Generationswechsel im Feuerwehrverein Dachau – Florian Reiter löst Stefan Fichtl als Vorsitzender ab

106 Jahre Erfahrung verabschieden sich

Die Mitglieder des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Dachau haben einen neuen Vorstand gewählt. Hierbei kam es zu einem Generationswechsel, da sich die bisherige Vereinsspitze nahezu vollständig nicht mehr zur Wahl stellte.

Dachau - Dies war aber schon lange bekannt und angekündigt und keineswegs einem aktuellen Anlass geschuldet. „Es scheiden insgesamt 106 Jahre Vorstandserfahrung aus“, so der ebenfalls scheidende Vorsitzende Stefan Fichtl in der Versammlung. „Persönlich war ich 18 Jahre im Vorstand, die letzten sechs als Vorsitzender. In dieser Zeit gab es eine Menge besondere Ereignisse im privaten Bereich, aber auch in der Feuerwehr. Insbesondere die Aufstellung des Maibaums am Unteren Markt 2018 und die dreitägige Feier zum 150-jährigen Geburtstag der Feuerwehr Dachau im September 2019, waren herausragend und werden sehr lang in Erinnerung bleiben“, so Fichtl weiter. Diese beiden Feste wurden in allen Redebeiträgen, so auch von Oberbürgermeister Florian Hartmann sowie Kommandant Thomas Hüller genannt, verbunden mit dem Dank an alle Beteiligten und Verantwortlichen.

Neben Fichtl stellten sich auch sein Vertreter Basti Fritsch (18 Jahre im Vorstand), Kassier Walter Ganslmaier (33 Jahre), dessen Stellvertreter Günter Haberl (12 Jahre) und Schriftführer Klaus Hack (25 Jahre) nicht mehr zur Wahl. Basti Fritsch „wird die Zusammenarbeit mit Stefan, Walter und Günter vermissen“.

Im Vorfeld wurden für alle Positionen geeignete Kandidaten gesucht und gefunden. In geheimer Wahl wurde Florian Reiter zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt, Mathias Glück zu seinem Stellvertreter. Beide wurden von über 90 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Die Wahl der weiteren Vorstandsposten erfolgte in offener Abstimmung und verlief „fast wie in Nordkorea“, wie Wahlleiter Josef Hermann, Hauptamtsleiter der Stadt Dachau, erfreut ausrief, als die Hände aller anwesenden wahlberechtigten Mitglieder nach der Aufforderung zur Stimmabgabe in die Höhe schnellten und sich bei der jeweiligen Gegenprobe keine Hand erhob.

Gewählt wurden: Fabian Schürg Schriftführer, Tobias Wilke (stellvertretender Schriftführer), Florian Kaltner (Kassier), Sebastian Schmidt (stellvertretender Kassier), Otto Seidenberger (Zeugwart) sowie Michael Sagstetter und Johannes Ganslmaier zu Vertrauensmännern.

„Es ist mir eine Ehre zum Vorstandsvorsitzenden gewählt worden zu sein“, so Florian Reiter bei seiner Antrittsrede. Im Namen des neugewählten Vorstands dankte er den bisherigen Amtsinhabern für ihr jahrzehntelanges, herausragendes Engagement für den Verein. „Die Fußstapfen, in die der neue Vorstand tritt, sind sehr groß, aber gemeinsam werden wir unseren Verein in einem würdigen Rahmen weiterführen“, so Reiter weiter.

Erfreulich ist, dass die Zahl der aktiven Mitglieder von 122 in 2019 auf 144 zum Ende 2020 angestiegen ist, ebenso die Zahl der Jugendlichen von 34 auf 53. Trotz eingeschränkter Werbemaßnahmen traten in den vergangenen beiden Jahren auch etliche Erwachsene in die Feuerwehr ein, um sich ehrenamtlich zu engagieren. dn