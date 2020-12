Gemeinsam gegen die Internet-Riesen

„Dachau handelt“ unterstützt die Einzelhändler im Landkreis in diesen schweren Tagen. Jetzt bekommt der Verein seinerseits Unterstützung.

Dachau – Die Stadt will den Aufbau eines landkreisweiten Gutscheinsystems durch den Verein „Dachau handelt“ mit 20 000 Euro unterstützen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Ziel des Gutscheinsystems ist es, den Handel und die Gastronomie vor Ort zu fördern und Kaufkraft in der Region zu halten.

Viele Gastronomiebetriebe und Geschäfte stehen aktuell vor großen Herausforderungen, einige vor existenzbedrohenden Problemen. Dies liegt zum einen an den Folgen der Corona-Pandemie, aber auch am allgemeinen Trend, dass die Verbraucher vermehrt bei großen Online-Handelskonzernen einkaufen statt in den Geschäften vor Ort. Diesem Trend will der Gewerbetreibenden-Verein „Dachau handelt“, der sich im Frühjahr im Zuge der Corona-Krise gegründet hatte und dessen Gründungsmitglied die Stadt Dachau ist (wir berichteten), etwas entgegensetzen.

Dazu will der Verein bis zum Frühjahr 2021 ein auf den Landkreis Dachau beschränktes Gutscheinsystem einführen. Mit Gutscheinen beziehungsweise einer Gutscheinkarte können Verbraucher in Geschäften vor Ort einkaufen sowie in Gastronomiebetrieben bezahlen.

Nicht nur die Stadt Dachau ist von dem geplanten System überzeugt, sondern auch die Sparkasse Dachau und die Volksbank Raiffeisenbank Dachau, die das Projekt ebenfalls mit jeweils 100 000 Euro unterstützen. Auch der Landkreis Dachau wird den Kreisräten eine Förderung in Höhe von 20 000 Euro – also dieselbe Summe entspricht, die auch die Stadt nun beisteuert – vorschlagen.

OB Hartmann lobt „Dachau handelt“: „Hoch professionell!“

Oberbürgermeister Florian Hartmann ist überzeugt vom geplanten Gutscheinsystem: „Dachau handelt zieht das hochprofessionell auf. Der Verein macht das mit enorm viel ehrenamtlicher Arbeit, aber für den Aufbau des Gutscheinsystems braucht es Geld, und einen Teil davon stellt die Stadt zur Förderung der örtlichen Wirtschaft gerne zur Verfügung.“ Mit Initiativen zur Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe renne man bei ihm ohnehin offene Türen ein, so der Oberbürgermeister. „Ich werbe schon seit Langem dafür, in den Geschäften vor Ort einzukaufen statt bei den Handelsriesen im Internet. Die Geschäfte zahlen ihre Steuern vor Ort, sie bieten Arbeitsplätze und beleben unsere Innenstädte und Ortskerne.“ Jeder Cent, den man in Geschäften oder Gastronomiebetrieben vor Ort ausgebe statt im Online-Handel sei aktive Wirtschaftsförderung und halte Kaufkraft im Ort.

Auch CSU-Sprecher Florian Schiller sieht in der Aktion „eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir als Stadt den Handel unterstützen können“. Schiller glaubt daher, das geplante Gutscheinsystem könnte „Impulse setzen“. AfD-Stadtrat Markus Kellerer findet es ebenfalls gut, als Stadt den örtlichen Handel zu unterstützen, da ja „die EU gegen den Steuervermeidungskonzern Amazon nicht vorgehen will“.

Der Start des Gutscheinsystems ist fü den April kommenden Jahres geplant. Außerdem ist geplant, dass neben „normalen“ Kunden auch Firmen die Gutscheine kaufen, um diese als Arbeitgeberkarten an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Wie der Verein mitteilt, bestünden schon jetzt „mündliche Zusagen für mehr als 700 Arbeitnehmer“.