„Wo ist diese Merkel?“ Mann postet auf Facebook Meme von Frau mit Axt und landet vor Gericht

Ein bis dato völlig unbescholtener Bürger hat im März 2021 auf Facebook ein Bildchen geteilt, auf dem eine alte Frau mit einer Axt abgebildet ist und darunter der Text steht: „Wo ist diese Merkel? Es reicht jetzt!“ Für den Staat ist dies eine öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Dem Mann drohen dafür nun jahrelange Gerichtsverhandlungen und eine hohe Strafe.

Dachau – Per Definition ist ein Meme – ausgesprochen: Miehm – ein „kreativer Inhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet“. In der Regel sei er humoristisch, manchmal aber auch satirisch und gesellschaftskritisch. Laut dem Dachauer Amtsrichter Tobias Bauer darf ein Meme deswegen auch „zuweilen gegen die politische Korrektheit verstoßen“ und sich explizit „gegen einzelne Personen oder politische Strömungen richten“.

54-Jähriger postet auf Facbook Meme von einer Frau mit Axt in der Hand

Setzt man voraus, dass diese Definition stimmt, dann war das, was ein 54-jähriger Landkreisbürger im März 2021 auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, definitiv ein Meme. Der Angestellte, der für einen großen Münchner Konzern arbeitet, hatte sich zunächst über eine Diätenerhöhung für die Bundestagsabgeordneten aufgeregt. Auf einen Kommentar eines anderen Users antwortete er dann: „Dann wird’s Zeit, diesen Sumpf trockenzulegen.“ Dazu postete er ein Bildchen, sprich: ein Meme, auf dem eine alte Frau mit einer Axt in der Hand abgebildet war. Das Meme beinhaltete den Text: „Wo ist diese Merkel? Es reicht jetzt!“ Das Meme, das ist wichtig in dem Zusammenhang, wurde zu dem Zeitpunkt 100 000-fach im Internet verbreitet. Der 54-Jährige aus einer Dachauer Landkreisgemeinde hatte das Meme nicht erstellt, sondern eben nur weitergeleitet.

Staatsanwalt: Das ist die öffentliche Aufforderung zu Straftaten

Dennoch findet die Münchner Staatsanwaltschaft, dass sich der Mann, der bis dahin noch nie in seinem Leben strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und nach eigenen Worten seit drei Jahrzehnten in seiner Freizeit ehrenamtliche Arbeit leistet, strafbar gemacht hat. Indem er öffentlich, auf der Milliarden Nutzern offenstehenden Plattform Facebook dazu aufgerufen habe, „die damalige Bundeskanzlerin Merkel mit Gewalt ihres Amtes zu entheben“, habe der 54-Jährige gegen den Paragraphen 111 des Strafgesetzbuchs verstoßen: Er habe öffentlich zu Straftaten aufgefordert.

Klar, gab der Staatsanwalt, der nach eigener Aussage schon seit längerem mit der Verfolgung „politischer Sachen“ beschäftig ist, zu, könne man über Humor streiten. Allerdings werde der Humor-Bereich „verlassen, wenn Gewalt ins Spiel kommt“. Und was bitte, so der Staatsanwalt, „soll denn sonst mit einer Axt gemacht werden“? Seine Forderung lautete daher: 4200 Euro Geldstrafe, der Angeklagte trage zudem die Kosten des Verfahrens. Und sein iPhone, auf dem der Facebook-Post getätigt wurde, bleibe weiterhin in der Hand des Staats.

Richter spricht den Mann frei

Der Verteidiger des Mannes, der sichtlich vom Verfahren gezeichnet auf der Anklagebank saß, forderte dagegen einen Freispruch. Der laut Gesetzestext erforderliche „klare Imperativ“, also in diesem Fall etwa „Bringt Merkel um!“, habe hier nicht stattgefunden. Wenn das Weiterleiten eines Memes, das „im Internet viral geht“, nun tatsächlich strafbar würde, „dann hätten wir in Deutschland auf einen Schlag 100 000 Straftäter“.

Richter Tobias Bauer folgte der Verteidigung und sprach den Angeklagten frei – wissend, dass er damit nicht das letzte Wort sprach. Die Staatsanwaltschaft kündigte nämlich direkt an, die nächste Instanz zur Klärung dieser strittigen Rechtsfrage anzurufen.

Ich kann den Ansatz der Staatsanwaltschaft verstehen, und ich bin dankbar, dass das im Plädoyer so schön deutlich gemacht wurde. Aber ich sehe es nicht. Ich kann die konkrete Anstiftung zur Tat diesem Bild nicht entnehmen.

Bauer aber blieb dabei: „Dieser Äußerung ist nicht zu entnehmen, dass jemand umgebracht werden soll.“ Das gepostete Meme samt dem Satz, dass „der Sumpf trockengelegt“ werden müsse, sei keine „konkrete Anstiftung“ zur Straftat. Eine Axt nämlich, so Bauer, „ist ja keine AK 47. Die Axt hat auch noch einen anderen Verwendungszweck“. Das Trockenlegen eines Sumpfes sei zudem eine „gebräuchliche Metapher, um einen Unrechtszustand zu beseitigen“.

Und schließlich sehe er auch die im Gesetzestext geforderte „Ernstlichkeit“ des Aufrufs zur Straftat nicht. Es habe sich schließlich um ein Meme gehandelt. „Satire ist nun mal Überspitzung. Und die kann auch mal geschmacklos sein.“ Eine demokratische Gesellschaft wie die unsere müsse derartiges aushalten können.

Richter hat Lebensrat für den Angeklagten

Dem Angeklagten gab der Richter am Ende aber dann trotz des Freispruchs „einen Lebensrat“ mit: „Posten Sie nichts, was als anstößig empfunden werden kann!“ Soziale Medien seien „wie ein Brutkasten“. Was früher am Stammtisch gesagt und dann schnell vergessen worden wäre, kann sich im World Wide Web unbegrenzt verbreiten und aufschaukeln.

Der Freigesprochene betonte, Facebook längst „gekündigt“ zu haben. Außerdem sei er schon heute gestraft genug: „Ich bin ein absolut friedliebender Mensch, achte das Gesetz. Aber mein schwarzer Humor ist mir zum Verhängnis geworden.“ Dass morgens um 6 Uhr vier bewaffnete Polizisten zur Wohnungsdurchsuchung angerückt seien, sei für ihn und seine Frau „bis heute schwer zu verkraften“.