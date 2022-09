„Wer ko, der ko“: Dachauerin feiert ihren 100. Geburtstag

Die Jubilarin in der Mitte: Luise Marx feierte ihren 100. Geburtstag, Oberbürgermeister Florian Hartmann und stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki gratulierten. kn © Simone Wester

Dachau – „Gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse und viel Bewegung“ – das ist das offizielle Geheimrezept von Luise Marx, die jetzt ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. Aber wer sie kennenlernt, merkt schnell, dass vor allem ihr Humor sie ihr Leben lang begleitet hat. Denn „wer ko, der ko’“ ist das zweite Geheimrezept fürs Älterwerden, verrät Luise Marx augenzwinkernd.

Bis zum Februar dieses Jahres konnte die gebürtige Dachauerin auch noch alles selbst machen, lebte alleine und kam mit Unterstützung ihrer Familie noch sehr gut zurecht. Seit einigen Monaten bekommt sie Unterstützung, ihren Humor hat sie sich aber bewahrt und scherzt auch mit ihren Ehrengästen, Oberbürgermeister Florian Hartmann und der stellvertretenden Landrätin Marianne Klaffki, die der „fitten und agilen“ Dachauerin persönlich gratulierten und Geschenke überreichten. OB Hartmann kennt Luise Marx schon viele Jahre vom Seniorennachmittag am Dachauer Volksfest. Die Bilder mit ihm schmücken ihr Wohnzimmer. Bis zum Alter von 90 Jahren war Marx noch aktives Mitglied beim VDK und in der Seniorenbetreuung tätig. Jahrzehntelang war sie auch Mitglied bei den Naturfreunden, im Kirchenchor der Friedenskirche und beim Blindenbund.

Seit 25 Jahren ist Luise Marx fast erblindet. Das hat sie aber niemals abgehalten, anderen zu helfen und selbst aktiv zu sein. Aktiv war sie von frühester Jugend an.

Aufgewachsen in der familieneigenen Gärtnerei Hengerer in der Gröbenriederstraße in Dachau, war sie es gewohnt, immer mitzuarbeiten. Später dann half sie in der Schreinerei ihres Lebensgefährten mit. Ihren Mann verlor sie früh im Zweiten Weltkrieg. Ihr Leben lang hat Luise Marx immer fleißig gearbeitet – ein weiteres Geheimrezept für ihr langes Leben, wie Enkelin Petra verrät.

Doch jetzt ist es Zeit, andere ranzulassen. „Jetzt schaug i zua“, verrät die 100-Jährige schmunzelnd. Um ihren Garten kümmert sich liebevoll ihre Betreuerin und so gibt es frische Tomaten, Zucchini, Paprika, Erbsen, Gurken und vieles mehr. Luise Marx hat das Glück, eine liebevolle Familie um sich zu haben, die mir ihr jetzt auch den 100. Geburtstag gefeiert hat. Zwei Kinder, drei Enkelinnen und vier Urenkel sind das große Glück der Dachauerin.

