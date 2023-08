Geldbuße und Fahrverbot für Unglücksfahrer von Indersdorf

Von: Stefanie Zipfer

Schreckliches Bild: der in zwei Teile gerissene Traktor, der von einem Zug der S2 im vergangenen Dezember bei Indersdorf erfasst worden war. Die Bahnstrecke musste daraufhin stundenlang gesperrt werden. © Josef Ostermair

Ein 22-Jähriger, der im Dezember bei Indersdorf einen schweren Bahnunfall verursacht hatte, stand jetzt vor den Schranken des Amtsgerichts.

Dachau – 2000 Euro Geldbuße und ein Monat Fahrverbot: So lautet das Urteil gegen einen 22-Jährigen, der im vergangenen Dezember bei Indersdorf einen schweren Bahnunfall verursacht hatte. Der junge Mann war bei dem Unglück schwer verletzt worden. Der Gesamtsachschaden wird auf fast eine Million Euro geschätzt.

Schreckliches Bild am unbeschrankten Bahnübergang

Er war ein schockierendes Bild, das sich den Einsatzkräften am Vormittag des 16. Dezember 2022 an dem kleinen, unbeschrankten Bahnübergang an der Oberen Moosmühle bei Indersdorf geboten hatte. Sven Langer vom THW hatte damals gegenüber der Heimatzeitung berichtet: „Der Traktor wurde in der Mitte auseinandergerissen. Der Motorblock lag sechs Meter weit vom Rest des Bulldogs entfernt.“ Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatte einen „schwer verletzten 21-Jährigen“, einen „geschockten Zugführer“ sowie einen ansonsten noch „vollkommen unklaren Unfallhergang“ gemeldet .

Nun, knapp sieben Monate später, herrscht jedoch Klarheit über das Unglück, das sich an jenem winterlichen Dezembertag auf der Bahnstrecke zwischen Indersdorf und Arnbach abgespielt hatte. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr stand der damals so schwer verletzte Mann als Beschuldigter gestern vor dem Amtsgericht. Er sei, so lautete die Anklage dabei, „unter grober Außerachtlassung der verkehrlichen Sorgfalt“ mit seinem Traktor, an dem eine Schneeräumschaufel angebracht war, über den unbeschrankten Bahnübergang gefahren und dabei von der S-Bahn erfasst worden. „Er gefährdete fahrlässig Leib und Leben“, so der Staatsanwalt. Und: Der mittlerweile 22-Jährige habe einen „massiven Schaden“ angerichtet.

Rund eine Million Euro Schaden

Tatsächlich hatte die Polizei bereits am Unglückstag den Schaden an dem 110-PS-Traktor der Marke Steyr auf 250 000 Euro geschätzt. Ein von der DB Regio AG in Auftrag gegebenes Gutachten ergab später zudem einen Schaden in Höhe von rund 700 000 Euro an der S-Bahn. In Anbetracht eines geschätzten Restwerts von 500 000 Euro ging die Bahn daher von einem „wirtschaftlichen Totalschaden“ aus, der Zug wurde mittlerweile verschrottet.

Immerhin: Von den gut 15 Passagieren im Zug wurde niemand verletzt. Und wie durch ein Wunder überlebte auch der Unfallfahrer selbst. Wie er gegenüber Amtsrichter Stefan Lorenz erklärte, habe er einen Milzriss, einen doppelten Rippenbruch sowie ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Er sei zwei Wochen im Krankenhaus gelegen, noch heute leide er an den Spätfolgen des Zusammenstoßes. An den Unfall selbst könne er sich praktisch nicht mehr erinnern. Wie „gelöscht“ sei das Unglück.

Was er aber sicher noch wisse: dass es an dem Tag geschneit habe, weshalb er auch mit dem Traktor seines Arbeitgebers – den nötigen Führerschein dafür besaß er seit gut einem halben Jahr – zum Schneeräumen losgefahren sei.

Auf dem Rückweg habe er den Bahnübergang queren müssen, er habe ordentlich nach rechts und links geschaut. Die aus seiner Sicht von rechts kommende S-Bahn aber habe er erst im allerletzten Moment bemerkt. „Ich hab gebremst, bin gerutscht, aber da war’s schon zu spät.“

Schlechte Sicht am Unfalltag

Ein Beamter der Polizei Dachau, der gestern als Zeuge vor Gericht erschien, unterstützte die Aussage des Angeklagten. Als er und sein Kollege auf dem Weg zur Unfallstelle an der Indersdorfer Gabel vorbeigekommen seien, habe man vor lauter Schneetreiben nicht weiter als „zehn bis 15 Meter“ sehen können. Dass der junge Mann auf seinem Traktor die S-Bahn, die bis dahin exakt 1223 Meter auf ihrem Weg vom S-Bahnhof Indersdorf in Richtung Arnbach zurückgelegt hatte, erst im letzten Augenblick bemerkt habe, erschien für den Polizisten plausibel.

Der Zugführer allerdings, der ebenfalls vor Gericht erschien, gab anderes zu Protokoll. Das Wetter sei winterlich gewesen, ja. Aber die Sicht sei nicht eingeschränkt gewesen. „Ich habe von weitem bemerkt, dass da einer Schnee schippt. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich war mir sicher, dass der mich schon sehen wird mit meiner S-Bahn“, so der 35-Jährige gegenüber Amtsrichter Lorenz.

Lokführer fuhr ohnehin sehr langsam

Der Verteidiger des 22-Jährigen wollte daher wissen, warum der Lokführer eigentlich nicht gehupt oder sonstige Signale gegeben habe? Der Lokführer erklärte dies zunächst damit, dass er an dem Bahnübergang grundsätzlich nicht hupen müsse. Und in diesem speziellen Moment sei es ihm auch nicht nötig erschienen: „Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass der plötzlich in den Übergang reinfährt!“ Abgesehen davon sei er ohnehin sehr langsam unterwegs gewesen, deutlich langsamer als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. „Die alte S-Bahn“, mit der er an diesem Tag habe fahren müssen, sei ihm nämlich grundsätzlich „nicht geheuer“ gewesen.

Trotz der ehrlichen Reue, die der 22-Jährige vor Gericht zeigte, musste Lorenz für dessen „doppelte Fahrlässigkeit“ – er hatte sich und andere gefährdet – eine Strafe aussprechen: 2000 Euro Geldbuße und vier Wochen Fahrverbot. Denn am Ende war sich Lorenz sicher: Der 22-Jährige hätte „den Unfall vermeiden können“, sei es, indem er „besser geschaut oder langsamer gefahren“ wäre. Kurz: Er hätte halt „vorsichtiger sein müssen“!

