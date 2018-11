Sie lernten ihre Großeltern nie kennen

Die Pogromnacht vor 80 Jahren zerstörte das Glück einer Dachauer Familie: Die Kinder flüchteten vor den Nazis nach England, die Eltern kamen in Konzentrationslager. Sie sahen sich nie wieder. Die Nachfahren Stephen und Tim Locke berichteten von diesem Schicksal bei der Gedenkfeier im Rathaus.

Dachau–Stephen und Tim Locke haben ihre Großeltern nie kennengelernt. Diese lebten während des Nazi-Regimes in Dachau und sind in Konzentrationslagern ermordet worden. Am Donnerstagabend sprachen die Locke-Brüder bei der Gedenkfeier zur Pogromnacht im Dachauer Rathaus vor rund 250 Zuhörern über das Schicksal ihrer Familie. Tim Locke erzählte: „Als mein Onkel dement wurde, wollte er nach Dachau fahren, um seine Familie zu retten.“

Der Abend begann mit einem Weihnachtslied von Hans Neumeyer, gespielt vom Schulorchester des Ignaz-Taschner-Gymnasisums. Neumeyer war der jüdische Großvater der Locke-Brüder. Er war Komponist und lebte ab 1920 in der Hindenburgstraße 10 in Dachau, der heutigen Hermann-Stockmann-Straße. Dort lebte er gemeinsam mit seiner Frau Vera, einer Tanz- und Gymnastiklehrerin, und seinen beiden Kindern Ruth und Raimund Neumeyer. „Meine Mutter hatte in den 1920er Jahren eine glückliche Kindheit, sie hat mit anderen Kindern viele Theaterstücke im Haus aufgeführt“, zitiert Tim Locke aus Ruths Tagebuch – auf Englisch. Denn seine Mutter und deren Bruder sind vor den Nazis nach England geflüchtet. Ohne ihre Eltern.

Am Tag der Pogromnacht war das Familienglück der Neumeyers zu Ende – als zwei SS-Männer um 8 Uhr morgens an der Tür klopften und ihr bisheriges Leben zerstörten: „Die Familie sollte vor Sonnenaufgang das Haus verlassen, sonst müssten sie ins Gefängnis“, erzählt Tim Locke. Er und sein Bruder versuchen, das Schicksal ihrer jüdischen Familie aus Briefen, Telegrammen und Erbstücken zu rekonstruieren: „Es ist wie ein großes Puzzle.“ Die Neumeyers flüchteten zunächst zu einer befreundeten Familie nach München. Dann schafften es die Eltern, ihre Kinder bei einer befreundeten Familie in England unterzubringen: Am 10. Mai 1939 nahmen Ruth und Raimund als Jugendliche das Schiff über Amsterdam nach Harwich – mit dabei hatten sie zwei kleine Koffer, sonst nichts. Und: „Ihre Eltern kamen nie nach“, erzählte Stephen Locke.

Sie sahen sich nie mehr. Hans Neumeyer versuchte zwar einen Job in England zu bekommen, aber scheiterte: „Er wurde am 4. Juni 1942 ins KZ Theresienstadt gebracht und überlebte dort – obwohl er blind war – zwei Jahre lang“, sagte Tim Locke. Seine Großmutter Vera schrieb im Viehwaggon auf dem Weg ins Konzentrationslager noch ein Telegramm und warf es nach draußen. Darauf stand: „Lebt wohl. Ich bin guter Dinge.“ Stephen Locke erzählt: „Wir haben vor zwei Tagen erfahren, dass sie in Auschwitz war.“

Für ihre Kinder Ruth und Raimund ging das Leben in England weiter. Er änderte seinen Namen auf Reymund Newland, da er als „Feindfremder“ galt. Ruth heiratete Ronald Locke und lebte mit ihm und den drei Kindern in Süd-London. Sie wurde Lehrerin und kehrte sogar dreimal nach Dachau zurück. Vor 13 Jahren lernte sie dort die Dachauer Jürgen und Ingeborg Müller-Hohagen kennen, als Stolpersteine in der Stadt verlegt wurden. Die Lehrerin und der Psychologe setzen sich intensiv mit der Geschichte der Häftlinge auseinander. „Wir hatten Interesse daran, unsere Nachbarn kennenzulernen“, sagte Ingeborg Müller-Hohagen bei der Gedenkfeier. Das Paar lebt in der Hermann-Stockmann-Straße 12 – daneben verbrachte Ruth ihre Kindheit.

Sie lernten sich bei einem Abendessen kennen. Einige Wochen nach dem Treffen schrieb Ruth dem Paar: „Liebe neugewonnenen Freunde. Es ist, als wäre eine Seidentür aufgegangen, durch die ein Sonnenstrahl in unsere Vergangenheit gekommen ist.“ Vor sechs Jahren starb Ruth Locke mit 89 Jahren. Aber das Dachauer Paar und die Lockes haben bis heute Kontakt. Oberbürgermeister Florian Hartmann bedankte sich dafür: „In einer Zeit, in der wir das Ableben von Zeitzeugen zu beklagen haben, ist es ein großes Glück für uns Vertreter der zweiten Generation begrüßen zu dürfen.“

Nach dem Vortrag der Lockes gibt es langen Applaus. Die Brüder lächelten, doch dazwischen waren auch wieder ernstere Züge in ihrem Gesicht zu sehen. Es schien als wäre ein Ballast von ihnen abgefallen. Bei einer Schweigeminute vor dem Rathaus standen sie hinter OB Hartmann, sie gedachten den sieben Dachauern, die in der Pogromnacht aus Dachau vertrieben und später ermordet wurden: der Kaufmannswitwe Alice Jaffé, Julius Kohn, den Trachtenfabrikanten Max und Melitta Wallach, dem Arzt Samuel Gilde – und ihren Großeltern.

Übrigens: Ruths Koffer und ihr Teddy – beides hatte sie bei der Reise nach England dabei – und weitere Fundstücke, die das Schicksal der Neumeyers dokumentieren, sollen ab 2020 im Imperial War Museum in London ausgestellt werden.