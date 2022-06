Gelernt, getestet, geschafft - ITG in Dachau sagt Servus

Von: Petra Schafflik

Ein super Ergebnis: 32 ITG-Absolventen haben mit einer Spitzennote von 1,5 oder besser abgeschlossen und wurden dafür auch vom Landkreis ausgezeichnet. Zwei der ausgezeichneten Schüler fehlen auf dem Gruppenfoto. Foto: ps © Petra Schafflik

In feierlichem Rahmen hat das Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium am Freitag seine 148 Absolventen verabschiedet.

Dachau - Verabschiedet wurde ein Jahrgang, der trotz aller Corona-Widrigkeiten enorm erfolgreich abgeschnitten hat. So erzielten 32 Schülerinnen und Schüler eine Abiturnote von 1,5 oder besser und wurden für diesen tollen Abschluss auch vom Landkreis geehrt. Sechs junge Frauen und Männer dürfen sich über die Traumnote 1,0 freuen.

Nicht nur die Absolventen werden am Ignaz-Taschner-Gymnasium verabschiedet

Doch nicht nur die Absolventen werden nun mit dem Abitur vom ITG entlassen. Denn „ab-itur“ bedeute aus dem Lateinischen übersetzt „man geht weg“, wie Schulleiter Erwin Lenz in einer tiefgründigen wie humorvollen Ansprache erläuterte. In diesem Sinn „habe auch ich heute ,ab-itur’ und gehe weg,“ sagte Lenz, der mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht. „Wir haben also gemeinsam ,ab-itur’ gemacht.“

Auch wenn beim Blick in den Saal nichts an die Pandemie erinnerte, war der jetzt verabschiedete Jahrgang in der gesamten Oberstufenzeit durch Corona eingeschränkt. Darauf ging auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki in ihrem Grußwort ein. Trotzdem seien alle – auch mit Unterstützung der Eltern und Lehrkräfte – gut ans Ziel gekommen, hätten mehr als nur Wissen erworben und „ihr Rüstzeug fürs Leben verfeinert“. Den jungen Leuten empfahl sie „Offenheit für Neues und Ungeplantes“. Sie appellierte an die Absolventen, sich in die Gesellschaft einzubringen: „Engagiert Euch, zeigt Haltung und Gesicht!“ Zum tollen Abschluss gratulierte auch Elternbeiratsvorsitzende Christina Epple.

Blitzlichter auf die vergangenen beiden Schuljahre

Mit witzigen Wortspielen und heiteren Anekdoten ließen die beiden Absolventen Theo Böhm und Paula Baumgartner in ihrer Abiturrede die zurückliegenden gemeinsamen Schuljahre für alle noch einmal Revue passieren, warfen Blitzlichter auf die eine oder andere Schrulle der Lehrer. Auch wenn alles rückblickend in mildem Licht erscheinen mag: „Corona war das wesentliche Element unserer Qualifizierungsstufe“, sagte Böhm. An 135 von 377 Schultagen seien die Absolventen nicht im Klassenzimmer gesessen, sondern hätten online gelernt, „mit dem Computer als besten Freund und dem Handy als Sitznachbarn – nicht für jeden die beste Alternative“. Doch alle haben den Abschluss geschafft, „die Zukunft steht uns offen“.

Auch Schulleiter Erwin Lenz erwähnte kurz die Pandemie. Corona als Abitur-Erschwernis in den Mittelpunkt zu stellen, läge nahe, genau deshalb wolle er sich davon entfernen. „Lassen Sie uns daher über eine andere 3G-Regel reden, die 3G-Regel fürs Abitur: gelernt – getestet – geschafft!“ Ein Erfolg, der Tugenden wie Fleiß, Ausdauer, Intelligenz und Sozialkompetenz zu verdanken sei.

Während auf der Großleinwand im Saal Fotos von Schülern und dem Lehrerkollegium vorbeizogen, beleuchtete Lenz die große Bedeutung des Humors. An den letzten Abschlussjahrgang, den er nach 13 Jahren als Schulleiter des ITG jetzt verabschiedete, appellierte er: „Engagieren Sie sich weiterhin für die Gemeinschaft, wie Sie es am Ignaz-Taschner-Gymnasium in vielfältiger und das Schulleben bereichernder Weise getan haben!“ Die Absolventen rief er auf, an sich selbst zu glauben und nie aufzugeben. Mit dem Studium oder der Ausbildung liege „das schönste Stück Jugend“ vor allen und damit „eine wundervolle Zeit“.

