Leben“, das Naor als einmaliges Geschenk bezeichnete. Mit einem Blick in die Runde der Teilnehmer der Gedenkveranstaltung versprach er: „Wenn Ihr in einem Jahr wiederkommt, glaubt mir, dann werde ich auch wiederkommen!“

„Das Gegenteil von Liebe ist nicht der Hass, sondern die Gleichgültigkeit“

Von einem anderen der zahlreichen Todesmärsche von Gefangenen der verschiedenen Konzentrationslager am Ende des Zweiten Weltkriegs berichtete die Historikerin und Pädagogin Carmen Lange, die seit 2004 die Gedenkstätte Belower Wald, einer Außenstelle der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen, leitet. Am 20. und 21. April 1945 wurde das KZ Sachsenhausen geräumt. Lange zitierte am Ende ihres Vortrags den Holocaust-Überlebenden und Schriftsteller Elie Wiesel, wonach das Gegenteil von Liebe nicht der Hass, sondern die Gleichgültigkeit sei.

Eintreten für die Ungerechtigkeiten der heutigen Zeit

Im September 2022 kam Sara Brunner aus den USA erstmals im Rahmen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienst nach Dachau. Sie berichtete in tadellosem Deutsch, wie überwältigt sie bei ihrem ersten Besuch in der Gedenkstätte Dachau gewesen sei. Sie habe zwar in ihrer Heimat von der Shoa gelernt, und dass das KZ Dachau von US-Truppen befreit worden sei. Doch ansonsten habe sie so genau von diesem Lager nichts gewusst. Mittlerweile führt sie selbst ausländische Gruppen durch die Gedenkstätte, denn sie wolle ihre Gedanken mit anderen teilen und gegen die Ungerechtigkeiten der heutigen Zeit eintreten.

„Wer nicht mehr weiter konnte, wurde erschossen“

Zusammen mit Abordnungen der Dachauer Partnerstädte Fondi und Léognan legte Oberbürgermeister Florian Hartmann Kränze am Mahnmal für den Todesmarsch nieder. In seiner Ansprache bezeichnete der OB den Todesmarsch als Endpunkt des Antisemitismus, Rassenwahns, Hasses und der Vernichtungspolitik der Nazis. Er zitierte Zwi Katz, der mit nur zwei Büchsen Nahrung für 17 Tage auf seinem Todesmarsch von Kaunas nach Dachau geschickt wurde. Wer zusammenbrach und nicht mehr weiter konnte, sei erschossen worden. Am 1. Mai habe Katz keine Kraft mehr gehabt. Er wollte sich hinlegen, aber wer sich hinlegte, stand nie wieder auf. Viele starben vor Erschöpfung und Hunger.

Appell an Besucher zur Solidarität

„Ist es möglich, aus der Geschichte zu lernen“, fragte Hartmann. Er erinnerte an einen Ausspruch des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, wonach es um die Entschlossenheit oder wenigstens den Willen gehe, es in Gegenwart und Zukunft besser zu machen. „Seid empathisch, seid solidarisch“ rief er seine Zuhörer auf.

Zum Abschluss kündigte Kirchenrat Dr. Björn Mensing von der Versöhnungskirche auf dem Gelände der Dachauer KZ-Gedenkstätte die vertonte Fassung des 133. Psalms im hebräischen Original an, den Alexandra Fischer sang und selbst am Keyboard begleitete. Zu Deutsch heißt er: „Siehe, wie gut und schön ist es, wenn Brüder und Schwerstern in Eintracht zusammenleben.“

Von Reinhard-Dietmar Sponder