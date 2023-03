Geschenkte Zeit

Von: Petra Schafflik

Familienpatin Sylke Schwarze beim Spielen mit ihren beiden Schützlingen. © ps

Seit 2011 gibt es im Landkreis Dachau das Projekt Wellcome und seit 2014 die Familienpaten. Beides sind Erfolgsgeschichten und entlasten Familien.

Dachau – Zwei lebhafte Buben wuseln um Sylke Schwarze herum. „Sollen wir den Zug aufbauen oder ein Puzzle machen?“, schlägt sie den Kindern vor. Dafür sind die beiden Zweieinhalbjährigen sofort zu haben und kurz darauf sitzen alle gemeinsam auf dem Spielteppich. Als Familienpatin kommt Sylke Schwarze einmal die Woche vorbei – und die Mutter der beiden Wirbelwinde kann durchschnaufen.

Die Eltern entlasten, in der anstrengenden Zeit, wenn die Kinder noch klein sind, Familien beistehen, wenn es schwierige Situationen gibt: Das ist das Ziel der Projekte Wellcome und Familienpaten, die das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis organisiert (siehe Kasten). Ein Angebot, das Familien schätzen.

Auch Maria Maier, die anders heißt, aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist als dreifache Mutter enorm froh über diese Unterstützung. Ihr Ältester war noch keine zwei Jahre alt, als die Zwillinge zur Welt kamen. Bald schon musste ihr Mann zurück in den Job, wo er im Schichtdienst arbeitet. Maria Maier war mit den beiden Neugeborenen und dem Kleinkind mehr oder weniger auf sich gestellt. Verwandte, die einspringen können, hat die Familie nicht. „Es war Stress von Anfang an. Als die Zwillinge sechs Monate alt waren, habe ich dann im Internet nach Hilfe gesucht und das Mehrgenerationenhaus gefunden.“

Dann kam bald eine Unterstützung ins Laufen, erst über das Projekt Wellcome, das sich gezielt an Familien mit Baby wendet. Seit vorigem Sommer ist Familienpatin Sylke Schwarze nun im Einsatz. Einmal die Woche für zwei bis drei Stunden immer am Vormittag, wenn der Älteste im Kindergarten ist.

So hat Maria Maier einfach mal ein wenig Zeit nur für sich. Egal ob sie zur Bank geht, einen Arzttermin wahrnimmt oder in Ruhe den Wocheneinkauf erledigt – „immer habe ich das ruhige Gefühl, dass meine Kinder sicher und gut aufgehoben sind. Ich muss mir keine Gedanken machen.“ Einmal die Woche wenige freie Stunden – wie wertvoll dieses Geschenk ist, „das kann nur nachvollziehen, wer selbst einmal in dieser Situation war“, davon ist die dreifache Mutter überzeugt.

Ein Zeitbudget, das Sylke Schwarze gerne schenkt. Die staatlich geprüfte Übersetzerin ist beruflich als Bildungsberaterin für ein Nachhilfeinstitut tätig. Ehrenamtlich engagierte sich die 54-Jährige, die selbst keine Kinder hat, einige Jahre im Arbeitskreis Asyl, wo sie viele Kinder und Familien betreut hat. Seit 2017 ist sie beim Mehrgenerationenhaus als ehrenamtliche Familienpatin aktiv.

Sie hat viel Erfahrung, Familie Maier ist ihr fünfter Einsatz, allerdings der erste in einer Familie mit Zwillingen. Sie hatte zunächst Respekt vor der Aufgabe, „doch es läuft gut.“ Wenn nicht gerade Besuch von der Zeitung da ist, geht sie mit den Kleinen meistens raus, spazieren und auf den Spielplatz. Danach bleibt noch Zeit für ein Gespräch mit Maria Maier, die den Gedankenaustausch schätzt.

„Es ist bereichernd, die Entwicklung der Kinder mitzuverfolgen und schön, dass schon bald eine herzliche Bindung entsteht“, betont Sylke Schwarze. Wenn sie sich mit den Zwillingen auf den Weg macht und die Kinder verabschieden sich mit einem lockern „Tschüss Mama“, dann ist das für sie die größte Anerkennung. „Das zeigt, dass die Kinder mir vertrauen.“

Die Koordination der Projekte Wellcome und Familienpaten übernimmt Kerstin Schmied (r.) demnächst von Anja Mußmann-Walter, die in den Ruhestand geht. © ps

Die Projekte Wellcome und Familienpaten Weil junge Familien vielfach nicht auf ein soziales Netz im persönlichen Umfeld setzen können, wurde im Landkreis schon 2011 das Projekt Wellcome ins Leben gerufen, bei dem Ehrenamtliche zuverlässig junge Eltern mit einem Neugeborenen unterstützen. Das Projekt Familienpaten, gegründet 2014, richtet sich an Familien in schwierigen Lebensphasen, in denen die eigenen Kräfte nicht ganz ausreichen, um allen Anforderungen gerecht zu werden. Beide Projekte hat Anja Mussmann-Walter im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt aufgebaut und mit viel Herzblut betreut.

Wenn sie demnächst in Rente geht, übernimmt Kerstin Schmied. Die 43-jährige studierte Psychologin und systemische Familienberaterin war selbst schon als Wellcome-Helferin ehrenamtlich tätig, leitete zuletzt das Projekt Elterntalk. Nun übernimmt sie die Koordination von Wellcome und Familienpaten, die jährlich jeweils 30 bis 40 Familien begleiten. Landkreisweit sind dafür 35 Wellcome- und 18 Familienpaten verfügbar. Wer sich in einem der Projekte engagieren möchte, wer als Familie oder Elternteil Unterstützung benötigt, kann sich melden unter Telefon 0 81 31/6 15 01 29 oder per Mail an dachau@wellcome-online.de Informationen auch unter www.wellcome-online.de