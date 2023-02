Falsche Ärztin prellt Nachbarn um viel Geld

Von: Stefanie Zipfer

Eine wilde Betrugsgeschichte hat sich 2019 und 2020 in einem kleinen Dorf im Kreis Dachau abgespielt. Im Zentrum: eine falsche Ärztin, ein gutgläubiger Nachbar und 37 000 Euro.

Dachau – Ein Betrug liegt laut Strafgesetzbuch vor, wenn sich eine Person „in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass sie durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält“.

Wie sich dieser sperrige Gesetzestext in der Realität darstellen kann, war am Amtsgericht Dachau zu besichtigen. Dort saßen eine 51-Jährige und ihr 54-jähriger Ehemann auf der Anklagebank, nachdem sie ihren Nachbarn – und Freund – um viel Geld erleichtert hatten. Bei der im Gesetz beschriebenen „Vorspiegelung falscher Tatsachen“ hatten sich die beiden als besonders kreativ erwiesen. Amtsrichter Tobias Bauer nannte den Fall gar „das Dümmste, was ich seit Langem gehört habe“.

Ihren Ausgang nahm die Geschichte im Jahr 2017. Eine gebürtige Cottbusserin lernte in diesem Jahr nämlich ihren späteren Mann kennen, einen drei Jahre älteren Kfz-Schlosser. Er war zu dem Zeitpunkt arbeitslos, geschieden und lebte in einer Gemeinde im Landkreis Dachau. Sie, so erzählte sie es ihm zumindest, war Ärztin aus München. Seinen Freunden, unter anderem seinen Schafkopf-Spezln, berichtete der Verliebte stolz von der neuen Frau in seinem Leben.

Kurz vor der Hochzeit aber rückte die Gattin in spe mit der Wahrheit heraus. Sie sei gar keine Ärztin. Überhaupt entpuppte sich die unscheinbare Frau als das Gegenteil einer guten Partie: Sie hatte Schulden und bereits mehrere Verurteilungen auf dem Konto. Wegen Betrugs, falscher Verdächtigung und Trunkenheit im Verkehr. Warum er vorher nicht gemerkt hat, dass nichts von dem stimmt, was ihm seine Verlobte über ihr Vorleben erzählt hat, wollte Richter Bauer vom heute 54-Jährigen wissen. Der zuckte nur mit den Achseln: „Ich war halt ein bisschen naiv. Ich habe ihr vertraut.“

Jedenfalls, da waren sich beide vor Gericht einig, sei es da schon zu spät gewesen, die Lüge von der erfolgreichen Ärztin, die eine eigene Praxis betreibt, in der Wolfartklinik Belegbetten hat und ansonsten noch zwei Wohnungen – eine in Gräfelfing, eine in Obermenzing – ihr Eigen nennen darf, im Freundeskreis einzufangen. „Es wurde der Punkt verpasst, sie richtigzustellen“, formulierte es die Anwältin der 51-Jährigen.

Dass dem Paar die Mär von der erfolgreichen Ärztin aber überaus gelegen kam, zeigte sich, als die Geldnot der beiden immer größer wurde. Wobei Geldnot es laut Richter Bauer nicht trifft: Das Ehepaar lebte „nicht von der Hand in den Mund“. Es lebte schlicht auf zu großem Fuß.

Und so begannen die Besuche beim Nachbarn. Der 56-Jährige war mit dem Ehemann der vermeintlichen Ärztin befreundet, man kannte sich vom Karteln. Beim ersten Besuch erzählte die 51-Jährige, ihr Röntgengerät sei kaputt, sie müsste deshalb Patienten an andere Ärzte abweisen. Ob ihr der Freund mit 20 000 Euro für die Reparatur aushelfen könne? Er konnte. Einen Monat später war dann das Ultraschallgerät kaputt. Wieder brauchte es eine schnelle Reparatur. Ob der 56-Jährige nicht wieder einspringen könne? Ja, er konnte. 10 000 Euro zahlte er. In bar.

Vier Monate später wurde die falsche Ärztin dann von ihrem Ehemann begleitet. Der, so wurde zwischenzeitlich erzählt, arbeite jetzt in ihrer Praxis als Chauffeur für die Privatpatienten. Jedenfalls brauchte er Geld – 5000 Euro – für einen Rechtsstreit in einer Erbschaftssache. Wieder zahlte der treue Freund. Wieder in bar. Der – zinslose – Darlehensvertrag wurde um einen weiteren Posten verlängert.

Jeweils 1000 Euro gab es dann in den Folgewochen noch für die Heiz- und Nebenkostenabrechnung beziehungsweise die Wohnungsmiete des angeblich so vermögenden Paares. Richter Bauer konnte es nicht fassen: „Wenn eine Ärztin ihre Nebenkostenabrechnung über 1000 Euro nicht zahlen kann – hätte es sich nicht spätestens da aufdrängen müssen, dass was nicht stimmt?!“

Doch, so der Geschädigte im Zeugenstand, „da begann es“. Als die falsche Ärztin dann ein sechstes Mal bei ihm auf der Matte stand und unter Tränen berichtete, sie habe Brustkrebs und brauche Geld für eine teure Operation, da habe er gesagt: „Stopp. Du bist doch Ärztin, du operierst in der Wolfartklinik. Da wird’s doch Ärzte geben, die das machen!“

Wenig später habe er herausgefunden, dass in der Wolfartklinik keine Ärztin des Namens seiner Freundin beschäftigt ist. Dass es in ganz München keine Orthopädin dieses Namens gibt. Dass ihre angebliche Wohnung in Obermenzing irgendwem gehört, aber nicht der 51-Jährigen. „Dann hab ich Anzeige erstattet.“

Die 51-Jährige und ihr Ehemann waren bei der Aufklärung des Falls nicht wirklich behilflich. Ihr Freund habe das Geld „angeboten“, ja geradezu aufgedrängt. „Nie“ hätte man das Geld verlangt! Und zurückbezahlt habe man bisher auch nur deswegen nichts, weil der Gläubiger „so cholerisch“ sei.

Richter Bauer machte dies wütend. „Schäbig“ nannte er das Verhalten, vor allem der 51-Jährigen, und fragte: „Wie kann man seine Freunde so unverfroren abziehen?“ Die 51-Jährige, erklärte er, gehöre deswegen auch eigentlich hinter Gitter. „Sie sind eine Betrügerin, nichts anderes sind Sie, Sie lügen für Ihr Leben gern“, sprach er sie direkt an. Dass sie dennoch mit einer Haftstrafe von 18 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, davon komme, liege nur daran, dass sie arbeiten und so den Schaden zurückzahlen solle, so Bauer. Der Ehemann, der bei dem Betrug die wesentlich kleinere Rolle spielte, muss 9000 Euro Geldstrafe zahlen.