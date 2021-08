Geldstrafe für erfundenen Messerangriff

32-jähriger Dachauer vor Gericht

Von Stefanie Zipfer

Vier Männer hätten ihn angegriffen, mit einem Messer verletzt. Alles erfunden, stellte sich heraus. Deshalb stand ein Dachauer (32) jetzt vor Gericht.

Dachau – Der Angeklagte wusste es ja selber: „Es war nicht okay. Aber mit dem Familienstreit und der Kurzarbeit – es war einfach eine Scheiß-Situation. Es tut mir wirklich leid.“ Das Problem: Diese Einsicht kam zu spät. Am Ende verurteilte Amtsrichter Christian Calame den 32-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro.

Zuvor hatte der Dachauer gestanden, den Messerangriff durch vier Männer, die ihn in der Sudetenlandstraße zuerst nach dem Weg gefragt und anschließend vier Mal in seinen Oberbauch gestochen hätten, frei erfunden zu haben. Juristisch betrachtet ist dies ein Vortäuschen einer Straftat.

Der Angeklagte hatte aber, unterstützt von seiner Anwältin, eine Erklärung für sein Verhalten. Er habe an dem Abend – es war der 30. Dezember 2020 – mit seiner Frau gestritten, worauf er sich in Rage mit dem Messer selbst verletzt habe. Aus Angst, in einer möglichen Scheidungsauseinandersetzung als gescheiterter Suizident das Sorgerecht für sein Kind zu verlieren, habe er eben die Geschichte mit den vier Männern erfunden.

Dass dieser Plan aber einen für den Staat teures Nachspiel hatte – nämlich in Form eines Großeinsatzes der Polizei inklusive Hundestaffel und Hubschrauber – habe der junge Mann nicht wissen können, fand seine Verteidigerin. Sie habe ja schon viel erlebt, aber dass wegen einer derartigen Lappalie ein derartiger Polizeieinsatz starte, sei doch außergewöhnlich.

Richter Calame sah es anders: „Wenn die Polizei davon ausgehen muss, dass in einem Auto vier Männer fahren, die andere Leute mit einem Messer verletzen, dann war der Einsatz angemessen!“ Dann berief sich die Anwältin auf die „psychische Ausnahmesituation“ ihres Mandanten und dass dessen Angaben – „vier Männer in einem Auto“ – ja viel zu unkonkret gewesen seien, als dass dadurch wirklich Unschuldige in den Fokus der Polizei hätten geraten können. Und schließlich habe der 32-Jährige ja bald zugegeben, dass er den Angriff erfunden hatte.

Calame nahm das Geständnis und auch den Ehestreit zur Kenntnis. Andererseits sei der Angeklagte „massiv vorbestraft“, der durch seine Falschaussage eingeleitete Polizeieinsatz sei groß gewesen, und Anzeichen auf eine psychische Erkrankung, die man als mildernde Umstände anerkennen könne, habe er auch in keinem der vorgelegten ärztlichen Atteste gefunden. Insofern sei die Geldstrafe „tat- und schuldangemessen“. Dem Angeklagten wünschte er am Ende nur „alles Gute“.