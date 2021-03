Geschäftsleute verunsichert, Museen startklar

Dachau – Die Verunsicherung unter den Geschäftsleuten ist groß. Wie sie sich auf die mögliche Öffnung am Montag vorbereiten, berichten die Dachauer Geschäftsleute Beate Preitsameter und Manuela Häringer vom Pavillon Damenmode und Karin Märkl, Inhaberin des Spielwarenladens in der Münchner Straße. Startklar für die Öffnung sind die Dachauer Galerien und Museen.

Balanceakt für Modegeschäft

Wie es am Montag weitergeht, wissen Beate Preitsameter und Manuela Häringer noch nicht. Die Inhaberinnen von „Pavillon Damenmode“ in Dachau bezeichnen die neuen Vorgaben der Regierung als „Chaos“. Preitsameter bemängelt, dass die Maßnahmen nur von der Inzidenz bestimmt werden. Da die Modebranche aber nicht nur von Beratung, sondern auch vom Anfassen und Anprobieren lebt, haben die beiden Dachauer Modespezialistinnen ihren Kunden während des Lockdown auch Kleidung zur Auswahl mit nach Hause gegeben. Das soll auch so bleiben. Denn ob Montag geöffnet werden darf, entscheiden die Zahlen und die Inhaberinnen – und das bereits am Sonntagabend. Dann werden auch die Öffnungszeiten in den sozialen Netzwerken aktualisiert. Falls das Modegeschäft zu bleiben muss, geht es mit Click & Collect einfach weiter. Denn die Angestellten zurückzuholen, wenn man nicht weiß, ob Kunden den Laden betreten dürfen, „rechnet sich nicht“, so Beate Peitsameter. Genauso schwer zu planen ist der Einkauf der Modekollektionen. Wird zu viel geordert, bleibt man eventuell darauf sitzen. Hat man zu wenig eingekauft, ist die Kundschaft unzufrieden. Ein weiterer Balanceakt für die „Pavillon“- Besitzer.

+ Gut vorbereitet: Jutta Mannes in der Neuen Galerie. Ab Dienstag haben die Museen wieder geöffnet. © Simone Wester

Bei den Museen steht alles auf „Go“

Weder Einkaufen noch Personal aus der Kurzarbeit zurückholen müssen die Dachauer Galerien und Museen. Im Bezirksmuseum, in der Gemäldegalerie und in der neuen Galerie steht alles auf „Go“, wie Pressesprecherin Jutta Mannes versichert. Ab kommenden Dienstag hat alles wieder auf, das Hygienekonzept steht wie gehabt, es wurden neue Schilder aufgehängt, die Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen gecheckt. Alle elf Festangestellten mussten zu keinem Zeitpunkt in Kurzarbeit geschickt werden. Es gab genug zu tun. Aufräumen, inventarisieren, sichten – Arbeit war immer genügend da. „Wir sind sehr gut vorbereitet“, so Mannes, die sich mit ihrem Team nach der Pressekonferenz der Bundesregierung in dieser Woche sofort zusammengesetzt und alles für die Eröffnung vorbereitet hat. Am Dienstag, 9. März, machen alle drei Häuser wieder auf. Zusätzlich wird dann ab dem 15. März auch montags offen sein, in Nicht-Pandemiezeiten eigentlich ein Ruhetag. In der Neuen Galerie ist dann bis einschließlich 21. März die Ausstellung „Written Imagery“ zu bewundern. In der Gemäldegalerie lautet das Thema „Katwijk aan Zee – Eine Künstlerkolonie an der Nordsee“. Das Bezirksmuseum, das derzeit keine Sonderausstellung hat, ist ebenfalls ab kommenden Dienstag wieder geöffnet.

Im Spielwarenladen quellen die Lager über

„Wir wissen noch nicht, wie viele Leute wir Montag rein lassen dürfen, oder ob wir wieder mit Click & Collect weitermachen müssen“, Karin Märkl, Inhaberin des Dachauer Traditionsgeschäftes „Spielwaren Schmidt“ in Dachau spricht von einer „Katastrophe für den Mittelstand“, was den derzeitigen Lockdown und die versprochenen Lockerungen angeht. Sie befürchtet gar, dass zu Ostern „wieder alles zu machen muss“. Sie selbst muss sich jeden Tag beim Dachauer Landratsamt die aktuellen Inzidenzzahlen besorgen und dann jeden Morgen auf’s Neue entscheiden, ob sie aufsperren kann oder nicht. Dank ihres guten Teams kann sie das gut handeln. Drei Festangestellte und sieben Aushilfen sind alle kurzfristig einsetzbar, kommen sofort, wenn Karin Märkl sie braucht. Hygienekonzepte, Abstandsregeln – alles ist längst erarbeitet, wurde ja schon bewährt eingesetzt. Warum im letzten Lockdown der Einzelhandel wieder zugemacht wurde, während die Lebensmittelkettel weiterverkaufen durften, versteht Märkl nicht. „Wir kommen uns sehr verarscht vor von der Regierung“, schimpft sie. Märkl hat beobachtet, dass viele Konzerne ihre Non-Food-Abteilungen vergrößert hätten, während bei ihr die Lager überquellen.

Wie viele Dachauer Fachgeschäfte die Pandemie überleben werden, mag Märkl nicht prognostizieren. Eines vermutet sie jedoch: „Wir werden ein großes Fachhandelsterben in Dachau haben.“

Simone Wester