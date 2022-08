Schwer verletzter Gast auf Schlosscafé-Toilette gefunden: Kripo sucht Zeugen

Im Schlosscafé wurde ein schwer verletzter Mann gefunden. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei ermittelt derzeit in einem dubiosen Fall: Ein Mann wurde schwer verletzt auf der Toilette des Schlosscafé gefunden. Ein Angriff ist nicht ausgeschlossen.

Dachau – Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt erst an diesem Montag mitgeteilt hat, wurde am Sonntag, 31. Juli, ein schwer verletzter Mann auf der Gästetoilette des Dachauer Schlosscafés gefunden. Der Mann wies laut Polizei massive Kopfverletzungen auf, die zunächst auf ein Unfallgeschehen hindeuteten. Der gesundheitliche Zustand des 44-Jährigen ist nach wie vor kritisch.

Aufgrund von Ermittlungen könne mittlerweile aber eine körperliche Auseinandersetzung als Ursache für die Verletzungen nicht mehr „gänzlich ausgeschlossen“ werden, wie das Polizeipräsidium weiter erklärt.

Zur Klärung des Falls suchen die ermittelnden Kripobeamten daher nun dringend nach möglichen Zeugen des Unglücks. Insbesondere wird nach dem Mann gesucht, der den Verletzten auf der Toilette gefunden und Hilfe geleistet hat.

Zudem werden Personen, die sich am 31. Juli im Zeitraum zwischen 17 und 18 Uhr im Bereich des Schlosscafés beziehungsweise des Dachauer Schlossplatzes aufgehalten haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 81 41/61 20 bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zu melden. dn

