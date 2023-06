Geldstrafe für Attacke gegen Dachauer Busfahrer

Von: Stefanie Zipfer

Ein Busfahrer hat vor dem Dachauer Amtsgericht eindrücklich seinen Alltag geschildert. © IMAGO

Körperliche Angriffe, obszöne Gesten, Beleidigungen: Ein Busfahrer hat vor dem Amtsgericht eindrücklich seinen Alltag geschildert.

Dachau – Die Buslinie 701 verbindet den Karlsfelder Bahnhof mit der Schwarzhölzlstraße. Hat der Bus dabei seine jeweilige Endhaltestelle erreicht, hat der Busfahrer laut seiner Dienstanweisung alle Gäste zu bitten auszusteigen. Wenn der Bus leer ist, bekommt der Busfahrer ein kleines Päuschen auf einem Standplatz, bevor es dann wieder weitergeht in die andere Richtung. Die Linie 701 ist damit keine Ringlinie, sie verbindet die 16 auf dem Fahrtweg liegenden Haltestellen nur in jeweils eine Richtung.

Heftige Reaktion der Frau auf Bitte auszusteigen

Warum diese Tatsache so wichtig ist, wurde am Donnerstag vor dem Amtsgericht deutlich. Eine 31-jährige Nigerianerin war nämlich angeklagt, einen 57-jährigen Busfahrer tätlich angegriffen zu haben, nachdem dieser ihr am Endpunkt Schwarzhölzlstraße erst sachlich, dann in etwas ruppigerem Ton auseinandergesetzt hatte, dass sie mit der Linie 701 nicht im Kreis fahren könne.

Die dreifache Mutter erklärte vor Gericht, dass sie eigentlich an der Haltestelle Ostenstraße habe aussteigen wollen und dies durch das Drücken des „Halt“-Knopfes im Bus auch angezeigt habe. Der Fahrer habe dies aber ignoriert und sie am Ende, an der Endstation gepackt, an den Haaren gezogen und geschubst. Und die 31-Jährige war sich sicher: „Der hätte das nicht so gemacht, wenn ich eine deutsche Frau gewesen wäre!“

Das Problem für die Angeklagte: Sie hat eine Vorgeschichte. Richter Stefan Lorenz gewann aus früheren Begegnungen mit ihr vor Gericht den Eindruck, dass die Asylbewerberin „zu Aggression neigt, wenn es nicht so läuft wie sie will.“ Auch zwei Zeuginnen, die den Zwischenfall an der Endhaltestelle Schwarzhölzlstraße beobachtet hatten, schilderten den Fall so: Die 31-Jährige habe den Busfahrer mit Schlägen traktiert und gekratzt.

Zwei Zeuginnen bestätigen die Schilderung des Busfahrers

Und auch der Busfahrer selbst schilderte vor Gericht glaubwürdig folgende Version der Geschichte: Sein Bus sei wie immer vom Karlsfelder S-Bahnhof in Richtung Endhalt Schwarzhölzstraße gefahren. Wie immer, habe er dabei an der Ostenstraße gehalten – wegen der nahen Asylbewerberunterkunft würden dort viele Menschen aus- und zusteigen. An der nächsten Station, am Bachweg, habe es keine Anforderung für einen Stopp gegeben. Und an der Schwarzhölzlstraße habe er eben den letzten verbliebenen Fahrgast aufgefordert, auszusteigen. Die Reaktion der 31-Jährigen beschreibt der 57-jährige Türke so: „Sie kratzt mich und packt mich am Kragen. Ich hab die gar nicht losgebracht!“ Erst als die beiden Zeuginnen aufgetaucht seien und die Polizei gerufen hätten, habe die Wütende von ihm abgelassen.

Deren Verteidigerin bat um Verständnis: Die junge Frau habe doch nicht wissen können, dass der Bus nicht im Kreis fahre. „Sie fühlte sich ungerecht behandelt.“ Und, wie man einem Audiomitschnitt der Szene entnehmen konnte: „Der Busfahrer hat sie am Ende unfreundlich aufgefordert zu gehen!“

Die Staatsanwältin erinnerte dagegen daran, dass die Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft sei. „Die bisherigen Strafen haben nicht dazu geführt, dass sie sich einsichtig zeigt bezüglich ihres aggressiven Verhaltens.“

Richter Lorenz zeigte sich am Ende verständnisvoll – und zwar gegenüber allen Beteiligten. „Ich gehe davon aus, dass sie es nicht einfach hat bei uns“, so Lorenz über die Angeklagte, die sich „allein um drei Kinder kümmern muss“. Eine Haftstrafe, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, lehnte er daher ab. Stattdessen beließ er es bei einer Geldstrafe: 900 Euro muss die 31-Jährige für ihren Ausraster zahlen.

Busfahrer nimmt Entschuldigung der 31-Jährigen an

Ganz billig davonkommen lassen aber wollte Lorenz sie eben auch nicht. Zu eindrücklich war es, was der Busfahrer über seine Arbeit schilderte. „Es ist kein schöner Beruf mehr“, meinte er. „Wir haben tagtäglich Probleme. Wir werden bedroht, beschimpft, es wird der Finger gezeigt.“ Viele Fahrgäste würden auch vehement darauf bestehen, „zwischen den Haltestellen rausgelassen“ zu werden, „manche wollen, dass wir sie bis vor ihre Tür fahren“. Insofern nahm er am Ende auch die Entschuldigung der 31-Jährigen an. Angezeigt hätte er sie eh nicht. Im Grunde, so der MVV-Angestellte, wolle er bei seinen Fahrten „einfach nur keinen Ärger haben“.

Seinem Chef dagegen, MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch, ist das Thema der Gewalt gegen Busfahrer durchaus ein Anliegen. Um den Job des Busfahrers „dauerhaft attraktiver zu machen“, seien, so betont er auf Nachfrage der Heimatzeitung, „in einem ersten Schritt“ immerhin schon Schutzscheiben am Eingang angebracht worden.

