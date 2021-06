„Gemeinsam ist man stark“

„Die machen viel mehr, als es das Seminar erfordern würde“: Teilnehmer am P-Seminar am ITG.

ITG: Arbeitsgemeinschaft Juniorbotschafter und P-Seminar Europa

Dachau – Das Ignaz-Taschner-Gymnasium ist Botschafterschule des Europäischen Parlaments. Dazu gibt es die Arbeitsgemeinschaft Juniorbotschafter und ein P-Seminar Europa, das von Lehrer Markus Keck geleitet wird. Seine im Februar dieses Jahres verstorbene Kollegin Angelika Neumayer hatte bei den Schülern das Interesse dafür geweckt. Mit viel Herz und Engagement trug Neumayer dazu bei, dass das ITG schließlich Botschafterschule wurde.

Den 14 Schülern wird beim EU-Botschafter-Programm vermittelt, welche Rechte sie als Unionsbürger haben und wie sie sich aktiv an den demokratischen Prozessen der EU, aber vor allem auch vor Ort beteiligen können. So ist es auch im P-Seminar Europa. Schüler Theo Böhm ist sich sicher, dass die „EU die einzige Möglichkeit ist, Probleme groß anzugehen, wie beispielsweise den Klimawandel“. Einig sind sich alle Seminarteilnehmer, dass der Friedensgedanke der EU der eigentliche Grundgedanke ist und mehr Gewicht hat, als der wirtschaftliche Aspekt.

Der 16-jährige Theo Böhm ist nicht nur im P-Seminar, sondern auch Mitglied im Dachauer Jugendrat. Durch den Unterricht und den Austausch mit seinen Mitschülern hat er sein Interesse für die Politik vertieft und findet das Thema einfach „wahnsinnig lebendig und spannend“. Auch bei dem 17-jährigen Tobias Janson ist die Begeisterung so groß, dass er sogar in seiner Heimatgemeinde Karlsfeld einen Jugendrat gründen will.

Allen P-Seminar-Teilnehmern ist anzumerken, dass bei ihnen ein Feuer entbrannt ist. Sie wollen politische Zusammenhänge in Europa verstehen, die Auswirkungen auf ihr eigenes Leben begreifen und den Geist der Europäischen Zusammenarbeit weitertragen. Denn auch das ist ein Bestandteil des Seminars. Jüngere Mitschüler zu begeistern, sich selbst zu engagieren und auch Juniorbotschafter zu werden oder in der Oberstufe das P-Seminar Europa zu wählen.

Coronabedingt ist in diesem Schuljahr – außer Onlineveranstaltungen – natürlich viel ins Wasser gefallen. Einfach in Klassen gehen und einen Vortrag halten war genauso unmöglich wie Referenten einzuladen, Hospitationen an Partnerschulen zu machen wie beispielsweise in Fondi oder gar nach Brüssel zu fahren. Aber davon haben sich die Oberstufenschüler nicht abbringen lassen. Lehrer Michael Keck ist deshalb umso stolzer auf seine Schützlinge. „Die machen viel mehr, als es das Seminar erfordern würde“, lobt der Pädagoge seine „engagierten und tollen Schüler“.

Nicht nur in Europa zählt der Geist der Zusammenarbeit, auch am ITG. Das betont auch Julia Koch: „Gemeinsam ist man stark“, so die 17-Jährige, die damit den Gemeinschaftsgedanken der Europäischen Union untermauert. „In Vielfalt geeint“ lautet dieser, und wenn man ihn genau liest, dann versteht man auch, warum die Teilnehmer des P-Seminars Europa und die EU-Juniorbotschafter am ITG gegen Nationalismus ein Zeichen setzen und den Austausch mit anderen Ländern so stark unterstützen. Und das nicht wegen guter Noten, sondern aus Überzeugung und Begeisterung.

sim