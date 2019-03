Zur Demonstration verpflichtet

Die Schulleiter der weiterführenden Schulen im Landkreis Dachau sehen die „Fridays for Future“-Demonstrationen mit gemischten Gefühlen. Grundsätzlich gut, aber eben nicht erlaubt, so der Tenor.

Dachau – Europaweit gehen Schülerinnen und Schüler auf die Straße. Unter dem Motto „Fridays for Future“ (freitags für die Zukunft) demonstrieren sie für eine bessere Klimapolitik. Auslöserin war die 16-Jährige Schwedin Greta Thunberg. Sie begann schon vor Monaten in Stockholm mit dem Demonstrieren und löste damit eine regelrechte Welle aus.

Viele Schüler schließen sich ihrem Vorbild an, auch in Dachau und im Landkreis ist die Begeisterung für die Aktion groß. Einige Schüler nehmen an den Demos teil, allerdings unerlaubt während der regulären Schulzeit.

In der Brust von Schulleiter Thomas Höhenleitner vom Gymnasium Markt Indersdorf schlagen zwei Herzen. Er ist von dem Engagement der Jugendlichen begeistert, kann seine Schüler aber nicht vom Unterricht freistellen. Strafen für die Teilnahme an den Demos sollen trotzdem nicht verhängt werden. Aufgrund des großen Interesses möchten die Schüler selbst an der Schule eine Aktion starten, von Direktor Höhenleitner haben sie dafür seine volle Unterstützung.

Am Josef-Effner-Gymnasium dreht Schulleiter Peter Mareis den Spieß einfach um. Um die Aktion auch an seine Schule zu bringen, wurde am Effner-Gymnasium der „Wednesday for Future“ ins Leben gerufen. Die Teilnahme am Mittwoch, 20. Februar, war für alle diejenigen, die zuvor einer der Demos in München waren, verpflichtend. Von Bestrafungen der Schüler hält Mareis aber auch hier wenig. 35 Schüler haben an den bislang drei schulinternen Workshops im Rahmen von „Wednesday for Future“ teilgenommen, auch die Rückmeldung der Eltern war positiv.

Besprochen wird die Thematik auch am Ignaz-Taschner-Gymnasium. Anträge zur Befreiung vom Unterricht, um an den Demos teilnehmen zu können, lehnte die Schulleitung jedoch ab. Rektor Erwin Lenz sieht die Sache mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Aktion „Fridays for Future“ hält auch er grundsätzlich für eine gute Angelegenheit, „rechtlich ist eine Freistellung vom Unterricht jedoch nicht zu vereinbaren.“ Die Teilnahme eines Schülers an einer der Demos blieb aber auch am Taschner-Gymnasium straffrei.

Auch einzelne Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Dachau beteiligen sich an den Demos. „Manche Lehrkräfte der Oberstufe überlegen sogar, gemeinsam mit ihrer Klasse an den Demos teilzunehmen“, berichtet die Leiterin der Oberstufe, Maxi Anna Schlesinger. Die Umwelterziehung sei als Teil der kosmischen Erziehung und des „Erdkinderplans“ Teil der Pädagogik. Etwaige Versäumnisse des Unterrichtsstoffs werden von den Schülern nachgeholt.

In Weichs sind unterdessen keine Fälle von demonstrierenden Schülern bekannt. Die Schulleitung der Theresia-Gerhardinger-Realschule betont, dass das Fernbleiben des Unterrichts nicht gestattet ist. Selbiges berichtet Direktorin Angelika Rogg von der Doktor-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau.

Die Aktion „Fridays for Future“ kündigte für Freitag, 15. März, den größten internationalen Schulstreik an. Viele Schulen fordern interessierte Schüler dazu auf, die Demos nur außerhalb der Unterrichtszeit zu besuchen.

jp