Nachwuchsmangel und klagende Nachbarn: Geflügelzuchtverein löst sich nach 97 Jahren auf

Wollen Freunde bleiben, auch wenn sich ihr Verein aufgelöst hat: die Geflügelzüchter Nico Richter, Enrico Ruschke, Johann Trinkl, Caroline Heinz und Theo Zachner (v. l.). © Simone Wester

Nachwuchsmangel und klagende Nachbarn, den Mitgliedern des Geflügelzuchtvereins fehlt Motivation zum Weitermachen. Der Verein löst sich auf.

Dachau – Geflügelpest, Klagen, Nachwuchssorgen – die Dachauer Geflügelzüchter werfen die Flinte ins Korn. Der Verein wird sich somit nach 97 Jahren auflösen.

„Seit ich denken kann, bin ich dabei“: Theo Zachner ist seit 1981 beim Verein, aber schon als Bub bekam er von Opa und Papa das Rüstzeug für die Geflügelzucht mit und war dann von 1995 bis 2020 auch Vorsitzender. Seit drei Jahren ist er zweiter Vorsitzender; Enrico Ruschke, Mitglied seit 2016, wurde sein Nachfolger. Zuchtwart Johann Trinkl trat 1975 dem Verein bei. Auch bei ihm liegt die Geflügelzucht in der Familie. Kassier Nico Richter kam 2014 dazu, die stellvertretende Schriftführerin Caroline Heinz 2016.

Wer einen Gockel hält, wird sofort verklagt

Sie alle saßen am vergangenen Freitag bei der Jahresversammlung mit Schriftführer Erwin Kreitmaier, der seit den 70er-Jahren in verschiedenen Kleintierzüchtervereinen im Landkreis ist und seit 1998 Jahren Mitglied in Dachau ist, im Nebenraum des Drei Rosen zusammen und kamen zu dem Schluss, dass Weitermachen einfach keinen Sinn mehr macht. Niemand wollte sich für den Vorstand aufstellen lassen, von den verbliebenen 24 Mitgliedern gibt es zur Zeit nur noch fünf Züchter. „Ohne Hahn gibt es keine Zucht, und in der Stadt kann man keinen Hahn mehr halten. Da bekommt man sofort eine Klage von den Nachbarn an den Hals“, beschreibt Zuchtwart Trinkl die Situation. Während die Hühnerhaltung immer populärer würde, würden die Geflügelzüchter dagegen aussterben, erklären Trinkl, Ruschke und Zachner. Hinzu komme die Geflügelpest, die viele Zuchtbetriebe „ausgelöscht“ habe.

Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Puten kann man nicht mit in den Urlaub nehmen

„Uns fehlt die Motivation zum Weitermachen“, erklärt Enrico Ruschke die Auflösung des Vereins. Theo Zachner beobachtet, dass immer weniger Menschen bereit seien, Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Puten – die könne man eben nicht wie einen Hund mit in den Urlaub nehmen. „Die Tiere brauchen jeden Tag Futter, müssen raus und am Abend wieder rein in den Stall. Man ist gebunden“, weiß er aus eigener Erfahrung. Auch er wird nicht mehr weiterzüchten. Seine fünf verbliebenen Rassehühner dürfen ihren Lebensabend genießen, danach ist Schluss.

Ruschke, Trinkl, Richter, Kreitmaier und Heinz werden weitermachen und sich dem Kleintierzüchterverein in Indersdorf anschließen, zu dem es schon vorher freundschaftliche Beziehungen gab. Ziel sei, nicht nur jeden Morgen ein paar Eier für das Frühstück aus dem Stall zu holen. „Wir betreiben Arterhaltung und wollen mit unseren Tieren Preise gewinnen“, erklärt Johann Trinkl. Er hat zusammen mit seinen Kollegen bundes- und europaweite Kontakte geknüpft, hunderte von Preise gewonnen, Tiere gekauft und verkauft.

Auch Ausstellungen wurden organisiert. So fand in der Turnhalle an der Brunngartenstraße jährlich die „Allgemeine Geflügelausstellung des Geflügelzuchtvereins Dachau 1926“ statt und zog Besucher von Nah und Fern an. Die seien aber eben nur zum Schauen gekommen, nicht um danach selbst zu züchten, so Zachner.

„Ich bin schon traurig, dass es jetzt vorbei ist“, beschreibt Johann Trinkl seine eigene und die Gefühlslage seiner Vorstandskollegen. Den guten Zusammenhalt und die Freundschaften lassen sie sich davon aber nicht vermiesen. Sie wollen in Kontakt bleiben.

