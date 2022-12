39-Jähriger wegen Volksverhetzung verurteilt

Von: Stefanie Zipfer

39-Jähriger wegen Volksverhetzung verurteilt. © U. J. Alexander via IMAGO

Das Amtsgericht Dachau hat einen 39-Jährigen aus dem Landkreis wegen Volksverhetzung verurteilt. Der Mann hatte in einem wirren Facebook-Post die Politik der Grünen mit dem Holocaust in Verbindung gebracht.

Dachau – Das Bundeskriminalamt durchsucht das Internet permanent nach Straftaten und Straftätern. Im Jahr 2021 geriet dabei ein 39-Jähriger aus dem Dachauer Hinterland ins Visier der Kriminaler. Auf dessen Facebook-Seite gab es nämlich einen Eintrag, getätigt im Oktober 2018, der unter dem Bild eines grünen Reichsadlers folgenden Text enthielt: „Grünes Reich. Der moderne Nazi ist nicht braun, sondern bunt. Holocaust ist der Mord am eigenen Volk.“

39-Jährigen wegen Volksverhetzung verurteilt

Holocaust ist in diesem Zusammenhang das Stichwort. Wer nämlich Völkermord oder Kriegsverbrechen öffentlich gröblich verharmlost – indem er diese Verbrechen mit aktueller grüner Politik gleichsetzt – der macht sich laut Strafgesetzbuch der Volksverhetzung schuldig. Dies war auch der Grund, warum sich der 39-Jährige gestern auf der Anklagebank des Amtsgerichts wiederfand. Der Staat müsse „entschieden gegen solche verharmlosenden Bilder und Texte vorgehen“, erklärte der Staatsanwalt.

Angeklagter bestreitet alles

Doch der Angeklagte bestritt vehement, ein Anhänger rechten Gedankenguts zu sein. „Ich habe sogar rumänische Freunde. Und gerade die Rumänen wurden ja in großer Stückzahl von den Nazis ermordet“, erklärte er dem erstaunten Gericht. Abgesehen davon seien Bild und Text ja mitten in der Nacht, um 1.34 Uhr, gepostet worden, er müsse als Baggerfahrer täglich um halb 5 aufstehen. Seine einzige Erklärung für den Sachverhalt war daher: „Das muss ein Hackerangriff gewesen sein!“

Richter Christian Calame aber hielt diese Geschichte für eine „Schutzbehauptung“. Denn, so fragte Calame, wieso sollte ein Hacker sich die Mühe machen und den Account des 39-Jährigen übernehmen, um dort nur einen einzigen Eintrag vorzunehmen? Und wieso hatten der Angeklagte und seine Frau, die laut eigener Zeugenaussage ebenfalls regelmäßig in dem sozialen Netzwerk unterwegs ist, nichts von dem seltsamen Eintrag bemerkt?

Auch der Staatsanwalt hielt die Theorie des Hackerangriffs für „abwegig“ und „Blödsinn“. Wäre auf seinem Facebook-Profil etwas Derartiges geschrieben worden, hätten ihn viele Menschen angerufen und gefragt: „Sag mal, hat’s dir eigentlich irgend ’nen Schalter durchgeschlagen?“

Richter verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe

Der Verteidiger des Angeklagten gab zu, die Sache mit dem „Grünen Reich“ nicht ganz zu verstehen: „Ich frage mich, was er damit eigentlich sagen wollte?“ Sei es ein Angriff gegen Grüne? Gegen Ausländer? Juden? Richter Calame gestand zu, dass der Text tatsächlich etwas kryptisch sei. Fakt sei aber: „Bei NS-Vergleichen ist man schnell in strafbarem Terrain.“ Selbst wenn man also der Meinung sei, „dass grüne Politik Mist ist, darf ich nicht sagen, dass diese Politik wie der Holocaust ist“.

Den vom Verteidiger geforderten Freispruch bekam der 39-Jährige daher nicht. Stattdessen gab es einen Schuldspruch und eine Geldstrafe in Höhe von 2100 Euro. „Der Post war da. Es war Ihr Account. Sie sind der Poster“, begründete Calame das Urteil.

Dass er sich seiner Sache dabei so sicher war, lag aber auch daran, dass Calame und der 39-jährige Familienvater eine Vorgeschichte haben. Schon im Frühjahr waren die beiden vor Gericht aufeinander getroffen, der 39-Jährige hatte einem Gerichtsvollzieher damals eine beleidigende E-Mail geschrieben. In der Verhandlung hatte der Angeklagte ebenfalls erklärt, diese E-Mail nicht geschrieben zu haben, sondern Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein. Unter Umständen sei auch seine Persönlichkeitsstörung schuld an der E-Mail gewesen. Calame glaubte ihm damals weder die eine, noch die andere Theorie, sondern verurteilte den 39-Jährigen wegen Beleidigung.

