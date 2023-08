Der Finanzagent des Love-Scammers: Asylbewerber (30) muss wegen Geldwäsche ins Gefängnis

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Ein Asylbewerber (30) muss wegen eines Falls besonders schwerer Geldwäsche ins Gefängnis. Laut Staatsanwaltschaft war er der Finanzagent eines Love-Scammers ‒ Liebesbetrüger.

Dachau – Beim Love- oder Romance-Scamming machen sich Betrüger auf Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken an Frauen heran. Um sich beim potenziellen Opfer interessant zu machen, erzählen sie ungewöhnliche Lebensgeschichten, säuseln den Frauen bald was von Liebe ins Ohr und faseln wieder bald etwas von einer Notlage, für die der „Verliebte“ Geld benötige.

Die Frauen zahlen, der Scammer, zu Deutsch Betrüger, verschwindet mit dem Geld auf Nimmerwiedersehen. Die miese Masche ist mittlerweile hinlänglich bekannt, aber sie funktioniert immer noch, wie ein Prozess gestern vor dem Amtsgericht Dachau traurigerweise bewies.

Love-Scamming: Haftstrafe für Asylbewerber wegen Geldwäsche

Auf der Anklagebank saß ein 30-jähriger Asylbewerber aus Nigeria. Er diente dem Scammer als „Finanzagent“, wie es der Staatsanwalt ausdrückte. Der Afrikaner lebte bis vor vier Monaten in einer Unterkunft im Gemeindebereich Bergkirchen; heute wohnt er in Bremerhaven. 2021 lernte er nach eigenen Angaben am Münchner Hauptbahnhof einen Landsmann kennen.

Was dann passierte, schilderte der Angeklagte so: Sein „Freund“ habe ihn irgendwann aufgefordert, ein Konto bei einer Bank zu eröffnen. Auf diesem gehe Geld einer Freundin ein, das der „Freund“ dringend benötige. Also solle er die Beträge flugs in bar abheben und dann schnurstraks am Münchner Hauptbahnhof dem „Freund“ übergeben. Für seine Dienste habe ihm der „Freund“ einen Obolus versprochen.

Knapp 20 000 Euro knöpfte er seinen Opfern ab

Wie die Polizeiinspektion Dachau später ermittelte, hob der Angeklagte elf Mal ab, insgesamt 19 761 Euro steckte er dem „Freund“ zu. Ans Licht kam der Fall, weil eine Dachauer Bank wegen der Kontobewegungen Geldwäsche vermutete und dies den Behörden meldete. Der „Freund“ wurde mittlerweile nach Nigeria abgeschoben, er ist für die deutsche Justiz nicht mehr greifbar.

Die Experten für Internet-Kriminalität fanden zudem heraus, woher das Geld stammte. Nicht etwa von der Freundin, sondern von sechs Frauen aus dem Bundesgebiet. Sie alle waren dem „Freund“ oder weiteren Schurken auf den Leim gegangen und hatten das Geld auf das Konto des 30-Jährigen überwiesen.

Gutgläubig, wie sie waren, dachten sie, sie linderten irgendwelche Notlagen. Eine der Frauen hatte nicht nur an den „Freund“ gezahlt. Sie machte insgesamt 48 000 Euro locker, die vier verschiedene Scammer einstrichen.

Love-Scamming: Eine fiese Betrugsmasche

Die Dachauer Nachrichten berichteten bereits vor vier Jahren über Love-Scamming. Damals wie heute sind die Hochstapler allesamt Männer und leben im schwarzafrikanischen Bereich, vorwiegend in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo oder Kenia.

In der Hauptverhandlung gestern meinte der Angeklagte: „Ich habe nicht gewusst, dass ich etwas Strafbares gemacht habe.“ Sein Verteidiger ergänzte: „Dass er von dem Love-Scamming wissentlich und willentlich gewusst hat, ist ihm nicht nachzuweisen.“ Er plädierte daher auf Freispruch.

Der Staatsanwalt hielt dem entgegen: „Es ist absolut unglaubhaft, dass sie fast 20 000 Euro abheben, ohne genaue Fragen zu stellen, woher das Geld kommt.“ Richter Stefan Lorenz schließlich schaute dem Angeklagten in die Augen und sagte: „Da steckt ein übles System dahinter, in das Sie einbezogen wurden. Mir fällt es schwer zu glauben, sie wollten ihrem Freund nur etwas Gutes tun.“

Richter Lorenz verurteilt den Angeklagten zu einer Haftstrafe

Lorenz las das Strafregister des Angeklagten vor: fünf Verurteilungen wegen Schwarzfahrens und eine Haftstrafe von einem Jahr wegen gefährlicher Körperverletzung, für die der 30-Jährige noch unter offener Bewährung stand. Der Vorsitzende verurteilte ihn am Ende wegen Geldwäsche in einem besonders schweren Fall zu einem Jahr und drei Monaten ohne Bewährung. Geld bekam der Nigerianer von seinem „Freund“ übrigens keines. „Er hat ihn ausgeschmiert“, ließ Lorenz die Anwesenden wissen.