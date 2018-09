Sitzaufstand im Rathaus

Die Petershauser Gemeinderätinnen Inge Dinauer und Lydia Thiel haben nach einem Disput mit Bürgermeister Marcel Fath Strafbefehle wegen Hausfriedensbruch erhalten. Gegen Thiel erfolgte nun die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht. Im Prozess zeigte sich Fath ihr gegenüber versöhnlich – nicht aber gegenüber Dinauer.

Von Thomas Zimmerly

Dachau/Petershausen – Die Bädashausa Deifisweiba machen im Fasching Petershausen unsicher. Ihr Job ist es neben dem Abschneiden von Krawatten den Gemeinderäten im Rathaus die Leviten zu lesen. 2017 wollte Bürgermeister Marcel Fath die Öffentlichkeit beim Auftritt der Hexen nicht dabei haben. Denn sein Job ist es neben dem Leiten der Verwaltung dafür zu sorgen, dass im Rathaus niemand Zeug daherredet, das „jenseits von Anstand und Würde“ ist, wie er damals sagte.

Ein Jahr nach diesem Zerwürfnis hat Fath (FW) erneut von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht. Und wieder geht es um Frauen – die Gemeinderätinnen Inge Dinauer (früher FW, heute fraktionslos) und Lydia Thiel (CSU). Doch im Gegensatz zu den Vertreterinnen der Hölle blieben die Vertreterinnen des Volkes, was in Petershausen bisweilen aufs Gleiche hinauskommt, unbeugsam, wodurch sie sich einen Prozess wegen Hausfriedensbruchs einbrockten. Lydia Thiel saß gestern auf der Anklagebank des Amtsgerichts Dachau.

Die Mitglieder des Petershauser Gemeinderats sind sich untereinander oft nicht grün, was zu vielen Debatten und einer zögerlichen Entscheidungsfindung führt. Das Neubaugebiet an der Rosenstraße ist so ein Beispiel. Seit 30 Jahren wird im Gemeinderat um das Vorhaben gerungen. Weil er des Palaverns im Plenum müde war, beraumte Bürgermeister Fath am 21. Februar dieses Jahres ein Treffen mit den Grundstückseigentümern und Planern an, das er als „informellen Workshop“ deklarierte. Seitens der Gemeinde lud Fath nur den zweiten Bürgermeister Wolfgang Stadler (SPD) und CSU-Fraktionschef Josef Gerer in den Plenarsaal des Rathauses ein. Die übrigen Räte ließ er außen vor, weil es um Informationen, nicht aber um Entscheidungen ging. Nicht mit uns, dachten sich Dinauer und Thiel, und setzten sich einfach mit an den Tisch. Bei dem Baugebiet geht es schließlich um viel Geld, und da wollten sie mit dabei sein.

Als Fath seine Kolleginnen erblickte, verwies er sie nach eigener Aussage „freundlich“ des Saales. Als die Frauen sitzen blieben, drohte der Bürgermeister mit der Polizei. Die Situation beschrieb er als Zeuge vor Gericht so: „Frau Thiel hat nicht einen Satz gesprochen. Sie hat sogar versucht aufzustehen. Das hat sie aber nicht getan – nach dem Hinweis von Frau Dinauer: Du bleibst sitzen!“ Am Ende sammelte Fath die Eigentümer, Planer sowie die Kollegen Stadler und Gerer ein und verlegte den „Workshop“ an einen anderen Ort. Dinauer und Thiel saßen da immer noch auf ihren Stühlen.

Die Aufsässigkeit von Dinauer und Thiel machte den Gemeindechef derart sauer, dass er am 27. Februar zur Polizeiinspektion Dachau tigerte und Strafantrag gegen seine Kolleginnen stellte.

Nun ist es so, dass Bürgermeister laut Gemeindeordnung die laufenden Geschäfte selber regeln, also derartige „Workshops“ organisieren dürfen. Und: Sie haben Hausrecht und können Personen anweisen zu gehen. Die Folge: Die Staatsanwaltschaft erließ Strafbefehle gegen Dinauer und Thiel und setzte eine Geldstrafe in Höhe von jeweils 1800 Euro fest. Lydia Thiel legte dagegen Einspruch ein, so dass nun die Hauptverhandlung stattfand. Überraschenderweise saß Inge Dinauer nicht neben ihr, denn „der Strafbefehl gegen sie ist nicht bei Gericht eingegangen“, so Richter Lukas Neubeck.

Im Gerichtssaal kam es schließlich zur großen Verbrüderung zwischen Fath und Thiel. „Ich schätze sie sehr“, so Fath, „und ich hoffe, noch viele Jahre mit ihr zusammenarbeiten zu können.“ Danach nahm der Bürgermeister seinen Strafantrag zurück, woraufhin das Gericht das Verfahren gegen Thiel durch Urteil einstellen musste. Ob das Verfahren gegen Dinauer den gleichen Verlauf nimmt, ist äußerst fraglich. „Das Verhältnis zu ihr ist stark belastet“, meinte Fath, Dinauers Verhalten ihm gegenüber bezeichnete er als „unter der Gürtellinie“.

Wie sich das Gerichtsverfahren auf die Stimmung im Petershauser Gemeinderat insgesamt auswirken wird, ist ungewiss. Wie hatte eine der Hexen im Fasching 2018 gerufen, als sie den Zaun um das Rathaus erblickte: „Wos soi uns der Zaun ums Rathaus woi sogn? Füttern verboten, Nervenheilanstalt, oder soin mir jetzt rodn? Darauf, liabe Bürger, machts eich selba jetzt an Reim… Vielleicht wird’s ja des neue Stadelheim.“