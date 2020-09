Gerlinde Debus erhält Verdienstmedaille

Es ist eine besondere Ehrung für die Vorsitzende der Chorgemeinschaft Dachau, Gerlinde Debus. Sie hat die Verdienstmedaille der Bundesrepublik erhalten.

Dachau/München – Die Chorgemeinschaft Dachau freut sich mit ihrer Vorsitzenden Gerlinde Debus über eine besondere Ehrung, und die hat so gar nichts mit dem Singen zu tun: Die langjährige Chefärztin der Frauenklinik im Klinikum Dachau hat am Montag in München die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen.

Grundsätzlich ist soziales Engagement für Gerlinde Debus ein großes Anliegen. Ob in ihrer beruflichen Laufbahn als Universitätsprofessorin, Chefärztin und Ärztliche Direktorin in Kliniken, als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe oder privat als Vorsitzende der Chorgemeinschaft und Mitglied im Kirchenvorstand der Dachauer Friedenskirche: „Was immer sie anpackt, zeugt von klarer Fokussierung, Ausdauer, Überzeugungskraft und Einfühlungsvermögen“, erklärte Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl im Rathaus bei der Verleihung der Medaille.

Genau diese Eigenschaften seien es dann gewesen, die Debus in ihrer Funktion als leitende Chefärztin der Frauenklinik in Dachau für ein besonderes Projekt gebraucht habe: die Eröffnung einer barrierefreien, gynäkologischen Ambulanz für Frauen und Mädchen mit Mobilitätseinschränkungen aus dem Großraum München. „Eine Initiative mit Strahlkraft auf ganz Deutschland, und gleichzeitig ein Herzensanliegen von Gerlinde Debus“, lobte Dietl. Jahrelang hatte Debus dafür mit dem Bayerischen Sozialministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung verhandelt.

Im Jahr 2007 ging die ambulante fachärztliche Sprechstunde als Pilotprojekt am Klinikum Dachau in vorbildlich ausgestatteten Räumlichkeiten an den Start. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet und gilt zum Beispiel für den Raum Erlangen als Modell.

dn